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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4534453545364537>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:37

  Вкладчик1234 написав:Зображення

дякуємо нескореному Герою України Надії Савченко за громадянську позицію і відданість у незламній боротьбі за конституційні права та свободи українців :)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:39

  Hotab написав:Украина свой Ковид образца весна-лето 2020 задушила раскритикованым вами локдауном. Так вы с трусами-хрестами разберитесь.


Вы путаете, я локдаун не критиковал, я критиковал дискриминацию и полумеры - когда одни бегают и разносят инфекцию с сертификатами, а другие сидят по домам. Это называется профанация, а не локдаун.

И почему Вы используете слово локдаун вместо карантин? Не потому-ли что для карантина нет оснований?

Если нужен карантин, так это должен быть карантин. Одинаковый для всех, без привилегий с сертификатами и прочим блатом. Но причин вводить карантин пока не вижу - смертность от ковида меньше чем от курения, так что масок и дистанции вполне достаточно.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 30 лис, 2021 23:53, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:48

раз тут заговорили про акти, то є ще один веселий:
23.11.2021 року cуддя Печерського районного суду ... розглянувши матеріали що надійшли від Печерського УП ГУНП у м. Києві про притягнення до адміністративної відповідальності ... за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП, -
В С Т А Н О В И В:
Згідно протоколу про адміністративне правопорушення, 13.03.2021 року...
П О С Т А Н О В И В:
Матеріали справи відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП повернути до Печерського УП ГУНП у м. Києві для належного оформлення.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/101389327
Для тих, хто не в курсі, термін притягнення до адміністративної відповідальності складає 3 міс.
:lol:
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:59

  Hotab написав:Украина свой Ковид образца весна-лето 2020 задушила раскритикованым вами локдауном. Так вы с трусами-хрестами разберитесь.

это когда в парках нельзя было гулять?
  Цитрин написав:Вы путаете, я локдаун не критиковал

а зря
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:05

  IgA написав:Я достаточно хорошо в этом разбираюсь


А Вы что скажете по поводу документов на https://phmpt.org/pfizers-documents/

Правильно понимаю, что фатальность уколизации 2.9%?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:41

  Цитрин написав:А Вы что скажете по поводу документов на https://phmpt.org/pfizers-documents/

Правильно понимаю, что фатальность уколизации 2.9%?


Неправильно. Вы 2.9% вычислили как процент погибших от общего числа репортов с инцидентами. Там где после укола было все нормально очевидно репортов не было, но общее число уколов в отчете не указано.
Могу сказать что Вы достойный продолжатель дела будивельника с его безумной математикой
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:54

  IgA написав:Вы 2.9% вычислили как процент погибших от общего числа репортов с инцидентами. Там где после укола было все нормально очевидно репортов не было, но общее число уколов в отчете не указано.


похоже Вы правы, N число кейсов за период в 3 месяца. А число доз за этот период из документа вырезали, видимо по каким-то причинам не разрешили рассекречивать. Опять не полная информация...
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:59

  Цитрин написав:А число доз из документа вырезали, видимо по каким-то причинам не разрешили рассекречивать.


Это как бы изначально конфиденциальный документ, там соответствующие пометки есть. Не удивлюсь если общее число вырезали выложившие его правдорубы, чтобы рубать правду было удобнее
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 01:00

pilker
Вы считаете, что Википедия подает неправдивые сведения об Монтанье? Нет проблем!
Вам сюда - https://bit.ly/31gA8co
Потом напишите о результатах, с удовольствием прочитаю.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 01:06

  maza5 написав:.....
Лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье объясняет появление новых штаммов коронавируса и рост смертности следствием вакцинации от Covid-19. «Вакцины не останавливают вирус, они «питают» его», – не устает повторять он.
https://thenewamerican.com/french-nobel ... ject-jabs/
https://centre1.com/world/nobelevskij-l ... a-oshibka/

1. Вы не допускаете мысль, что лауреат Нобелевской премии тоже может ошибаться?
2. Вы не обратили внимания на дату - первая ссылка "20 мая 2021 г.". Вторая слегка изменённое повторение первой, фактически перепечатка через полгода. Возможно, первоначальный вариант был ещё раньше. Не стал искать. Допускаю, что за это время Люк Монтанье мог изменить свои взгляды.
3. Вы дочитали статью до конца?
Вы не обратили внимание, что практически все приведенные аргументы опровергнуты реальной жизнью?
Не буду разбирать подробно, только один момент.
Он призывал Израиль отказаться от массовой вакцинации. Израиль его не послушал и провёл. Более того, уже достаточно массово провёл и бустер (более 4 млн. при населении 9,3 млн.). При этом ни один новый вариант вируса не появился в Израиле. Точно так же не происходило появление новых угрожающих вариантов и в др. странах, где провели массовую вакцинацию.
Т.о. его аргумент, что "Производство антител, индуцированное вакцинацией, в популяции, подвергшейся высокому воздействию вируса, приведет к отбору вариантов, устойчивых к этим антителам" не подтвердился.
ЛАД
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