ЛАД написав:Ну и насчёт запаха от курильщика. Неприятно - могу согласиться, вредно - мягко говоря, очень сомнительно.
Вы напрасно так думаете.
Вы напрасно думаете, что это напрасно. В который раз говорю: ссылки на исследования вреда третичного курения _на людях_ -- где? В любом случае -- тут правильно сказали: тему курения (вреда/борьбы/истории вопроса) лучше обсуждать в теме о курении. К коронавирусу оно относится слабо...
yanyura написав:pilker Вы считаете, что Википедия подает неправдивые сведения об Монтанье? Нет проблем! Вам сюда - https://bit.ly/31gA8co Потом напишите о результатах, с удовольствием прочитаю.
удовлетворение ваших удовольствий, то не по адресу обратились. направили жаловаться в лигу сексуальных реформ ? достаточно набрать в поисковике клара будиловская и понять - не все шо пишут соответствует действительности.