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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4534453545364537

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 01:10

  _hunter написав:......
Вроде переименование учетки "амвросий" в учетку "Цитрин" -- не секрет?..
...

:shock:
А я как наивный чукотский юноша общаюсь с ним как с новым человеком?!
А чем вызвано переименование?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 01:18

  ЛАД написав:А чем вызвано переименование?


у вас ложная информация, переименования не было
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 01:22

  Ромасик написав:раз тут заговорили про акти, то є ще один веселий:
23.11.2021 року cуддя Печерського районного суду ... розглянувши матеріали що надійшли від Печерського УП ГУНП у м. Києві про притягнення до адміністративної відповідальності ... за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП, -
В С Т А Н О В И В:
Згідно протоколу про адміністративне правопорушення, 13.03.2021 року...
П О С Т А Н О В И В:
Матеріали справи відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП повернути до Печерського УП ГУНП у м. Києві для належного оформлення.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/101389327
Для тих, хто не в курсі, термін притягнення до адміністративної відповідальності складає 3 міс.
:lol:

Судьи тоже люди:
Зображення

То, что это не фейк, подтверждается здесь:
...
Виходячи з зазначеного, керуючись ст. 38 п. 7 ч. 2, 3, 247 КУпАП, суд

П О С Т А Н О В И В :

Провадження по справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП закрити за закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності і відправити на***.
...

https://bit.ly/3FZSHRl

Но после обсуждения в Инете, доступ к этой Постанове ограничен - https://bit.ly/2ZDzQvO
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 01:28

  yanyura написав:То, что это не фейк, подтверждается здесь:


интересно, решение так и было озвучено или только в текст так написали? :D
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 01:59

  Цитрин написав:
  Hotab написав:
  Цитрин написав:От коронавируса за год умерло 1.8 млн


Дада, поприкидывайьесь шлангом)))


Отмечу - это не мои слова, 1.8 млн. - это официальная цифра взятая с сайта ООН. Причем я Вам дал ссылку на источник, где говорится что реальных смертей может быть и больше официальных данных, но даже оценка неофициальных смертей от коронавируса в самом негативном прогнозе не превышает 6-8 млн, а ВОЗ дает оценку на уровне около 3 млн.

Тоесть даже при самом негативном прогнозе смертей от коронавируса не больше, чем от курения.

Может я где-то ошибся? Тогда поправьте...

Вы ошиблись, когда решили, что интеллигентность изложения оправдывает откровенную подтасовку и демагогию.
По Вашей ссылке:
Официально в период с января по декабрь 2020 года было зарегистрировано примерно 1,8 млн случаев смерти от коронавируса. Однако, по данным ВОЗ, реальное число погибших составило более трех миллионов. К такому выводу эксперты пришли, когда сопоставили общее число умерших за 2020 год и за предыдущие годы.

1. Данные за 2020 не репрезентативны, в начале года эпидемия только разгоралась.
Посмотрите данные за этот год.
На 01.01.2021 - 1,89 млн. смертей (https://ourworldindata.org/coronavirus-data).
На сегодня 5 227 930 смертей (https://www.worldometers.info/coronavirus/).
Итого за 11 месяцев этого года 3,33 млн. официальных смертей. Посмотрим сколько выйдет за год.
Можно взять цифру на 29.11.2020 1,52 млн. смертей.
Тогда за год с 29.11.2020 по 29.11.2021 получаем 3,71 млн. официальных смертей.
Смерти от курения это отдельный вопрос, откройте тему и там обсуждайте. Но если привели цифру 8 млн., будьте любезны указать источник.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 02:17

Igneus
Как насчёт Бурлы?
Отзовётесь на viewtopic.php?p=5345292#p5345292?
ЛАД
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