Цитрин написав:От коронавируса за год умерло 1.8 млн
Дада, поприкидывайьесь шлангом)))
Отмечу - это не мои слова, 1.8 млн. - это официальная цифра взятая с сайта ООН. Причем я Вам дал ссылку на источник, где говорится что реальных смертей может быть и больше официальных данных, но даже оценка неофициальных смертей от коронавируса в самом негативном прогнозе не превышает 6-8 млн, а ВОЗ дает оценку на уровне около 3 млн.
Тоесть даже при самом негативном прогнозе смертей от коронавируса не больше, чем от курения.
Может я где-то ошибся? Тогда поправьте...
Вы ошиблись, когда решили, что интеллигентность изложения оправдывает откровенную подтасовку и демагогию. По Вашей ссылке:
Официально в период с января по декабрь 2020 года было зарегистрировано примерно 1,8 млн случаев смерти от коронавируса. Однако, по данным ВОЗ, реальное число погибших составило более трех миллионов. К такому выводу эксперты пришли, когда сопоставили общее число умерших за 2020 год и за предыдущие годы.
1. Данные за 2020 не репрезентативны, в начале года эпидемия только разгоралась. Посмотрите данные за этот год. На 01.01.2021 - 1,89 млн. смертей (https://ourworldindata.org/coronavirus-data). На сегодня 5 227 930 смертей (https://www.worldometers.info/coronavirus/). Итого за 11 месяцев этого года 3,33 млн. официальных смертей. Посмотрим сколько выйдет за год. Можно взять цифру на 29.11.2020 1,52 млн. смертей. Тогда за год с 29.11.2020 по 29.11.2021 получаем 3,71 млн. официальных смертей. Смерти от курения это отдельный вопрос, откройте тему и там обсуждайте. Но если привели цифру 8 млн., будьте любезны указать источник.
В Австрии и Греции пошли другим путем – решили штрафовать отказывающихся прививаться от коронавируса граждан. [u]Пока греческое правительство ввело санкции только для пожилых "антиваксеров". Штрафы в размере 100 евро будут брать с людей старше 60 лет, не получивших первую дозу вакцины до 16 января.[/u] Собранные средства планируется направить на финансирование больниц.
потребление табака ежегодно уносит жизни более 8 миллионов человек и наносит экономический ущерб в размере 1,4 триллиона долларов.
К сожалению полезную информацию, со ссылками на официальные источники тут удаляют, оставляя только бестолковую болтовню.
Спасибо за ссылку. Об остальном уже написал - откройте ветку и там обсуждайте борьбу с курением. Здесь это отвлечение от темы. А о борьбе, по-моему, _hunter Вам уже отвечал - борются экономическими методами - повышают цены на сигареты. В Украине за последние годы цены выросли в разы. _hunter же писал и о невозможности простого запрета. И опять же ограничения на курение в общественных местах. Я хорошо помню времена. когда совершенно спокойно курили в самолётах (в салоне, а не где-то в туалете!), в междугородних автобусах, спокойно курили за столиком в ресторане (зал, бывало, весь в дыму). Где Вы видели курящих в магазине, не представляю. Ну и насчёт запаха от курильщика. Неприятно - могу согласиться, вредно - мягко говоря, очень сомнительно.
Это вчера ночью обсуждали. Но дело в том, что это только возможно примут, а может и не примут. Пока этот мандат не только не приняли, но даже черновик еще не опубликовали. Однако писали, что в черновике мандата указано, что никто не может быть принужден к вакцинации. И упоминалось, что для врачей тоже было написано, что они тоже не могут быть принуждены к вакцинации.
Поэтому обсуждать что там собираются сделать и как это должно работать, можно будет когда опубликуют черновик, а его обещали опубликовать во второй неделе декабря.
Пока-же это все из разряда бабушка гадала, да надвое сказала: то ли дождь, то ли снег, то ли будет, то ли нет...
ЛАД написав:Ну и насчёт запаха от курильщика. Неприятно - могу согласиться, вредно - мягко говоря, очень сомнительно.
только с определенной неприкасаемостью и хорошим знанием юриспруденции
ЛАД написав:
В Австрии и Греции пошли другим путем – решили штрафовать отказывающихся прививаться от коронавируса граждан. Пока греческое правительство ввело санкции только для пожилых "антиваксеров". Штрафы в размере 100 евро будут брать с людей старше 60 лет, не получивших первую дозу вакцины до 16 января. Собранные средства планируется направить на финансирование больниц.