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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:52

  justit написав:На это нет финансов увы.


по всему Киеву переложить асфальт, в том числе и на придомовой территории - деньги нашлись
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:53

  uaprofi написав:
  justit написав:На это нет финансов увы.


по всему Киеву переложить асфальт, в том числе и на придомовой территории - деньги нашлись


По дорогам ходят все.
В больницу попадают не все.
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 20:27

  IgA написав:
  Schmit написав:Может. Но у переболевших есть антитела не только к катастрофически мутировавшему шипу, но и эффективный клеточный иммунитет.


Клеточный иммунитет есть и у вакцинированных тоже. Проблема в том что он не защищает от заражения, только ускоряет выздоровление.

Точно есть? Зачем тогда бустеризация/ревакцинация через 6 месяцев? Это наверно клеточный имунитет так хорошо работает?

  IgA написав:Мутировал весь вирус, просто мутациями в шипе больше интересуются, так как нейтрализующие вирус антитела как при природном иммунитете так и при вакцинации вырабатываются именно к шипу. Остальные белки запрятаны внутри вируса и к ним не так просто подобраться.

Да неужели? Вы уверены, что у переболевших образуются те же антитела, что и от вакцин?
  IgA написав:Могу разве еще раз посоветовать Вам не писать о вещах в которых Вы очевидно не разбираетесь.

Вы наверно продвинутый врач имунолог, раз такое советуете.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 20:55

  Schmit написав:Точно есть?

да, точно есть
https://www.thelancet.com/journals/lanm ... 66-5247(21)00275-5/fulltext

T-cell and antibody responses to first BNT162b2 vaccine dose in previously infected and SARS-CoV-2-naive UK health-care workers: a multicentre prospective cohort study


  Schmit написав:Да неужели? Вы уверены, что у переболевших образуются те же антитела, что и от вакцин?


ключевое слово - нейтрализующие антитела. они отличаются от просто антител тем что связывают вирус вне клеток и дают возможность его уничтожить до заражения и блокировать само заражение. Кроме как к шипу их больше не к чему вырабатывать

  Schmit написав:Вы наверно продвинутый врач имунолог, раз такое советуете.


Я достаточно хорошо в этом разбираюсь чтобы понять что Вы не разбираетесь вообще
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 21:00

  uaprofi написав:
  Hotab написав:Украина свой Ковид образца весна-лето 2020 задушила раскритикованым вами локдауном. Так вы с трусами-хрестами разберитесь.


лучше бы больницы строили, оборудование покупали, врачей готовили


Лучше бы вам научиться простейшим действиям со статистикой. :mrgreen:
А то знания уровня инфузории в туфельках, а рассказываете, кому что лучше. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 21:29

видос об израильской медицине (2/3 о соплях)
В основном Комар интервьюирует.

*для Хотаба есть ответ о снижении летальности после вакцинации.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 21:55

возвращаясь к вики.
Монтанье также пропагандировал антинаучные методы лечения СПИДа биодобавками и антиоксидантами. Высказывания Монтанье с радостью подхватили ВИЧ-диссиденты[8].

есть ссыль на [8].
Declan Butler
Published: 08 December 2010
Nobel laureate to test link between autism and infection.

имеем фразу
Since then, Montagnier has supported non-mainstream theories in AIDS research that have put him at odds with other scientists. Most recently, he has argued that strengthening the immune system with antioxidants and nutritional supplements needs to be considered along with antiretroviral drugs in fighting AIDS, in particular in Africa.

делаем вывод шо википедисты работ лаурета не читали. разница по смыслу между тестами википидистов и батлера есть ?

батлер дает два пруфа на:
Electromagnetic detection of HIV DNA in the blood of AIDS patients treated by antiretroviral therapy

Electromagnetic Signals Are Produced by Aqueous Nanostructures Derived from Bacterial DNA Sequences

помогите найти в тестах где упоминаются антиоксиданты.
но вызывает интерес еще такое. если даже лауреат и утверждал шо антиоксиданты способствуют укреплению иммунитета, то шо говорит наука на эту тему спустя 10 лет после статьи батлера ?
pilker
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 22:52

  uaprofi написав:
  justit написав:На это нет финансов увы.


по всему Киеву переложить асфальт, в том числе и на придомовой территории - деньги нашлись

до приватного сектору Жулян не добралися, хоча Солом"янський р-н.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:09

  flyman написав:
  uaprofi написав:
  justit написав:На это нет финансов увы.


по всему Киеву переложить асфальт, в том числе и на придомовой территории - деньги нашлись

до приватного сектору Жулян не добралися, хоча Солом"янський р-н.


Если каждый цоколь асфальтировать, то не каждый Флай выберется из бункера. Поди разберись потом, то он от Ковид, чи мо так чого. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:15

Чё с лицом, вакцинаторы?

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