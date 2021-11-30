Додано: Сер 01 гру, 2021 16:38

После 2х доз модерны (вакцинировался в сентябре) 4 дня назад подхватил я ковид. Начался молниеносно, ещё утром полный сил и планов а вечером уже овощ с головной болью, больным горлом (не мог разговаривать) и температурой. про ковид сразу не подумал, симптомы сильно похожи на ангину, но на утро пропали запахи, а горло внезапно прошло и больше не болело.



Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике), также пришлось побегать в лифте на рентген. , семейный принимает с 8 до 12 запись на неделю вперёд, но для ковидных делают исключения. Просто так прийти нельзя, в регистратуре надо обосновать что вы пришли потому что почти при смерти.



Критиковать медицину занятие бесполезное. На этаже где принимают семейные врачи людей как в метро в час пик. В рентген кабинете медсестры вообще без масок. Видали они ковид в разных позах.



на 4й день температура 37 и нет запахов. Надеюсь с ковидом на этом всё.