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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4534453545364537 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135 Мені вже зробили щеплення 57% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 26 Найближчим часом планую вакцинацію 1% 2 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 135 Додано: Сер 01 гру, 2021 01:10 _hunter написав: ......

Вроде переименование учетки "амвросий" в учетку "Цитрин" -- не секрет?..

... ......Вроде переименование учетки "амвросий" в учетку "Цитрин" -- не секрет?.....



А я как наивный чукотский юноша общаюсь с ним как с новым человеком?!

А чем вызвано переименование? А я как наивный чукотский юноша общаюсь с ним как с новым человеком?!А чем вызвано переименование? ЛАД 2 Повідомлень: 20869 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4973 раз. Подякували: 4604 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 01:18 ЛАД написав: А чем вызвано переименование? А чем вызвано переименование?



у вас ложная информация, переименования не было у вас ложная информация, переименования не было Цитрин

Повідомлень: 803 З нами з: 26.06.21 Подякував: 123 раз. Подякували: 257 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 01:22 Ромасик написав: раз тут заговорили про акти, то є ще один веселий:

23.11.2021 року cуддя Печерського районного суду ... розглянувши матеріали що надійшли від Печерського УП ГУНП у м. Києві про притягнення до адміністративної відповідальності ... за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення, 13.03.2021 року...

П О С Т А Н О В И В:

Матеріали справи відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП повернути до Печерського УП ГУНП у м. Києві для належного оформлення.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/101389327

Для тих, хто не в курсі, термін притягнення до адміністративної відповідальності складає 3 міс.

раз тут заговорили про акти, то є ще один веселий:Для тих, хто не в курсі, термін притягнення до адміністративної відповідальності складає 3 міс.

Судьи тоже люди:





То, что это не фейк, подтверждается здесь:

...

Виходячи з зазначеного, керуючись ст. 38 п. 7 ч. 2, 3, 247 КУпАП, суд



П О С Т А Н О В И В :



Провадження по справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП закрити за закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності і відправити на*** .

...

https://bit.ly/3FZSHRl



Но после обсуждения в Инете, доступ к этой Постанове ограничен - https://bit.ly/2ZDzQvO Судьи тоже люди:То, что это не фейк, подтверждается здесь:Но после обсуждения в Инете, доступ к этой Постанове ограничен - yanyura Повідомлень: 6353 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1982 раз. Подякували: 1477 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 01:28 yanyura написав: То, что это не фейк, подтверждается здесь:

То, что это не фейк, подтверждается здесь:



интересно, решение так и было озвучено или только в текст так написали? интересно, решение так и было озвучено или только в текст так написали? Цитрин

Повідомлень: 803 З нами з: 26.06.21 Подякував: 123 раз. Подякували: 257 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 01:59 Цитрин написав: Hotab написав: Цитрин написав: От коронавируса за год умерло 1.8 млн От коронавируса за год умерло 1.8 млн



Дада, поприкидывайьесь шлангом))) Дада, поприкидывайьесь шлангом)))



Отмечу - это не мои слова, 1.8 млн. - это официальная цифра взятая с сайта ООН. Причем я Вам дал ссылку на источник , где говорится что реальных смертей может быть и больше официальных данных, но даже оценка неофициальных смертей от коронавируса в самом негативном прогнозе не превышает 6-8 млн, а ВОЗ дает оценку на уровне около 3 млн.



Тоесть даже при самом негативном прогнозе смертей от коронавируса не больше, чем от курения.



Может я где-то ошибся? Тогда поправьте... Отмечу - это не мои слова, 1.8 млн. - это официальная цифра взятая с сайта ООН. Причем я Вам, где говорится что реальных смертей может быть и больше официальных данных, но даже оценка неофициальных смертей от коронавируса в самом негативном прогнозе не превышает 6-8 млн, а ВОЗ дает оценку на уровне около 3 млн.Тоесть даже при самом негативном прогнозе смертей от коронавируса не больше, чем от курения.Может я где-то ошибся? Тогда поправьте...

Вы ошиблись, когда решили, что интеллигентность изложения оправдывает откровенную подтасовку и демагогию.

По Вашей ссылке:

Официально в период с января по декабрь 2020 года было зарегистрировано примерно 1,8 млн случаев смерти от коронавируса. Однако, по данным ВОЗ, реальное число погибших составило более трех миллионов. К такому выводу эксперты пришли, когда сопоставили общее число умерших за 2020 год и за предыдущие годы.

1. Данные за 2020 не репрезентативны, в начале года эпидемия только разгоралась.

Посмотрите данные за этот год.

На 01.01.2021 - 1,89 млн. смертей ( https://ourworldindata.org/coronavirus-data ).

На сегодня 5 227 930 смертей ( https://www.worldometers.info/coronavirus/ ).

Итого за 11 месяцев этого года 3,33 млн. официальных смертей. Посмотрим сколько выйдет за год.

Можно взять цифру на 29.11.2020 1,52 млн. смертей.

Тогда за год с 29.11.2020 по 29.11.2021 получаем 3,71 млн. официальных смертей.

Смерти от курения это отдельный вопрос, откройте тему и там обсуждайте. Но если привели цифру 8 млн., будьте любезны указать источник. Вы ошиблись, когда решили, что интеллигентность изложения оправдывает откровенную подтасовку и демагогию.По Вашей ссылке:1. Данные за 2020 не репрезентативны, в начале года эпидемия только разгоралась.Посмотрите данные за этот год.На 01.01.2021 - 1,89 млн. смертей ().На сегодня 5 227 930 смертей ().Итого заэтого года 3,33 млн.смертей. Посмотрим сколько выйдет за год.Можно взять цифру на 29.11.2020 1,52 млн. смертей.Тогда за год с 29.11.2020 по 29.11.2021 получаем 3,71 млн.смертей.Смерти от курения это отдельный вопрос, откройте тему и там обсуждайте. Но если привели цифру 8 млн., будьте любезны указать источник. ЛАД 2 Повідомлень: 20869 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4973 раз. Подякували: 4604 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 02:17 Igneus

Как насчёт Бурлы?

Отзовётесь на Как насчёт Бурлы?Отзовётесь на viewtopic.php?p=5345292#p5345292 ЛАД 2 Повідомлень: 20869 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4973 раз. Подякували: 4604 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4534453545364537 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7888 14294214

kluychkooleg Пон 29 лис, 2021 19:13