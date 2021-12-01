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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4544454545464547 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135 Мені вже зробили щеплення 57% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 26 Найближчим часом планую вакцинацію 1% 2 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 135 Додано: Сер 01 гру, 2021 21:59 safonovstanislav написав: vitaliian написав: safonovstanislav написав: Значит семейного нужно или в дурку, если дурак, или в тюрьму, если осознанно такие советы даёт Значит семейного нужно или в дурку, если дурак, или в тюрьму, если осознанно такие советы даёт знаешь сколько безсимптомных ковидников ходит по улицам, ездит в транспорте, посещает кафе и кинотеатры? Я тебе больше того скажу, у меня после прививок зелёный сертификат в Дие, это пропуск куда угодно и никого не волнует с ковидом я пришел или без. Сертификат есть и вопросов ко мне не должно быть. Вот где проблема. На этом фоне действия семейного - детские шалости. знаешь сколько безсимптомных ковидников ходит по улицам, ездит в транспорте, посещает кафе и кинотеатры? Я тебе больше того скажу, у меня после прививок зелёный сертификат в Дие, это пропуск куда угодно и никого не волнует с ковидом я пришел или без. Сертификат есть и вопросов ко мне не должно быть. Вот где проблема. На этом фоне действия семейного - детские шалости.

Мы должны оставаться людьми, независимо от тех дуростей, которые нам придумывают. Сознательно убивать людей, заражая их в очередях - это как минимум бесчеловечно, даже если это и остаётся безнаказанным в нашем обществе

Если семейный врач вам скажет, чтоб вы взяли нож и прирезали соседа, тоже будете выполнять? Мы должны оставаться людьми, независимо от тех дуростей, которые нам придумывают. Сознательно убивать людей, заражая их в очередях - это как минимум бесчеловечно, даже если это и остаётся безнаказанным в нашем обществе

Врач - "специалист". А пациент - в 99% не специалист.

По логике вакцинаторов нужно выполнять "рекомендации" специалистов, и не включать свою голову.

Вакцинаторы такой логикой и руководствуются, ещё и нормальных пытаются сломать Врач - "специалист". А пациент - в 99% не специалист.По логике вакцинаторов нужно выполнять "рекомендации" специалистов, и не включать свою голову.Вакцинаторы такой логикой и руководствуются, ещё и нормальных пытаются сломать Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15633 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8822 раз. Подякували: 4238 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 22:04 safonovstanislav



Врач сделал то, что он обязан был сделать - лично осмотреть больного, отправить, если надо, для уточнения диагноза на соотв. процедуры (рентген, МРТ), оценить его состояние и или выписать необходимые для лечения лекарства и отправить лечиться дома, или вызвать скорую для отправки в больницу.



Вы считаете, что vitaliian не должен был идти к врачу, а лечится самостоятельно, по советам из Инета? Ну-ну! yanyura Повідомлень: 6359 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1983 раз. Подякували: 1479 раз. Профіль 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 22:09 fler написав: yanyura написав: Верить надо тому специалисту, который реально работает в той отрасли, о которой пишет. И не просто работает, а хорошо разбирается в нюансах. Верить надо тому специалисту, который реально работает в той отрасли, о которой пишет. И не просто работает, а



Например, такому, как вы, тоже биологу, который пишет здесь о нюансах юриспруденции? Например, такому, как вы, тоже биологу, который пишет здесь о нюансах юриспруденции?

Или вам, человеку неизвестной специальности, но прекрасно разбирающемуся в нюансах иммунологии , соотв. приводя "полезные" цитаты.





который пишет здесь о нюансах юриспруденции

Как мы любим переврать чужие посты! (с) fler

Примитивное мышление и узкий кругозор позволяют вам только перекрутить мой пост (с) fler

Я пишу не о нюансах, я привожу цитаты из нормативных документов, естественно с обязательной ссылкой на страницу, где этот документ находится , в отличие от вас, которая приводит ссылки только в особо исключительных случаях.



Последний пример этого - ваш пост

Добавлено: Ср 01 дек, 2021 17:56 Или вам, человекуспециальности, но прекрасно разбирающемуся в, соотв. приводя "полезные" цитаты.Я пишу не о нюансах, я привожу цитаты из нормативных документов, естественно, в отличие от вас, которая приводит ссылки только в особо исключительных случаях.Последний пример этого - ваш пост Востаннє редагувалось yanyura в Сер 01 гру, 2021 22:11, всього редагувалось 1 раз. yanyura Повідомлень: 6359 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1983 раз. Подякували: 1479 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 22:10 vitaliian написав: то есть я не должен проходить обследование чтобы никого не заразить, дождаться тяжёлой фазы и сразу лечь в реанимацию? то есть я не должен проходить обследование чтобы никого не заразить, дождаться тяжёлой фазы и сразу лечь в реанимацию?



