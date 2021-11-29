дякуємо нескореному Герою України Надії Савченко за громадянську позицію і відданість у незламній боротьбі за конституційні права та свободи українців
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Додано: Вів 30 лис, 2021 23:37
Додано: Вів 30 лис, 2021 23:39
Вы путаете, я локдаун не критиковал, я критиковал дискриминацию и полумеры - когда одни бегают и разносят инфекцию с сертификатами, а другие сидят по домам. Это называется профанация, а не локдаун.
И почему Вы используете слово локдаун вместо карантин? Не потому-ли что для карантина нет оснований?
Если нужен карантин, так это должен быть карантин. Одинаковый для всех, без привилегий с сертификатами и прочим блатом. Но причин вводить карантин пока не вижу - смертность от ковида меньше чем от курения, так что масок и дистанции вполне достаточно.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 30 лис, 2021 23:53, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 30 лис, 2021 23:48
раз тут заговорили про акти, то є ще один веселий:
Для тих, хто не в курсі, термін притягнення до адміністративної відповідальності складає 3 міс.
Додано: Вів 30 лис, 2021 23:59
Додано: Сер 01 гру, 2021 00:05
А Вы что скажете по поводу документов на
Правильно понимаю, что фатальность уколизации 2.9%?
Додано: Сер 01 гру, 2021 00:41
Неправильно. Вы 2.9% вычислили как процент погибших от общего числа репортов с инцидентами. Там где после укола было все нормально очевидно репортов не было, но общее число уколов в отчете не указано.
Могу сказать что Вы достойный продолжатель дела будивельника с его безумной математикой
Додано: Сер 01 гру, 2021 00:54
похоже Вы правы, N число кейсов за период в 3 месяца. А число доз за этот период из документа вырезали, видимо по каким-то причинам не разрешили рассекречивать. Опять не полная информация...
Додано: Сер 01 гру, 2021 00:59
Додано: Сер 01 гру, 2021 01:00
pilker
Вы считаете, что Википедия подает неправдивые сведения об Монтанье? Нет проблем!
Вам сюда -
Потом напишите о результатах, с удовольствием прочитаю.
Додано: Сер 01 гру, 2021 01:06
1. Вы не допускаете мысль, что лауреат Нобелевской премии тоже может ошибаться?
2. Вы не обратили внимания на дату - первая ссылка "20 мая 2021 г.". Вторая слегка изменённое повторение первой, фактически перепечатка через полгода. Возможно, первоначальный вариант был ещё раньше. Не стал искать. Допускаю, что за это время Люк Монтанье мог изменить свои взгляды.
3. Вы дочитали статью до конца?
Вы не обратили внимание, что практически все приведенные аргументы опровергнуты реальной жизнью?
Не буду разбирать подробно, только один момент.
Он призывал Израиль отказаться от массовой вакцинации. Израиль его не послушал и провёл. Более того, уже достаточно массово провёл и бустер (более 4 млн. при населении 9,3 млн.). При этом ни один новый вариант вируса не появился в Израиле. Точно так же не происходило появление новых угрожающих вариантов и в др. странах, где провели массовую вакцинацию.
Т.о. его аргумент, что "Производство антител, индуцированное вакцинацией, в популяции, подвергшейся высокому воздействию вируса, приведет к отбору вариантов, устойчивых к этим антителам" не подтвердился.
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