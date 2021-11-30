Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4542454345444545> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135 Мені вже зробили щеплення 57% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 26 Найближчим часом планую вакцинацію 1% 2 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 135 Додано: Сер 01 гру, 2021 16:52 change_pm написав: ЛАД написав: P.s. Мне, правда, было интересно узнать, чем надо заниматься "нам" в смысле "стране". Каждому по отдельности понятно - работой/учёбой, семьёй, здоровьем... P.s. Мне, правда, было интересно узнать,. Каждому по отдельности понятно - работой/учёбой, семьёй, здоровьем...

1 - зрозуміти хто ми і які помилки зробили, розібратись чьо хатім...

2 - розробити стратегію на 1-3-5-10-20 років, враховуючи пунк више,

3 - вкалувати, втілючи стратегію в життя...



...УСПІХ... 1 - зрозуміти хто ми і які помилки зробили, розібратись чьо хатім...2 - розробити стратегію на 1-3-5-10-20 років, враховуючи пунк више,3 - вкалувати, втілючи стратегію в життя......УСПІХ...



Випередили



Хоча на кожен з пунктів питання: "А як це зробити? А фіг його зна..." ВипередилиХоча на кожен з пунктів питання: "А як це зробити? А фіг його зна..." justit Повідомлень: 5578 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1656 раз. Подякували: 442 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 16:53 vitaliian написав: В рентген кабинете медсестры без масок, их защищает радиация В рентген кабинете медсестры без масок, их защищает радиация



Я интересовался у девушки в рентген кабинете - говорит уже переболела и вакцинирована. Но у нас она была в маске. Я интересовался у девушки в рентген кабинете - говорит уже переболела и вакцинирована. Но у нас она была в маске. Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 01 гру, 2021 16:53, всього редагувалось 1 раз. Цитрин

Повідомлень: 821 З нами з: 26.06.21 Подякував: 124 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 16:53 Hotab написав: vitaliian написав: 4 дня назад подхватил я ковид. 4 дня назад подхватил я ковид.

Впервые? Круто пропетлял ))) Впервые? Круто пропетлял )))

Еда без запахов сцуко пластелин. Только виноград с удовольствием ем. У меня приятель с детства не слышит запахи, теперь я понимаю как много он теряет, с другой стороны что лобстер что просто хлеб разницы никакой, зачем платить больше? Еда без запахов сцуко пластелин. Только виноград с удовольствием ем. У меня приятель с детства не слышит запахи, теперь я понимаю как много он теряет, с другой стороны что лобстер что просто хлеб разницы никакой, зачем платить больше? vitaliian

Повідомлень: 9343 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1638 раз. Подякували: 2398 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 16:56 vitaliian написав: Hotab написав: vitaliian написав: 4 дня назад подхватил я ковид. 4 дня назад подхватил я ковид.

Впервые? Круто пропетлял ))) Впервые? Круто пропетлял )))

Еда без запахов сцуко пластелин. Только виноград с удовольствием ем. Еда без запахов сцуко пластелин. Только виноград с удовольствием ем.

Можно экономить на кофе. Ла́тэ имел вкус горячей воды, ну так ее и надо пить. Можно экономить на кофе. Ла́тэ имел вкус горячей воды, ну так ее и надо пить. Hotab

Повідомлень: 5895 З нами з: 15.02.09 Подякував: 314 раз. Подякували: 1547 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 16:57 vitaliian написав: Еда без запахов сцуко пластелин. Только виноград с удовольствием ем. Еда без запахов сцуко пластелин. Только виноград с удовольствием ем.



совсем без запахов? У меня запахи не пропали, а немного ослабли и исказились. Например сигаретный дым стал менее едким и по запаху стал похож на хлорку. Я даже как-то не сразу понял, что это не хлоркой воняет, а сигаретным дымом. Потом прошло. совсем без запахов? У меня запахи не пропали, а немного ослабли и исказились. Например сигаретный дым стал менее едким и по запаху стал похож на хлорку. Я даже как-то не сразу понял, что это не хлоркой воняет, а сигаретным дымом.Потом прошло. Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 01 гру, 2021 17:00, всього редагувалось 2 разів. Цитрин

Повідомлень: 821 З нами з: 26.06.21 Подякував: 124 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 16:57 justit написав: _hunter написав: Странно: опыт Китая говорит о том, что карантины -- работают. Вчераобсужденные графики Британии -- говорят о том, что и вакцины работают. Странно: опыт Китая говорит о том, что карантины -- работают. Вчераобсужденные графики Британии -- говорят о том, что и вакцины работают.



У нас узкие глаза?

Мы уже легко произносим th-звук?

Отож... Отож...

Блин! -- так вот в чем дело, оказывается! -- срочно всем гражданам по мотку канцелярского скотча! -- а justit -- за прорыв в борьбе с короной -- нобелевку! -- можно две. Блин! -- так вот в чем дело, оказывается! -- срочно всем гражданам по мотку канцелярского скотча! -- а-- за прорыв в борьбе с короной -- нобелевку! -- можно две. _hunter Повідомлень: 5625 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 398 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 17:01 Цитрин написав: vitaliian написав: Еда без запахов сцуко пластелин. Только виноград с удовольствием ем. Еда без запахов сцуко пластелин. Только виноград с удовольствием ем.



