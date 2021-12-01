safonovstanislav написав:Значит семейного нужно или в дурку, если дурак, или в тюрьму, если осознанно такие советы даёт
знаешь сколько безсимптомных ковидников ходит по улицам, ездит в транспорте, посещает кафе и кинотеатры? Я тебе больше того скажу, у меня после прививок зелёный сертификат в Дие, это пропуск куда угодно и никого не волнует с ковидом я пришел или без. Сертификат есть и вопросов ко мне не должно быть. Вот где проблема. На этом фоне действия семейного - детские шалости.
Мы должны оставаться людьми, независимо от тех дуростей, которые нам придумывают. Сознательно убивать людей, заражая их в очередях - это как минимум бесчеловечно, даже если это и остаётся безнаказанным в нашем обществе Если семейный врач вам скажет, чтоб вы взяли нож и прирезали соседа, тоже будете выполнять?
Врач - "специалист". А пациент - в 99% не специалист. По логике вакцинаторов нужно выполнять "рекомендации" специалистов, и не включать свою голову. Вакцинаторы такой логикой и руководствуются, ещё и нормальных пытаются сломать
Врач сделал то, что он обязан был сделать - лично осмотреть больного, отправить, если надо, для уточнения диагноза на соотв. процедуры (рентген, МРТ), оценить его состояние и или выписать необходимые для лечения лекарства и отправить лечиться дома, или вызвать скорую для отправки в больницу.
Вы считаете, что vitaliian не должен был идти к врачу, а лечится самостоятельно, по советам из Инета? Ну-ну!
yanyura написав:Верить надо тому специалисту, который реально работает в той отрасли, о которой пишет. И не просто работает, а хорошо разбирается в нюансах.
Например, такому, как вы, тоже биологу, который пишет здесь о нюансах юриспруденции?
Или вам, человеку неизвестной специальности, но прекрасно разбирающемуся в нюансах иммунологии, соотв. приводя "полезные" цитаты.
который пишет здесь о нюансах юриспруденции
Как мы любим переврать чужие посты! (с) fler
Примитивное мышление и узкий кругозор позволяют вам только перекрутить мой пост (с) fler
Я пишу не о нюансах, я привожу цитаты из нормативных документов, естественно с обязательной ссылкой на страницу, где этот документ находится, в отличие от вас, которая приводит ссылки только в особо исключительных случаях.
Последний пример этого - ваш пост
Добавлено: Ср 01 дек, 2021 17:56
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 01 гру, 2021 22:11, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:то есть я не должен проходить обследование чтобы никого не заразить, дождаться тяжёлой фазы и сразу лечь в реанимацию?
В поликлинику ходить лишний раз смысла нет. Рецепт можно получить у Врача по телефону. Но Вы не переживайте. Думаю 90% тех людей что в поликлинике - это болеющие ковидом или переболевшие. По крайней мере из тех что общался в очереди - практически все были такие. Иногда встречаются пришедшие на вакцинацию или за сертификатом.
Я дома переболел, никого заражать не ходил, только на рентген сходил, оказалось двухсторонняя пневмония.
Если будут проблемы с дыханием - вызывайте скорую, они вас в больницу отвезут. Но концентратором не балуйтесь, как только получается дышать самостоятельно - дышите без него, если долго дышать на концентраторе потом будут проблемы.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 01 гру, 2021 22:35, всього редагувалось 2 разів.
Врач сделал то, что он обязан был сделать - лично осмотреть больного, отправить, если надо, для уточнения диагноза на соотв. процедуры (рентген, МРТ), оценить его состояние и или выписать необходимые для лечения лекарства и отправить лечиться дома, или вызвать скорую для отправки в больницу.
Раньше, терапевты половину своего рабочего времени ходили к больным домой, чтоб больные не разносили заразу. Так это придумали за много десятилетий до появления ковида. Забытая технология?)) Есть инфекционные больницы, где делают рентген больным, отдельно от здоровых
yanyura написав:Вы считаете, что vitaliian не должен был идти к врачу, а лечится самостоятельно, по советам из Инета? Ну-ну!
safonovstanislav написав:Раньше, терапевты половину своего рабочего времени ходили к больным домой, чтоб больные не разносили заразу. Так это придумали за много десятилетий до появления ковида. Забытая технология?))
safonovstanislav написав:Раньше, терапевты половину своего рабочего времени ходили к больным домой, чтоб больные не разносили заразу. Так это придумали за много десятилетий до появления ковида. Забытая технология?))
Это было придумано чтобы не способствовать распространению инфекции. Врачи были как правило привиты или переболевшими с иммунитетом.
Сейчас другие цели... Кстати задумывался о том, к чему приведет эта новая система в случае какой-либо эпидемии еще в 2019 году... И тоже самое слышал практически от всех более-менее профессиональных врачей. Это уже тогда было очевидным.