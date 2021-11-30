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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4542454345444545

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:06

pesikot спасибо
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:30

  yanyura написав:Верить надо тому специалисту, который реально работает в той отрасли, о которой пишет. И не просто работает, а хорошо разбирается в нюансах.


Например, такому, как вы, тоже биологу, который пишет здесь о нюансах юриспруденции?
fler
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  #<1 ... 4542454345444545
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ЛОБ

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