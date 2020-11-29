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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4535453645374538>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 01:28

  yanyura написав:То, что это не фейк, подтверждается здесь:


интересно, решение так и было озвучено или только в текст так написали? :D
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 01:59

  Цитрин написав:
  Hotab написав:
  Цитрин написав:От коронавируса за год умерло 1.8 млн


Дада, поприкидывайьесь шлангом)))


Отмечу - это не мои слова, 1.8 млн. - это официальная цифра взятая с сайта ООН. Причем я Вам дал ссылку на источник, где говорится что реальных смертей может быть и больше официальных данных, но даже оценка неофициальных смертей от коронавируса в самом негативном прогнозе не превышает 6-8 млн, а ВОЗ дает оценку на уровне около 3 млн.

Тоесть даже при самом негативном прогнозе смертей от коронавируса не больше, чем от курения.

Может я где-то ошибся? Тогда поправьте...

Вы ошиблись, когда решили, что интеллигентность изложения оправдывает откровенную подтасовку и демагогию.
По Вашей ссылке:
Официально в период с января по декабрь 2020 года было зарегистрировано примерно 1,8 млн случаев смерти от коронавируса. Однако, по данным ВОЗ, реальное число погибших составило более трех миллионов. К такому выводу эксперты пришли, когда сопоставили общее число умерших за 2020 год и за предыдущие годы.

1. Данные за 2020 не репрезентативны, в начале года эпидемия только разгоралась.
Посмотрите данные за этот год.
На 01.01.2021 - 1,89 млн. смертей (https://ourworldindata.org/coronavirus-data).
На сегодня 5 227 930 смертей (https://www.worldometers.info/coronavirus/).
Итого за 11 месяцев этого года 3,33 млн. официальных смертей. Посмотрим сколько выйдет за год.
Можно взять цифру на 29.11.2020 1,52 млн. смертей.
Тогда за год с 29.11.2020 по 29.11.2021 получаем 3,71 млн. официальных смертей.
Смерти от курения это отдельный вопрос, откройте тему и там обсуждайте. Но если привели цифру 8 млн., будьте любезны указать источник.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 02:17

Igneus
Как насчёт Бурлы?
Отзовётесь на viewtopic.php?p=5345292#p5345292?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 02:41

  ЛАД написав:Можно взять цифру на 29.11.2020 1,52 млн. смертей.
Тогда за год с 29.11.2020 по 29.11.2021 получаем 3,71 млн. официальных смертей.


Я не возражаю, готов согласиться с Вашими цифрами, но это картину существенно не меняет, от курения всеравно в 2 раза больше умирает, чем от ковида.

  ЛАД написав:если привели цифру 8 млн., будьте любезны указать источник.


Вы пропустили обсуждение, я выкладывал детальную информацию со ссылками на официальные источники и по ковиду и по курению. Но кое-кто втихаря удалил эти сообщения. Hotab видел, можете у него спросить.

Вот источник: https://news.un.org/ru/story/2021/05/1403832
потребление табака ежегодно уносит жизни более 8 миллионов человек и наносит экономический ущерб в размере 1,4 триллиона долларов.


К сожалению полезную информацию, со ссылками на официальные источники тут удаляют, оставляя только бестолковую болтовню.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 03:02

В Австрии и Греции пошли другим путем – решили штрафовать отказывающихся прививаться от коронавируса граждан. [u]Пока греческое правительство ввело санкции только для пожилых "антиваксеров". Штрафы в размере 100 евро будут брать с людей старше 60 лет, не получивших первую дозу вакцины до 16 января.[/u] Собранные средства планируется направить на финансирование больниц.

https://www.9tv.co.il/item/36951
Это к вопросу о стимулировании прививок.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 03:20

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Можно взять цифру на 29.11.2020 1,52 млн. смертей.
Тогда за год с 29.11.2020 по 29.11.2021 получаем 3,71 млн. официальных смертей.


Я не возражаю, готов согласиться с Вашими цифрами, но это картину существенно не меняет, от курения всеравно в 2 раза больше умирает, чем от ковида.

  ЛАД написав:если привели цифру 8 млн., будьте любезны указать источник.


