Schmit написав:Может. Но у переболевших есть антитела не только к катастрофически мутировавшему шипу, но и эффективный клеточный иммунитет.
Клеточный иммунитет есть и у вакцинированных тоже. Проблема в том что он не защищает от заражения, только ускоряет выздоровление.
Точно есть? Зачем тогда бустеризация/ревакцинация через 6 месяцев? Это наверно клеточный имунитет так хорошо работает?
IgA написав:Мутировал весь вирус, просто мутациями в шипе больше интересуются, так как нейтрализующие вирус антитела как при природном иммунитете так и при вакцинации вырабатываются именно к шипу. Остальные белки запрятаны внутри вируса и к ним не так просто подобраться.
Да неужели? Вы уверены, что у переболевших образуются те же антитела, что и от вакцин?
IgA написав:Могу разве еще раз посоветовать Вам не писать о вещах в которых Вы очевидно не разбираетесь.
Вы наверно продвинутый врач имунолог, раз такое советуете.
T-cell and antibody responses to first BNT162b2 vaccine dose in previously infected and SARS-CoV-2-naive UK health-care workers: a multicentre prospective cohort study
Schmit написав:Да неужели? Вы уверены, что у переболевших образуются те же антитела, что и от вакцин?
ключевое слово - нейтрализующие антитела. они отличаются от просто антител тем что связывают вирус вне клеток и дают возможность его уничтожить до заражения и блокировать само заражение. Кроме как к шипу их больше не к чему вырабатывать
Schmit написав:Вы наверно продвинутый врач имунолог, раз такое советуете.
Я достаточно хорошо в этом разбираюсь чтобы понять что Вы не разбираетесь вообще
Монтанье также пропагандировал антинаучные методы лечения СПИДа биодобавками и антиоксидантами. Высказывания Монтанье с радостью подхватили ВИЧ-диссиденты[8].
есть ссыль на [8].
Declan Butler Published: 08 December 2010 Nobel laureate to test link between autism and infection.
имеем фразу
Since then, Montagnier has supported non-mainstream theories in AIDS research that have put him at odds with other scientists. Most recently, he has argued that strengthening the immune system with antioxidants and nutritional supplements needs to be considered along with antiretroviral drugs in fighting AIDS, in particular in Africa.
делаем вывод шо википедисты работ лаурета не читали. разница по смыслу между тестами википидистов и батлера есть ?
батлер дает два пруфа на:
Electromagnetic detection of HIV DNA in the blood of AIDS patients treated by antiretroviral therapy
Electromagnetic Signals Are Produced by Aqueous Nanostructures Derived from Bacterial DNA Sequences
помогите найти в тестах где упоминаются антиоксиданты. но вызывает интерес еще такое. если даже лауреат и утверждал шо антиоксиданты способствуют укреплению иммунитета, то шо говорит наука на эту тему спустя 10 лет после статьи батлера ?