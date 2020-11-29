Додано: Сер 01 гру, 2021 03:26

ЛАД написав: https://www.9tv.co.il/item/36951

Это к вопросу о стимулировании прививок. Это к вопросу о стимулировании прививок.

ЛАД написав: Ну и насчёт запаха от курильщика. Неприятно - могу согласиться, вредно - мягко говоря, очень сомнительно. Ну и насчёт запаха от курильщика. Неприятно - могу согласиться, вредно - мягко говоря, очень сомнительно.

Это вчера ночью обсуждали. Но дело в том, что это только возможно примут, а может и не примут. Пока этот мандат не только не приняли, но даже черновик еще не опубликовали. Однако писали, что в черновике мандата указано, что никто не может быть принужден к вакцинации. И упоминалось, что для врачей тоже было написано, что они тоже не могут быть принуждены к вакцинации.Поэтому обсуждать что там собираются сделать и как это должно работать, можно будет когда опубликуют черновик, а его обещали опубликовать во второй неделе декабря.Пока-же это все из разряда бабушка гадала, да надвое сказала: то ли дождь, то ли снег, то ли будет, то ли нет...Вы напрасно так думаете.