Вы пропустили обсуждение, я выкладывал детальную информацию со ссылками на официальные источники и по ковиду и по курению. Но кое-кто втихаря удалил эти сообщения. Hotab видел, можете у него спросить.

Вот источник: https://news.un.org/ru/story/2021/05/1403832
потребление табака ежегодно уносит жизни более 8 миллионов человек и наносит экономический ущерб в размере 1,4 триллиона долларов.


К сожалению полезную информацию, со ссылками на официальные источники тут удаляют, оставляя только бестолковую болтовню.

Спасибо за ссылку.
Об остальном уже написал - откройте ветку и там обсуждайте борьбу с курением.
Здесь это отвлечение от темы.
А о борьбе, по-моему, _hunter Вам уже отвечал - борются экономическими методами - повышают цены на сигареты. В Украине за последние годы цены выросли в разы.
_hunter же писал и о невозможности простого запрета.
И опять же ограничения на курение в общественных местах. Я хорошо помню времена. когда совершенно спокойно курили в самолётах (в салоне, а не где-то в туалете!), в междугородних автобусах, спокойно курили за столиком в ресторане (зал, бывало, весь в дыму). Где Вы видели курящих в магазине, не представляю.
Ну и насчёт запаха от курильщика. Неприятно - могу согласиться, вредно - мягко говоря, очень сомнительно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 03:26

  ЛАД написав:https://www.9tv.co.il/item/36951
Это к вопросу о стимулировании прививок.


Это вчера ночью обсуждали. Но дело в том, что это только возможно примут, а может и не примут. Пока этот мандат не только не приняли, но даже черновик еще не опубликовали. Однако писали, что в черновике мандата указано, что никто не может быть принужден к вакцинации. И упоминалось, что для врачей тоже было написано, что они тоже не могут быть принуждены к вакцинации.

Поэтому обсуждать что там собираются сделать и как это должно работать, можно будет когда опубликуют черновик, а его обещали опубликовать во второй неделе декабря.

Пока-же это все из разряда бабушка гадала, да надвое сказала: то ли дождь, то ли снег, то ли будет, то ли нет... :)

  ЛАД написав:Ну и насчёт запаха от курильщика. Неприятно - могу согласиться, вредно - мягко говоря, очень сомнительно.


Вы напрасно так думаете.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 06:58

  yanyura написав:Судьи тоже люди:

только с определенной неприкасаемостью и хорошим знанием юриспруденции

  ЛАД написав:
В Австрии и Греции пошли другим путем – решили штрафовать отказывающихся прививаться от коронавируса граждан. Пока греческое правительство ввело санкции только для пожилых "антиваксеров". Штрафы в размере 100 евро будут брать с людей старше 60 лет, не получивших первую дозу вакцины до 16 января. Собранные средства планируется направить на финансирование больниц.


Это к вопросу о стимулировании прививок.


Правительство Испании вернет деньги всем гражданам, которые уплатили штрафы за нарушение первого локдауна с марта по июнь 2021 года. Верховный Суд Испании признал те ограничения неконституционными.
https://apnews.com/article/coronavirus- ... f23541d310

это к вопросу о беспределе.
Также каждый здоровый испанец имеет право потребовать от правительства других компенсаций и издержек вследствие таких штрафов.

В Украине это называется эффектом Коломойского - нагнуть миллионы, в суды пойдут единицы.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 09:27

Я такого не говорила, вы меня не так поняли. )))

  fler написав:
В Британии месяц назад начали колоть бустер. Тогда было плюс-минус 39 тысяч выявленных и 150-200 летальных и сейчас также. Бустер дает стабильность! :D

Вашему вниманию классическая Флер: "вакцинация не помогает и даже вредит, но не приписывайте мне свои слова".
:lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 09:48

  uaprofi написав:
  _hunter написав:Угу, "некоторое время" -- 3-4 выдоха :lol:

от некоторых курильщиков так бывает несёт, что люди могут подумать что курили прямо в лифту, или курят прямо в офисе... а человек просто вернулся с перекуру

Как я уже раза три говорил: никакой связи между "бывает несёт" и "пасивное курение" нет. От слова вообще.
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