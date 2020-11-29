Ромасик написав:раз тут заговорили про акти, то є ще один веселий:
23.11.2021 року cуддя Печерського районного суду ... розглянувши матеріали що надійшли від Печерського УП ГУНП у м. Києві про притягнення до адміністративної відповідальності ... за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП, - В С Т А Н О В И В: Згідно протоколу про адміністративне правопорушення, 13.03.2021 року... П О С Т А Н О В И В: Матеріали справи відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП повернути до Печерського УП ГУНП у м. Києві для належного оформлення.
... Виходячи з зазначеного, керуючись ст. 38 п. 7 ч. 2, 3, 247 КУпАП, суд
П О С Т А Н О В И В :
Провадження по справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП закрити за закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності і відправити на***. ...
Цитрин написав:От коронавируса за год умерло 1.8 млн
Дада, поприкидывайьесь шлангом)))
Отмечу - это не мои слова, 1.8 млн. - это официальная цифра взятая с сайта ООН. Причем я Вам дал ссылку на источник, где говорится что реальных смертей может быть и больше официальных данных, но даже оценка неофициальных смертей от коронавируса в самом негативном прогнозе не превышает 6-8 млн, а ВОЗ дает оценку на уровне около 3 млн.
Тоесть даже при самом негативном прогнозе смертей от коронавируса не больше, чем от курения.
Может я где-то ошибся? Тогда поправьте...
Вы ошиблись, когда решили, что интеллигентность изложения оправдывает откровенную подтасовку и демагогию. По Вашей ссылке:
Официально в период с января по декабрь 2020 года было зарегистрировано примерно 1,8 млн случаев смерти от коронавируса. Однако, по данным ВОЗ, реальное число погибших составило более трех миллионов. К такому выводу эксперты пришли, когда сопоставили общее число умерших за 2020 год и за предыдущие годы.
1. Данные за 2020 не репрезентативны, в начале года эпидемия только разгоралась. Посмотрите данные за этот год. На 01.01.2021 - 1,89 млн. смертей (https://ourworldindata.org/coronavirus-data). На сегодня 5 227 930 смертей (https://www.worldometers.info/coronavirus/). Итого за 11 месяцев этого года 3,33 млн. официальных смертей. Посмотрим сколько выйдет за год. Можно взять цифру на 29.11.2020 1,52 млн. смертей. Тогда за год с 29.11.2020 по 29.11.2021 получаем 3,71 млн. официальных смертей. Смерти от курения это отдельный вопрос, откройте тему и там обсуждайте. Но если привели цифру 8 млн., будьте любезны указать источник.