vitaliian написав:

очень сильная инфекция, не припоминаю кроме упомянутой ангины чтобы меня что то валило из нормы в овощ за 1 день, обычно до первых симптомов есть на раскачку 2-3 дня когда состояния не рыба ни мясо, но при этом сохраняется работоспособность и все остальное. А здесь все молниеносно, день за три, если не вышел из ковида за 5 дней тяжелая форма считай обеспечена (мнение из отзывов на форумах).