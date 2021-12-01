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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4545454645474548>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:09

  fler написав:
  yanyura написав:Верить надо тому специалисту, который реально работает в той отрасли, о которой пишет. И не просто работает, а хорошо разбирается в нюансах.


Например, такому, как вы, тоже биологу, который пишет здесь о нюансах юриспруденции?

Или вам, человеку неизвестной специальности, но прекрасно разбирающемуся в нюансах иммунологии, соотв. приводя "полезные" цитаты.


который пишет здесь о нюансах юриспруденции

Как мы любим переврать чужие посты! (с) fler

Примитивное мышление и узкий кругозор позволяют вам только перекрутить мой пост (с) fler

Я пишу не о нюансах, я привожу цитаты из нормативных документов, естественно с обязательной ссылкой на страницу, где этот документ находится, в отличие от вас, которая приводит ссылки только в особо исключительных случаях.

Последний пример этого - ваш пост
Добавлено: Ср 01 дек, 2021 17:56
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 01 гру, 2021 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:10

  vitaliian написав:то есть я не должен проходить обследование чтобы никого не заразить, дождаться тяжёлой фазы и сразу лечь в реанимацию?


В поликлинику ходить лишний раз смысла нет. Рецепт можно получить у Врача по телефону. Но Вы не переживайте. Думаю 90% тех людей что в поликлинике - это болеющие ковидом или переболевшие. По крайней мере из тех что общался в очереди - практически все были такие. Иногда встречаются пришедшие на вакцинацию или за сертификатом.

Я дома переболел, никого заражать не ходил, только на рентген сходил, оказалось двухсторонняя пневмония.

Если будут проблемы с дыханием - вызывайте скорую, они вас в больницу отвезут. Но концентратором не балуйтесь, как только получается дышать самостоятельно - дышите без него, если долго дышать на концентраторе потом будут проблемы.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 01 гру, 2021 22:35, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:18

  yanyura написав:safonovstanislav

Врач сделал то, что он обязан был сделать - лично осмотреть больного, отправить, если надо, для уточнения диагноза на соотв. процедуры (рентген, МРТ), оценить его состояние и или выписать необходимые для лечения лекарства и отправить лечиться дома, или вызвать скорую для отправки в больницу.

Раньше, терапевты половину своего рабочего времени ходили к больным домой, чтоб больные не разносили заразу. Так это придумали за много десятилетий до появления ковида. Забытая технология?))
Есть инфекционные больницы, где делают рентген больным, отдельно от здоровых


  yanyura написав:Вы считаете, что vitaliian не должен был идти к врачу, а лечится самостоятельно, по советам из Инета? Ну-ну!

Разве я где-то хоть что-то подобное писал?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Раньше, терапевты половину своего рабочего времени ходили к больным домой, чтоб больные не разносили заразу. Так это придумали за много десятилетий до появления ковида. Забытая технология?))
с тех пор много чего испортилось.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:33

  vitaliian написав:
  velvet написав:
  vitaliian написав:сатурацию дистанционно тоже можно послушать/замерить?

Купите пульсоксиметр и сможете замерять сатурацию сами.

Вместо похода в поликлинику пойти купить пульсоксиметр? Очень дельный совет а какую модель выбрать есть по 100 а есть по 800, не подскажете?

Не вместо похода в поликлинику, а чтобы был дома. Пульсоксиметр сейчас должен быть дома в аптечке, как и другие медицинские средства для оказания первой помощи. Я покупал такой Пульсоксиметр (пульсометр) OX-832 TFT дисплей напалечный. Он по акции стоил 221 грн. в Эпике. У семейного врача какой-то похожий по виду.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:37

  vitaliian написав:хрипы в груди и сатурацию дистанционно тоже можно послушать/замерить? Включите мозг вы на финансовом форуме.

Нужно было сразу после создания этой ветки перенести ее из раздела "Валютный рынок" в раздел, связанный с медициной (здоровьем), а если его нет, то создать, поскольку удивительно читать о хрипах и сатурации в разделе "Валютном рынок".
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:42

  vitaliian написав:
  Цитрин написав:ЛАД, Мне показалось или Вы одобрительно пишете про "палки" и насилие? Вы сторонник принуждения?

Одобрять насилие нельзя но вот пример ребенка с самоагрессией
https://youtu.be/VxiziMbY588
Оставить его таким как есть или применить насилие и убрать самоагрессию?

