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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 гру, 2021 16:52
change_pm написав: ЛАД написав:
P.s. Мне, правда, было интересно узнать, чем надо заниматься "нам" в смысле "стране"
. Каждому по отдельности понятно - работой/учёбой, семьёй, здоровьем...
1 - зрозуміти хто ми і які помилки зробили, розібратись чьо хатім...
2 - розробити стратегію на 1-3-5-10-20 років, враховуючи пунк више,
3 - вкалувати, втілючи стратегію в життя...
...УСПІХ...
Випередили
Хоча на кожен з пунктів питання: "А як це зробити? А фіг його зна..."
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Додано: Сер 01 гру, 2021 16:53
vitaliian написав:
В рентген кабинете медсестры без масок, их защищает радиация
Я интересовался у девушки в рентген кабинете - говорит уже переболела и вакцинирована. Но у нас она была в маске.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Сер 01 гру, 2021 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 16:53
Hotab написав: vitaliian написав:
4 дня назад подхватил я ковид.
Впервые? Круто пропетлял )))
Еда без запахов сцуко пластелин. Только виноград с удовольствием ем. У меня приятель с детства не слышит запахи, теперь я понимаю как много он теряет, с другой стороны что лобстер что просто хлеб разницы никакой, зачем платить больше?
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Додано: Сер 01 гру, 2021 16:56
vitaliian написав: Hotab написав: vitaliian написав:
4 дня назад подхватил я ковид.
Впервые? Круто пропетлял )))
Еда без запахов сцуко пластелин. Только виноград с удовольствием ем.
Можно экономить на кофе. Ла́тэ имел вкус горячей воды, ну так ее и надо пить.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 16:57
vitaliian написав:
Еда без запахов сцуко пластелин. Только виноград с удовольствием ем.
совсем без запахов? У меня запахи не пропали, а немного ослабли и исказились. Например сигаретный дым стал менее едким и по запаху стал похож на хлорку. Я даже как-то не сразу понял, что это не хлоркой воняет, а сигаретным дымом.
Потом прошло.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Сер 01 гру, 2021 17:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 16:57
justit написав:
У нас узкие глаза?
_hunter написав:
Странно: опыт Китая говорит о том, что карантины -- работают. Вчераобсужденные графики Британии -- говорят о том, что и вакцины работают.
Мы уже легко произносим th-звук?
Отож...
Блин! -- так вот в чем дело, оказывается! -- срочно всем гражданам по мотку канцелярского скотча! -- а justit
-- за прорыв в борьбе с короной -- нобелевку! -- можно две.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 17:01
Цитрин написав: vitaliian написав:
Еда без запахов сцуко пластелин. Только виноград с удовольствием ем.
совсем без запахов? У меня запахи не пропали, а немного ослабли и исказились. Например сигаретный дым стал менее едким и по запаху стал похож на хлорку. Я даже как-то не сразу понял, что это не хлоркой воняет, а сигаретным дымом.
Потом прошло.
пропали полностью что чеснок что одеколон не пахнут никак. Про дым не скажу я не курю.
я об этом и говорил. Даже если здоровый в поликлинику зайдет, то выйдет уже с ковидом
я не могу этого понять, с одной стороны вводят локдауны с сертификатами, с другой там куда идут ковидные нет соблюдения элементарных карантинных правил.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 01 гру, 2021 17:07, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 17:01
vitaliian написав:
Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике), также пришлось побегать в лифте на рентген. , семейный принимает с 8 до 12 запись на неделю вперёд, но для ковидных делают исключения. Просто так прийти нельзя, в регистратуре надо обосновать что вы пришли потому что почти при смерти.
Критиковать медицину занятие бесполезное. На этаже где принимают семейные врачи людей как в метро в час пик. В рентген кабинете медсестры вообще без масок. Видали они ковид в разных позах.
на 4й день температура 37 и нет запахов. Надеюсь с ковидом на этом всё.
Всё таки, многое зависит от организации процессов в каждой конкретной поликлинике.
В моей поликлинике ковидных принимают исключительно в 3 отдельных кабинетах, даже вход в эти кабинеты отдельный со двора поликлинике
Там же и рентген-кабинет, в котором в экипировке принимаютvitaliian
, скорейшего выздоровления
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Додано: Сер 01 гру, 2021 17:05
change_pm написав: ЛАД написав:
P.s. Мне, правда, было интересно узнать, чем надо заниматься "нам" в смысле "стране"
. Каждому по отдельности понятно - работой/учёбой, семьёй, здоровьем...
1 - зрозуміти хто ми і які помилки зробили, розібратись чьо хатім...
2 - розробити стратегію на 1-3-5-10-20 років, враховуючи пунк више,
3 - вкалувати, втілючи стратегію в життя...
...УСПІХ...
Спасибо.
Хороший план. Но пока продолжаем наступать на грабли.
А "чьо хатім..." - хорошо жить и мало работать.
Но это взагали. А по теме ветки?
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