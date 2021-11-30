justit написав:Я пишу про саме нас. У нас маски/карантини/вакцини слабо допомагають.
Вони допомагають, якщо їх носити не під носом і щепити хоча б групу ризику. Так як наша самосвідомість виявилась вкрай низька, то ліберальний період боротьби з ковідом закінчився і почався період інтенсивного махання карантинною нагайкою, що різко прискорило вакцинацію. Чому бути, того не минути.
Hotab написав:Та хотілося б нагадати переможні пости все літо,де казали, що ми унікальні, у нас і без вакцини все позаду, бо ковід б'є чоловіків,а чоловіків у нас мало в літньому віці, і багато іншого.
"А я казав" (с) не поспішайте з висновками, у нас є приклад на півночі, вони закопують по +50..+60% до звичної норми вже котрий місяць!!! Ну так ми і зарили у жовтні +60%. І побачимо скільки у листопаді буде.. Ну і +20% по підсумку року. І це ще не рекорди. Мишкбратья і +30% до річної норми зариють. Бо "у України свій особливий шлях"
Є графічна ілюстрація надлишкової смертності в світі тут, ВООЗ вважає, що смерність від ковіду в світі в 2-3 рази перевищуює офіційні дані.
Так, я знаю, дякую. То треба зазубрити Цитринам та іншим укр.профі)).
После 2х доз модерны (вакцинировался в сентябре) 4 дня назад подхватил я ковид. Начался молниеносно, ещё утром полный сил и планов а вечером уже овощ с головной болью, больным горлом (не мог разговаривать) и температурой. про ковид сразу не подумал, симптомы сильно похожи на ангину, но на утро пропали запахи, а горло внезапно прошло и больше не болело.
Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике), также пришлось побегать в лифте на рентген. , семейный принимает с 8 до 12 запись на неделю вперёд, но для ковидных делают исключения. Просто так прийти нельзя, в регистратуре надо обосновать что вы пришли потому что почти при смерти.
Критиковать медицину занятие бесполезное. На этаже где принимают семейные врачи людей как в метро в час пик. В рентген кабинете медсестры вообще без масок. Видали они ковид в разных позах.
на 4й день температура 37 и нет запахов. Надеюсь с ковидом на этом всё.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 гру, 2021 16:48, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:После 2х доз модерны 4 дня назад подхватил я ковид. Начался молниеносно, ещё утром полный сил и планов а вечером уже овощ с головной болью, больным горлом (не мог разговаривать) и температурой. про ковид сразу не подумал, симптомы сильно похожи на ангину, но на утро пропали запахи, а горло внезапно прошло и больше не болело.
у меня тоже аналогично началось, только я не был уколизирован. Через несколько дней станет легче, но может начаться кашель и присоединиться бактериальная инфекция.
vitaliian написав:оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в отдельном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике)
я об этом и говорил. Даже если здоровый в поликлинику зайдет, то выйдет уже с ковидом
vitaliian написав:на 4й день температура 37 и нет запахов. Надеюсь с ковидом на этом всё.
Поосторожней, из-за ослабленного организма может присоединиться бактериальная инфекция. Если через неделю будет кашель - сходите к врачу, он назначит курс антибиотиков. Пить с равными промежутками времени, не пропускать. Иначе можно осложнение получить.