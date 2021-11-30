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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:Я пишу про саме нас. У нас маски/карантини/вакцини слабо допомагають.

Вони допомагають, якщо їх носити не під носом і щепити хоча б групу ризику. Так як наша самосвідомість виявилась вкрай низька, то ліберальний період боротьби з ковідом закінчився і почався період інтенсивного махання карантинною нагайкою, що різко прискорило вакцинацію.
Чому бути, того не минути.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:09

  lapay написав:
  Hotab написав:Та хотілося б нагадати переможні пости все літо,де казали, що ми унікальні, у нас і без вакцини все позаду, бо ковід б'є чоловіків,а чоловіків у нас мало в літньому віці, і багато іншого.

"А я казав" (с) не поспішайте з висновками, у нас є приклад на півночі, вони закопують по +50..+60% до звичної норми вже котрий місяць!!!
Ну так ми і зарили у жовтні +60%. І побачимо скільки у листопаді буде..
Ну і +20% по підсумку року.
І це ще не рекорди. Мишкбратья і +30% до річної норми зариють. Бо "у України свій особливий шлях"

Є графічна ілюстрація надлишкової смертності в світі тут, ВООЗ вважає, що смерність від ковіду в світі в 2-3 рази перевищуює офіційні дані.

Так, я знаю, дякую.
То треба зазубрити Цитринам та іншим укр.профі)).
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:13

  justit написав:
  ЛАД написав:Прямо, но не понятно. Кто "мы" и чем надо заниматься?

Мы - пишущие здесь.
Чем - каждый пусть сам решает.

Возможно.
Но начиналась ветка совсем не так.
А сегодняшние споры имеют большее отношение к следующему вопросу.

  ЛАД написав:Оптимистично. Но почему-то раньше такого не было.

Так "раньше" это вроде в той стране, которой уже нет (?)
Там вообще не спрашивали.
Но сейчас это считается "нарушением прав".
Что поделать.

Не спрашивали. Но и таких взглядов (по крайней мере, массово) не было.
Но я писал и о Европе - там настолько массовых антивакцинаторских взглядов тоже нет.

  ЛАД написав:Просто у подавляющего большинства жилплощади не хватает.

Ну например в Турции биде совмещено с унитазом.
"Я сам офигел, честно" (С)
Так что дело совсем не в площади :D

Не только в площади. Есть и у нас в продаже такие. Очень хорошие японские. Цена только... сильно кусается.

P.s. Мне, правда, было интересно узнать, чем надо заниматься "нам" в смысле "стране". Каждому по отдельности понятно - работой/учёбой, семьёй, здоровьем...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:26

  change_pm написав:А шо, у вас складності вимовити ЗЕ-звук? таді сорян (((

  justit написав:Людина навіть не розуміє різницю між th та ЗЕ :shock:
Афігенно

прікінь?! ось такі вони сучасні випусники інязів різних... тупі, пля! :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:35

  ЛАД написав:P.s. Мне, правда, было интересно узнать, чем надо заниматься "нам" в смысле "стране". Каждому по отдельности понятно - работой/учёбой, семьёй, здоровьем...

1 - зрозуміти хто ми і які помилки зробили, розібратись чьо хатім...
2 - розробити стратегію на 1-3-5-10-20 років, враховуючи пунк више,
3 - вкалувати, втілючи стратегію в життя...

...УСПІХ... 8)
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

После 2х доз модерны (вакцинировался в сентябре) 4 дня назад подхватил я ковид. Начался молниеносно, ещё утром полный сил и планов а вечером уже овощ с головной болью, больным горлом (не мог разговаривать) и температурой. про ковид сразу не подумал, симптомы сильно похожи на ангину, но на утро пропали запахи, а горло внезапно прошло и больше не болело.

Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике), также пришлось побегать в лифте на рентген. , семейный принимает с 8 до 12 запись на неделю вперёд, но для ковидных делают исключения. Просто так прийти нельзя, в регистратуре надо обосновать что вы пришли потому что почти при смерти.

Критиковать медицину занятие бесполезное. На этаже где принимают семейные врачи людей как в метро в час пик. В рентген кабинете медсестры вообще без масок. Видали они ковид в разных позах.

на 4й день температура 37 и нет запахов. Надеюсь с ковидом на этом всё.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 гру, 2021 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:46

  vitaliian написав:После 2х доз модерны 4 дня назад подхватил я ковид. Начался молниеносно, ещё утром полный сил и планов а вечером уже овощ с головной болью, больным горлом (не мог разговаривать) и температурой. про ковид сразу не подумал, симптомы сильно похожи на ангину, но на утро пропали запахи, а горло внезапно прошло и больше не болело.


у меня тоже аналогично началось, только я не был уколизирован. Через несколько дней станет легче, но может начаться кашель и присоединиться бактериальная инфекция.

  vitaliian написав:оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в отдельном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике)


я об этом и говорил. Даже если здоровый в поликлинику зайдет, то выйдет уже с ковидом :)

  vitaliian написав:на 4й день температура 37 и нет запахов. Надеюсь с ковидом на этом всё.


Поосторожней, из-за ослабленного организма может присоединиться бактериальная инфекция. Если через неделю будет кашель - сходите к врачу, он назначит курс антибиотиков. Пить с равными промежутками времени, не пропускать. Иначе можно осложнение получить.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:49

Цитрин антибиотик уже назначили , спасибо за совет. Хотя по протоколу антибиотик противопоказан https://moz.gov.ua/uploads/5/29766-dn_6 ... 21_dod.pdf но по отзывам всем назначают.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 гру, 2021 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:51

  change_pm написав:прікінь?! ось такі вони сучасні випусники інязів різних... тупі, пля! :mrgreen:


Маємо те, що маємо (с) "не моє"
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:4 дня назад подхватил я ковид.

Впервые? Круто пропетлял )))
Hotab
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