совсем без запахов? У меня запахи не пропали, а немного ослабли и исказились. Например сигаретный дым стал менее едким и по запаху стал похож на хлорку. Я даже как-то не сразу понял, что это не хлоркой воняет, а сигаретным дымом. Потом прошло. совсем без запахов? У меня запахи не пропали, а немного ослабли и исказились. Например сигаретный дым стал менее едким и по запаху стал похож на хлорку. Я даже как-то не сразу понял, что это не хлоркой воняет, а сигаретным дымом.Потом прошло. пропали полностью что чеснок что одеколон не пахнут никак. Про дым не скажу я не курю.





я об этом и говорил. Даже если здоровый в поликлинику зайдет, то выйдет уже с ковидом я не могу этого понять, с одной стороны вводят локдауны с сертификатами, с другой там куда идут ковидные нет соблюдения элементарных карантинных правил. пропали полностью что чеснок что одеколон не пахнут никак. Про дым не скажу я не курю.я не могу этого понять, с одной стороны вводят локдауны с сертификатами, с другой там куда идут ковидные нет соблюдения элементарных карантинных правил. Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 гру, 2021 17:07, всього редагувалось 3 разів. vitaliian

Повідомлень: 9343 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1638 раз. Подякували: 2398 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 17:01 vitaliian написав: Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике), также пришлось побегать в лифте на рентген. , семейный принимает с 8 до 12 запись на неделю вперёд, но для ковидных делают исключения. Просто так прийти нельзя, в регистратуре надо обосновать что вы пришли потому что почти при смерти.



Критиковать медицину занятие бесполезное. На этаже где принимают семейные врачи людей как в метро в час пик. В рентген кабинете медсестры вообще без масок. Видали они ковид в разных позах.



на 4й день температура 37 и нет запахов. Надеюсь с ковидом на этом всё. Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике), также пришлось побегать в лифте на рентген. , семейный принимает с 8 до 12 запись на неделю вперёд, но для ковидных делают исключения. Просто так прийти нельзя, в регистратуре надо обосновать что вы пришли потому что почти при смерти.Критиковать медицину занятие бесполезное. На этаже где принимают семейные врачи людей как в метро в час пик. В рентген кабинете медсестры вообще без масок. Видали они ковид в разных позах.на 4й день температура 37 и нет запахов. Надеюсь с ковидом на этом всё.

Всё таки, многое зависит от организации процессов в каждой конкретной поликлинике.

В моей поликлинике ковидных принимают исключительно в 3 отдельных кабинетах, даже вход в эти кабинеты отдельный со двора поликлинике



Там же и рентген-кабинет, в котором в экипировке принимают



vitaliian, скорейшего выздоровления Всё таки, многое зависит от организации процессов в каждой конкретной поликлинике.В моей поликлинике ковидных принимают исключительно в 3 отдельных кабинетах, даже вход в эти кабинеты отдельный со двора поликлиникеТам же и рентген-кабинет, в котором в экипировке принимают, скорейшего выздоровления pesikot

Повідомлень: 6236 З нами з: 31.08.09 Подякував: 444 раз. Подякували: 1177 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 17:05 vitaliian написав: пропали полностью что чеснок что одеколон не пахнут никак. Про дым не скажу я не курю. пропали полностью что чеснок что одеколон не пахнут никак. Про дым не скажу я не курю.



так и я не курю, просто по началу услышал хлоркой воняет, думал может разлили чтото, а потом обратил внимание - человек курит, а я запаха дыма не слышу - чувствую, что хлоркой сильнее воняет, только тогда понял, что это сигаретный дым из-за ковида так ощущается так и я не курю, просто по началу услышал хлоркой воняет, думал может разлили чтото, а потом обратил внимание - человек курит, а я запаха дыма не слышу - чувствую, что хлоркой сильнее воняет, только тогда понял, что это сигаретный дым из-за ковида так ощущается Цитрин

Повідомлень: 821 З нами з: 26.06.21 Подякував: 124 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 17:05 change_pm написав: ЛАД написав: P.s. Мне, правда, было интересно узнать, чем надо заниматься "нам" в смысле "стране". Каждому по отдельности понятно - работой/учёбой, семьёй, здоровьем... P.s. Мне, правда, было интересно узнать,. Каждому по отдельности понятно - работой/учёбой, семьёй, здоровьем...

1 - зрозуміти хто ми і які помилки зробили, розібратись чьо хатім...

2 - розробити стратегію на 1-3-5-10-20 років, враховуючи пунк више,

3 - вкалувати, втілючи стратегію в життя...



...УСПІХ... 1 - зрозуміти хто ми і які помилки зробили, розібратись чьо хатім...2 - розробити стратегію на 1-3-5-10-20 років, враховуючи пунк више,3 - вкалувати, втілючи стратегію в життя......УСПІХ...

Спасибо.

Хороший план. Но пока продолжаем наступать на грабли.

А "чьо хатім..." - хорошо жить и мало работать.

Но это взагали. А по теме ветки? Спасибо.Хороший план. Но пока продолжаем наступать на грабли.А "чьо хатім..." - хорошо жить и мало работать.Но это взагали. А по теме ветки? ЛАД 2 Повідомлень: 20886 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4975 раз. Подякували: 4606 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4542454345444545> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 01 гру, 2021 09:20