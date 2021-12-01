vitaliian написав:Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике)
Ну, вот, откуда такие дибилы берутся, что с ковидом бегут к семейному, чтоб сидеть в очереди? Вот, где реально должна полиция работать. Если от такого идиота кто-то в очереди заразится и умрёт, садить идиота, как за умышленное убийство.
Перед визитом я позвонил семейному и спросил что делать если у меня признаки ковида, она сказала срочно явиться в поликлинику. Какие ко мне вопросы?
Значит семейного нужно или в дурку, если дурак, или в тюрьму, если осознанно такие советы даёт
safonovstanislav написав:Значит семейного нужно или в дурку, если дурак, или в тюрьму, если осознанно такие советы даёт
знаешь сколько безсимптомных ковидников ходит по улицам, ездит в транспорте, посещает кафе и кинотеатры? Я тебе больше того скажу, у меня после прививок зелёный сертификат в Дие, это пропуск куда угодно и никого не волнует с ковидом я пришел или без. Сертификат есть и вопросов ко мне не должно быть. Вот где проблема. На этом фоне действия семейного - детские шалости.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 гру, 2021 21:39, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Всё таки, многое зависит от организации процессов в каждой конкретной поликлинике. В моей поликлинике ковидных принимают исключительно в 3 отдельных кабинетах, даже вход в эти кабинеты отдельный со двора поликлинике
Вы в каком-то элитном районе Киева живете?
Потому что после реформы так стало практически везде. Я на это обратил внимание еще с самого начала реформы, вначале думал это местное самоуправство. Но нет. Все так и было задумано. Это даже законодательно прописано.
safonovstanislav написав:Ну, вот, откуда такие дибилы берутся, что с ковидом бегут к семейному, чтоб сидеть в очереди?
это и было целью медреформы. Теперь больной должен сам идти к семейному лекарю. Или договариваться с ним по телефону, чтобы лекарь сам пришел, но это только по собственному желанию семейного лекаря.
Не только это, так получается сейчас живу на два города, дела и там и здесь, свободных врачей для подписания декларации нет, хорошо что поймал ковид там где подписал последнюю декларацию иначе вместо вопросов лечения я проходил бы квест где есть свободный врач и ездил бы подписывать декларацию. Вот это был бы головняк
safonovstanislav написав:Значит семейного нужно или в дурку, если дурак, или в тюрьму, если осознанно такие советы даёт
знаешь сколько безсимптомных ковидников ходит по улицам, ездит в транспорте, посещает кафе и кинотеатры? Я тебе больше того скажу, у меня после прививок зелёный сертификат в Дие, это пропуск куда угодно и никого не волнует с ковидом я пришел или без. Сертификат есть и вопросов ко мне не должно быть. Вот где проблема. На этом фоне действия семейного - детские шалости.
Мы должны оставаться людьми, независимо от тех дуростей, которые нам придумывают. Сознательно убивать людей, заражая их в очередях - это как минимум бесчеловечно, даже если это и остаётся безнаказанным в нашем обществе Если семейный врач вам скажет, чтоб вы взяли нож и прирезали соседа, тоже будете выполнять?
safonovstanislav то есть я не должен проходить обследование чтобы никого не заразить, дождаться тяжёлой фазы и сразу лечь в реанимацию? Я выше привел примеры где ещё можно заразиться помимо контактов со мной.
Люди которые идут в поликлинику должны отдавать себе отчёт куда они идут и какие там риски.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 гру, 2021 21:55, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике)
Ну, вот, откуда такие дибилы берутся, что с ковидом бегут к семейному, чтоб сидеть в очереди? Вот, где реально должна полиция работать. Если от такого идиота кто-то в очереди заразится и умрёт, садить идиота, как за умышленное убийство.