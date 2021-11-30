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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 гру, 2021 17:06
pesikot спасибо
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vitaliian
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Додано: Сер 01 гру, 2021 17:30
yanyura написав:
Верить надо тому специалисту, который реально работает в той отрасли, о которой пишет. И не просто работает, а хорошо разбирается в нюансах
.
Например, такому, как вы, тоже биологу, который пишет здесь о нюансах юриспруденции?
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