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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4542454345444545>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:52

  change_pm написав:
  ЛАД написав:P.s. Мне, правда, было интересно узнать, чем надо заниматься "нам" в смысле "стране". Каждому по отдельности понятно - работой/учёбой, семьёй, здоровьем...

1 - зрозуміти хто ми і які помилки зробили, розібратись чьо хатім...
2 - розробити стратегію на 1-3-5-10-20 років, враховуючи пунк више,
3 - вкалувати, втілючи стратегію в життя...

...УСПІХ... 8)


Випередили :D

Хоча на кожен з пунктів питання: "А як це зробити? А фіг його зна..."
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:53

  vitaliian написав:В рентген кабинете медсестры без масок, их защищает радиация


Я интересовался у девушки в рентген кабинете - говорит уже переболела и вакцинирована. Но у нас она была в маске.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 01 гру, 2021 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:53

  Hotab написав:
  vitaliian написав:4 дня назад подхватил я ковид.

Впервые? Круто пропетлял )))

Еда без запахов сцуко пластелин. Только виноград с удовольствием ем. У меня приятель с детства не слышит запахи, теперь я понимаю как много он теряет, с другой стороны что лобстер что просто хлеб разницы никакой, зачем платить больше?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:56

  vitaliian написав:
  Hotab написав:
  vitaliian написав:4 дня назад подхватил я ковид.

Впервые? Круто пропетлял )))

Еда без запахов сцуко пластелин. Только виноград с удовольствием ем.

Можно экономить на кофе. Ла́тэ имел вкус горячей воды, ну так ее и надо пить. :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:57

  vitaliian написав:Еда без запахов сцуко пластелин. Только виноград с удовольствием ем.


совсем без запахов? У меня запахи не пропали, а немного ослабли и исказились. Например сигаретный дым стал менее едким и по запаху стал похож на хлорку. Я даже как-то не сразу понял, что это не хлоркой воняет, а сигаретным дымом. :D Потом прошло.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 01 гру, 2021 17:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:57

  justit написав:
  _hunter написав:Странно: опыт Китая говорит о том, что карантины -- работают. Вчераобсужденные графики Британии -- говорят о том, что и вакцины работают.


У нас узкие глаза?
Мы уже легко произносим th-звук?
Отож... :)

Блин! -- так вот в чем дело, оказывается! -- срочно всем гражданам по мотку канцелярского скотча! -- а justit -- за прорыв в борьбе с короной -- нобелевку! -- можно две. :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:01

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:Еда без запахов сцуко пластелин. Только виноград с удовольствием ем.


совсем без запахов? У меня запахи не пропали, а немного ослабли и исказились. Например сигаретный дым стал менее едким и по запаху стал похож на хлорку. Я даже как-то не сразу понял, что это не хлоркой воняет, а сигаретным дымом. :D Потом прошло.
пропали полностью что чеснок что одеколон не пахнут никак. Про дым не скажу я не курю.

я об этом и говорил. Даже если здоровый в поликлинику зайдет, то выйдет уже с ковидом :)
я не могу этого понять, с одной стороны вводят локдауны с сертификатами, с другой там куда идут ковидные нет соблюдения элементарных карантинных правил.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 гру, 2021 17:07, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:01

  vitaliian написав:Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике), также пришлось побегать в лифте на рентген. , семейный принимает с 8 до 12 запись на неделю вперёд, но для ковидных делают исключения. Просто так прийти нельзя, в регистратуре надо обосновать что вы пришли потому что почти при смерти.

Критиковать медицину занятие бесполезное. На этаже где принимают семейные врачи людей как в метро в час пик. В рентген кабинете медсестры вообще без масок. Видали они ковид в разных позах.

на 4й день температура 37 и нет запахов. Надеюсь с ковидом на этом всё.

Всё таки, многое зависит от организации процессов в каждой конкретной поликлинике.
В моей поликлинике ковидных принимают исключительно в 3 отдельных кабинетах, даже вход в эти кабинеты отдельный со двора поликлинике

Там же и рентген-кабинет, в котором в экипировке принимают

vitaliian, скорейшего выздоровления
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:05

  vitaliian написав:пропали полностью что чеснок что одеколон не пахнут никак. Про дым не скажу я не курю.


так и я не курю, просто по началу услышал хлоркой воняет, думал может разлили чтото, а потом обратил внимание - человек курит, а я запаха дыма не слышу - чувствую, что хлоркой сильнее воняет, только тогда понял, что это сигаретный дым из-за ковида так ощущается :mrgreen:
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:05

  change_pm написав:
  ЛАД написав:P.s. Мне, правда, было интересно узнать, чем надо заниматься "нам" в смысле "стране". Каждому по отдельности понятно - работой/учёбой, семьёй, здоровьем...

1 - зрозуміти хто ми і які помилки зробили, розібратись чьо хатім...
2 - розробити стратегію на 1-3-5-10-20 років, враховуючи пунк више,
3 - вкалувати, втілючи стратегію в життя...

...УСПІХ... 8)

Спасибо.
Хороший план. Но пока продолжаем наступать на грабли.
А "чьо хатім..." - хорошо жить и мало работать. :)
Но это взагали. А по теме ветки?
ЛАД
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