В поликлинику ходить лишний раз смысла нет. Рецепт можно получить у Врача по телефону. Но Вы не переживайте. Думаю 90% тех людей что в поликлинике - это болеющие ковидом или переболевшие. По крайней мере из тех что общался в очереди - практически все были такие. Иногда встречаются пришедшие на вакцинацию или за сертификатом.



Я дома переболел, никого заражать не ходил, только на рентген сходил, оказалось двухсторонняя пневмония.



Если будут проблемы с дыханием - вызывайте скорую, они вас в больницу отвезут. Но концентратором не балуйтесь, как только получается дышать самостоятельно - дышите без него, если долго дышать на концентраторе потом будут проблемы. В поликлинику ходить лишний раз смысла нет. Рецепт можно получить у Врача по телефону. Но Вы не переживайте. Думаю 90% тех людей что в поликлинике - это болеющие ковидом или переболевшие. По крайней мере из тех что общался в очереди - практически все были такие. Иногда встречаются пришедшие на вакцинацию или за сертификатом.Я дома переболел, никого заражать не ходил, только на рентген сходил, оказалось двухсторонняя пневмония.Если будут проблемы с дыханием - вызывайте скорую, они вас в больницу отвезут. Но концентратором не балуйтесь, как только получается дышать самостоятельно - дышите без него, если долго дышать на концентраторе потом будут проблемы. Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 01 гру, 2021 22:35, всього редагувалось 2 разів. Цитрин

Заблокований Повідомлень: 830 З нами з: 26.06.21 Подякував: 126 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 22:18 yanyura написав: safonovstanislav



Врач сделал то, что он обязан был сделать - лично осмотреть больного, отправить, если надо, для уточнения диагноза на соотв. процедуры (рентген, МРТ), оценить его состояние и или выписать необходимые для лечения лекарства и отправить лечиться дома, или вызвать скорую для отправки в больницу. Врач сделал то, что он обязан был сделать - лично осмотреть больного, отправить, если надо, для уточнения диагноза на соотв. процедуры (рентген, МРТ), оценить его состояние и или выписать необходимые для лечения лекарства и отправить лечиться дома, или вызвать скорую для отправки в больницу.

Раньше, терапевты половину своего рабочего времени ходили к больным домой, чтоб больные не разносили заразу. Так это придумали за много десятилетий до появления ковида. Забытая технология?))

Есть инфекционные больницы, где делают рентген больным, отдельно от здоровых





yanyura написав: Вы считаете, что vitaliian не должен был идти к врачу, а лечится самостоятельно, по советам из Инета? Ну-ну! Вы считаете, чтоне должен был идти к врачу, а лечится самостоятельно, по советам из Инета? Ну-ну!

Разве я где-то хоть что-то подобное писал? Раньше, терапевты половину своего рабочего времени ходили к больным домой, чтоб больные не разносили заразу. Так это придумали за много десятилетий до появления ковида. Забытая технология?))Есть инфекционные больницы, где делают рентген больным, отдельно от здоровыхРазве я где-то хоть что-то подобное писал? safonovstanislav Заблокований Повідомлень: 3348 З нами з: 10.05.14 Подякував: 329 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 22:21 Re: Эпидемия коронавируса в мире safonovstanislav написав: Раньше, терапевты половину своего рабочего времени ходили к больным домой, чтоб больные не разносили заразу. Так это придумали за много десятилетий до появления ковида. Забытая технология?)) Раньше, терапевты половину своего рабочего времени ходили к больным домой, чтоб больные не разносили заразу. Так это придумали за много десятилетий до появления ковида. Забытая технология?)) с тех пор много чего испортилось. с тех пор много чего испортилось. vitaliian

Повідомлень: 9352 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1641 раз. Подякували: 2399 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 22:23 safonovstanislav написав: Раньше, терапевты половину своего рабочего времени ходили к больным домой, чтоб больные не разносили заразу. Так это придумали за много десятилетий до появления ковида. Забытая технология?)) Раньше, терапевты половину своего рабочего времени ходили к больным домой, чтоб больные не разносили заразу. Так это придумали за много десятилетий до появления ковида. Забытая технология?))



Это было придумано чтобы не способствовать распространению инфекции. Врачи были как правило привиты или переболевшими с иммунитетом.



Сейчас другие цели... Кстати задумывался о том, к чему приведет эта новая система в случае какой-либо эпидемии еще в 2019 году... И тоже самое слышал практически от всех более-менее профессиональных врачей. Это уже тогда было очевидным. Это было придумано чтобы не способствовать распространению инфекции. Врачи были как правило привиты или переболевшими с иммунитетом.Сейчас другие цели... Кстати задумывался о том, к чему приведет эта новая система в случае какой-либо эпидемии еще в 2019 году... И тоже самое слышал практически от всех более-менее профессиональных врачей. Это уже тогда было очевидным. Цитрин

Заблокований Повідомлень: 830 З нами з: 26.06.21 Подякував: 126 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4544454545464547 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 01 гру, 2021 09:20