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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
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Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:30

  vitaliian написав:
  safonovstanislav написав:
  vitaliian написав:Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике)

Ну, вот, откуда такие дибилы берутся, что с ковидом бегут к семейному, чтоб сидеть в очереди? Вот, где реально должна полиция работать. Если от такого идиота кто-то в очереди заразится и умрёт, садить идиота, как за умышленное убийство.

Перед визитом я позвонил семейному и спросил что делать если у меня признаки ковида, она сказала срочно явиться в поликлинику. Какие ко мне вопросы?

Значит семейного нужно или в дурку, если дурак, или в тюрьму, если осознанно такие советы даёт
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:сатурацию дистанционно тоже можно послушать/замерить?

Купите пульсоксиметр и сможете замерять сатурацию сами.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Значит семейного нужно или в дурку, если дурак, или в тюрьму, если осознанно такие советы даёт
знаешь сколько безсимптомных ковидников ходит по улицам, ездит в транспорте, посещает кафе и кинотеатры? Я тебе больше того скажу, у меня после прививок зелёный сертификат в Дие, это пропуск куда угодно и никого не волнует с ковидом я пришел или без. Сертификат есть и вопросов ко мне не должно быть. Вот где проблема. На этом фоне действия семейного - детские шалости.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 гру, 2021 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:38

  velvet написав:
  vitaliian написав:сатурацию дистанционно тоже можно послушать/замерить?

Купите пульсоксиметр и сможете замерять сатурацию сами.

Вместо похода в поликлинику пойти купить пульсоксиметр? Очень дельный совет а какую модель выбрать есть по 100 а есть по 800, не подскажете?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:42

  pesikot написав:Всё таки, многое зависит от организации процессов в каждой конкретной поликлинике.
В моей поликлинике ковидных принимают исключительно в 3 отдельных кабинетах, даже вход в эти кабинеты отдельный со двора поликлинике


Вы в каком-то элитном районе Киева живете?

Потому что после реформы так стало практически везде. Я на это обратил внимание еще с самого начала реформы, вначале думал это местное самоуправство. Но нет. Все так и было задумано. Это даже законодательно прописано.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:45

  Цитрин написав:
  safonovstanislav написав:Ну, вот, откуда такие дибилы берутся, что с ковидом бегут к семейному, чтоб сидеть в очереди?


это и было целью медреформы. Теперь больной должен сам идти к семейному лекарю. Или договариваться с ним по телефону, чтобы лекарь сам пришел, но это только по собственному желанию семейного лекаря.

Не только это, так получается сейчас живу на два города, дела и там и здесь, свободных врачей для подписания декларации нет, хорошо что поймал ковид там где подписал последнюю декларацию иначе вместо вопросов лечения я проходил бы квест где есть свободный врач и ездил бы подписывать декларацию. Вот это был бы головняк
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:50

  vitaliian написав:
  safonovstanislav написав:Значит семейного нужно или в дурку, если дурак, или в тюрьму, если осознанно такие советы даёт
знаешь сколько безсимптомных ковидников ходит по улицам, ездит в транспорте, посещает кафе и кинотеатры? Я тебе больше того скажу, у меня после прививок зелёный сертификат в Дие, это пропуск куда угодно и никого не волнует с ковидом я пришел или без. Сертификат есть и вопросов ко мне не должно быть. Вот где проблема. На этом фоне действия семейного - детские шалости.

Мы должны оставаться людьми, независимо от тех дуростей, которые нам придумывают. Сознательно убивать людей, заражая их в очередях - это как минимум бесчеловечно, даже если это и остаётся безнаказанным в нашем обществе
Если семейный врач вам скажет, чтоб вы взяли нож и прирезали соседа, тоже будете выполнять?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:52

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:53

safonovstanislav то есть я не должен проходить обследование чтобы никого не заразить, дождаться тяжёлой фазы и сразу лечь в реанимацию? Я выше привел примеры где ещё можно заразиться помимо контактов со мной.

Люди которые идут в поликлинику должны отдавать себе отчёт куда они идут и какие там риски.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 гру, 2021 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:54

  safonovstanislav написав:
  vitaliian написав:Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике)

Ну, вот, откуда такие дибилы берутся, что с ковидом бегут к семейному, чтоб сидеть в очереди? Вот, где реально должна полиция работать. Если от такого идиота кто-то в очереди заразится и умрёт, садить идиота, как за умышленное убийство.

Базовые вакцинаторы
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