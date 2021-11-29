Додано: Сер 01 гру, 2021 01:06

maza5 написав: .....

Лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье объясняет появление новых штаммов коронавируса и рост смертности следствием вакцинации от Covid-19. «Вакцины не останавливают вирус, они «питают» его», – не устает повторять он.

https://thenewamerican.com/french-nobel ... ject-jabs/

https://centre1.com/world/nobelevskij-l ... a-oshibka/ .....Лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье объясняет появление новых штаммов коронавируса и рост смертности следствием вакцинации от Covid-19. «Вакцины не останавливают вирус, они «питают» его», – не устает повторять он.

ни один

1. Вы не допускаете мысль, что лауреат Нобелевской премии тоже может ошибаться?2. Вы не обратили внимания на дату - первая ссылка "20 мая 2021 г.". Вторая слегка изменённое повторение первой, фактически перепечатка через полгода. Возможно, первоначальный вариант был ещё раньше. Не стал искать. Допускаю, что за это время Люк Монтанье мог изменить свои взгляды.3. Вы дочитали статью до конца?Вы не обратили внимание, что практически все приведенные аргументы опровергнуты реальной жизнью?Не буду разбирать подробно, только один момент.Он призывал Израиль отказаться от массовой вакцинации. Израиль его не послушал и провёл. Более того, уже достаточно массово провёл и бустер (более 4 млн. при населении 9,3 млн.). При этомновый вариант вируса не появился в Израиле. Точно так же не происходило появление новых угрожающих вариантов и в др. странах, где провели массовую вакцинацию.Т.о. его аргумент, что "Производство антител, индуцированное вакцинацией, в популяции, подвергшейся высокому воздействию вируса, приведет к отбору вариантов, устойчивых к этим антителам" не подтвердился.