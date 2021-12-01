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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:43

  Цитрин написав:ЛАД, Мне показалось или Вы действительно одобрительно пишете про "палки" и насилие?

Я пишу о реальности, а не о Ваших голубых мечтах.
И о том, что насилие пока что необходимо и является одной из основных функций государства.

Когда людей держат в тюрьмах за преступления это насилие?
Или Вы за то, чтобы преступники гуляли на свободе?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике)

Ну, вот, откуда такие дибилы берутся, что с ковидом бегут к семейному, чтоб сидеть в очереди? Вот, где реально должна полиция работать. Если от такого идиота кто-то в очереди заразится и умрёт, садить идиота, как за умышленное убийство.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:16

  safonovstanislav написав:Ну, вот, откуда такие дибилы берутся, что с ковидом бегут к семейному, чтоб сидеть в очереди?


это и было целью медреформы. Теперь больной должен сам идти к семейному лекарю. Или договариваться с ним по телефону, чтобы лекарь сам пришел, но это только по собственному желанию семейного лекаря.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:18

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:Еда без запахов сцуко пластелин. Только виноград с удовольствием ем.


совсем без запахов? У меня запахи не пропали, а немного ослабли и исказились. Например сигаретный дым стал менее едким и по запаху стал похож на хлорку. Я даже как-то не сразу понял, что это не хлоркой воняет, а сигаретным дымом. :D Потом прошло.

У меня прям совсем отбило нюх. Даже ядрёное эвкалиптовое масло пытался нюхать, глаза выедает, а запаха 0.
Еда тоже стала просто тупо невкусной. -6 кг за 2 недели
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:22

  Цитрин написав:ЛАД, Мне показалось или Вы одобрительно пишете про "палки" и насилие? Вы сторонник принуждения?

Одобрять насилие нельзя но вот пример ребенка с самоагрессией
https://youtu.be/VxiziMbY588
Оставить его таким как есть или применить насилие и убрать самоагрессию?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:22

  vitaliian написав:edvardd очень сильная инфекция, не припоминаю кроме упомянутой ангины чтобы меня что то валило из нормы в овощ за 1 день, обычно до первых симптомов есть на раскачку 2-3 дня когда состояния не рыба ни мясо, но при этом сохраняется работоспособность и все остальное. А здесь все молниеносно, день за три, если не вышел из ковида за 5 дней тяжелая форма считай обеспечена (мнение из отзывов на форумах).

Стандарт 14 суток+-. Если без госпитализации - это лёгкая форма считается. Так что, если на 14 деньков в ауте, то считай перенёс в лёгкой форме
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:24

Мед.реформа здесь не при чём

Если в конкретной поликлинике не выстроили процессы приема ковидных, то это проблема конкретной поликлиники и тех, кто поликлинику возглавляет

Я описал, как работают в моей поликлинике. Но почему-то, никто это не прочитал, не понял, не захотел понять
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:25

Очевидно же - никуда. Уже придумали дистанционные способы связи между людьми, через которые вирус не передаётся

Или, если вы пойдёте делать ПЦР и ренген, чтоб подтвердить очевидный диагноз, то вам станет легче?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:26

  safonovstanislav написав:
  vitaliian написав:Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике)

Ну, вот, откуда такие дибилы берутся, что с ковидом бегут к семейному, чтоб сидеть в очереди? Вот, где реально должна полиция работать. Если от такого идиота кто-то в очереди заразится и умрёт, садить идиота, как за умышленное убийство.

Перед визитом я позвонил семейному и спросил что делать если у меня признаки ковида, она сказала срочно явиться в поликлинику. Какие ко мне вопросы?
  safonovstanislav написав:, если вы пойдёте делать ПЦР и ренген, чтоб подтвердить очевидный диагноз, то вам станет легче?
хрипы в груди и сатурацию дистанционно тоже можно послушать/замерить? Включите мозг вы на финансовом форуме.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 гру, 2021 21:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:28

  safonovstanislav написав:
  Hotab написав:
  safonovstanislav написав:что с ковидом бегут к семейному, чтоб сидеть в очереди

Куда надо бежать недебилу и неидиоту?

Очевидно же - никуда. Уже придумали дистанционные способы связи между людьми, через которые вирус не передаётся

Или, если вы пойдёте делать ПЦР и ренген, чтоб подтвердить очевидный диагноз, то вам станет легче?

Обычно от самостоятельной постановки диагноза бывает тяжелее.
Можно под тему Ковид проморгать ангину или пневмонию. И вообще много чего.
Hotab
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