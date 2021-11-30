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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4535453645374538

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:03

  ЛАД написав:
  _hunter написав:......
Вроде переименование учетки "амвросий" в учетку "Цитрин" -- не секрет?..
...

:shock:
А я как наивный чукотский юноша общаюсь с ним как с новым человеком?!
А чем вызвано переименование?

Я тоже первое время удивлялся -- "блин, кого же мне этот стиль a la простыня бреда и редкие посты по 1-2 строки с хоть чем-то вменяемым" напоминает. После подсказки Faceless-а все стало на свои места. :lol:

Причина вот:
Профиль пользователя Амвросий
Заблокирован бессрочно
клон

Но чей он клон, если Цитрин появился позже? :shock: -- возможно по форуму не пересекаемся -- потому как больше никого похожего сходу не препоминаю...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"как наивный"
В смысле "как"? :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:15

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:...
  ЛАД написав:Ну и насчёт запаха от курильщика. Неприятно - могу согласиться, вредно - мягко говоря, очень сомнительно.


Вы напрасно так думаете.

Вы напрасно думаете, что это напрасно.
В который раз говорю: ссылки на исследования вреда третичного курения _на людях_ -- где?
В любом случае -- тут правильно сказали: тему курения (вреда/борьбы/истории вопроса) лучше обсуждать в теме о курении. К коронавирусу оно относится слабо...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:22

сделал ребёнку 2ю прививку пфайзера, очередь с утра чел 10, всё норм...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:чей он клон,


Ну он же не первый. Докторов наук у нас тут тоже, полНиколаева Лэдей... :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:32

  yanyura написав:pilker
Вы считаете, что Википедия подает неправдивые сведения об Монтанье? Нет проблем!
Вам сюда - https://bit.ly/31gA8co
Потом напишите о результатах, с удовольствием прочитаю.

удовлетворение ваших удовольствий, то не по адресу обратились. направили жаловаться в лигу сексуальных реформ ? достаточно набрать в поисковике клара будиловская и понять - не все шо пишут соответствует действительности.
pilker
 
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