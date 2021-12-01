vitaliian написав:Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике)
Ну, вот, откуда такие дибилы берутся, что с ковидом бегут к семейному, чтоб сидеть в очереди? Вот, где реально должна полиция работать. Если от такого идиота кто-то в очереди заразится и умрёт, садить идиота, как за умышленное убийство.
vitaliian написав:Еда без запахов сцуко пластелин. Только виноград с удовольствием ем.
совсем без запахов? У меня запахи не пропали, а немного ослабли и исказились. Например сигаретный дым стал менее едким и по запаху стал похож на хлорку. Я даже как-то не сразу понял, что это не хлоркой воняет, а сигаретным дымом. Потом прошло.
У меня прям совсем отбило нюх. Даже ядрёное эвкалиптовое масло пытался нюхать, глаза выедает, а запаха 0. Еда тоже стала просто тупо невкусной. -6 кг за 2 недели
vitaliian написав:edvardd очень сильная инфекция, не припоминаю кроме упомянутой ангины чтобы меня что то валило из нормы в овощ за 1 день, обычно до первых симптомов есть на раскачку 2-3 дня когда состояния не рыба ни мясо, но при этом сохраняется работоспособность и все остальное. А здесь все молниеносно, день за три, если не вышел из ковида за 5 дней тяжелая форма считай обеспечена (мнение из отзывов на форумах).
Стандарт 14 суток+-. Если без госпитализации - это лёгкая форма считается. Так что, если на 14 деньков в ауте, то считай перенёс в лёгкой форме
vitaliian написав:Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике)
Ну, вот, откуда такие дибилы берутся, что с ковидом бегут к семейному, чтоб сидеть в очереди? Вот, где реально должна полиция работать. Если от такого идиота кто-то в очереди заразится и умрёт, садить идиота, как за умышленное убийство.
Перед визитом я позвонил семейному и спросил что делать если у меня признаки ковида, она сказала срочно явиться в поликлинику. Какие ко мне вопросы?
safonovstanislav написав:, если вы пойдёте делать ПЦР и ренген, чтоб подтвердить очевидный диагноз, то вам станет легче?
хрипы в груди и сатурацию дистанционно тоже можно послушать/замерить? Включите мозг вы на финансовом форуме.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 гру, 2021 21:30, всього редагувалось 2 разів.