Есть достаточно много ситуаций, когда насилие необходимо и оправдано. Даже морально.
Нельзя однозначно одобрять или осуждать. Вся история человечества это история насилия. Без него не обходилось и не обходится ни одно общество. Можно по этому поводу распускать розовые слюни и сопли, но это так. Степень и границы насилия со временем меняются, но само насилие остаётся. Без насилия пока что не может существовать ни одно общество, оно скатится к анархии и просто развалится.
Что будет при коммунизме (если будет), не знаю. Пусть решают потомки.
На этом считаю обсуждение вопроса насилия на данной ветке закрытой. По крайней мере, для меня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:44

Igneus
Так что насчёт Бурлы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 00:41

  ЛАД написав:Igneus
Так что насчёт Бурлы?

А ничего.

В 2020 году он, по-моему, правильно высказался о том, что в случае хорошего состояния здоровья вакцинация от коронавируса не является показанной.

А в 2021 году в социальной сети, насколько я понял, была размещена фотография, где ему осуществляется, предположительно, какое-то медицинское вмешательство.

В статье 1 Закона Украины "О рекламе" установлено, что реклама - это информация о личности или товаре, которая распространена в какой-либо форме и каким-либо способом и предназначенная сформировать или поддержать обознанность потребителей рекламы и их интерес, что касается этой личности или товара.

Компания Pfizer, генеральным директором которой является господин Бурла, производит, в том числе, насколько я понял, вакцины. Я с пониманием могу отнестись к желанию господина Бурлы прорекламировать товар своей компании и не более того.

В частности, лично я ничем не смогу материально помочь не только его, но и любой другой компании - производителю вакцины от коронавируса, и в этом нет никакой дискриминации компании Pfizer. У меня нет для этого соответствующих медицинских показаний, что подтверждают уже семь отрицательных результатов тестирования в 2020-2021 годах в военном госпитале.

Наконец, это кажется и Вы критикуете конспирологические теории. И здесь я с Вами ситуативно могу согласиться, для чего приведу ссылку на нижеследующее мнение:

Кроме того, в туманной области конспирологических теорий фотографиям отводится ключевая роль.
Многие строят свои аргументы на основе бесконечно анализируемых и обсуждаемых "доказательств", которые они видят на опубликованных в широком доступе фотографиях.
"Дело в том, что фотография - самая общепризнанная форма свидетельства, - поясняет куратор выставки "Противоречивые моменты" Гордон Макдональд. - Для съемки фотографии используется фотоаппарат, то есть механизм, что создает иллюзию объективного наблюдения".
"И, конечно, фотографии очень легко распространять: вы гораздо легче воспринимаете изображение, чем текст", - считает он.
Разумеется, утверждение, что фотоаппарат не лжет, ошибочно, и это легко подтвердить.

https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-russian-40473253
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 00:45

ЕС должен рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации в ответ на распространение «очень заразного» варианта Omicron Covid по Европе , заявил президент Европейской комиссии.

В призыве к действию Урсула фон дер Ляйен заявила, что 27 стран-членов ЕС должны быстро развернуть бустерные дозы, а страны поддержали коммюнике комиссии, решив временно ввести в действие тесты ПЦР перед поездкой даже в пределах границ блока.
.......
На вопрос, поддержала ли она правительство Греции в наложении ежемесячного штрафа в размере 100 евро (85 фунтов стерлингов) на лиц в возрасте 60 лет и старше, которым не удалось сделать прививку от Covid, фон дер Ляйен ответила, что распространение болезни и отсутствие вакцинации в некоторых частях ЕС это означало, что обязательная вакцинация должна была стать политическим ответом.
......
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поддержал решение своего правительства о наложении ежемесячного штрафа на граждан в возрасте 60 лет и старше, отказывающихся от вакцинации. В обращении к парламенту Греции перед голосованием по закону, предусматривающему наказание, от 16 января, правоцентристский лидер назвал этот шаг «абсолютно конституционным».
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поддержал решение своего правительства о наложении ежемесячного штрафа на граждан в возрасте 60 лет и старше, отказывающихся от вакцинации. В обращении к парламенту Греции перед голосованием по закону, предусматривающему наказание, от 16 января, правоцентристский лидер назвал этот шаг «абсолютно конституционным».
Призрак штрафа, в дополнение к обязательным экспресс-тестам два раза в неделю, по-видимому, произвел драматический эффект. Согласно государственной статистике, за первые 24 часа с момента объявления о решительном шаге около 17 500 человек из демографической группы зарегистрировались для получения первой прививки по сравнению со средним показателем прививки в возрастной группе 2600 человек в день.

https://www.theguardian.com/world/2021/dec/01/eu-must-consider-mandatory-covid-jabs-says-von-der-leyen
ЛАД
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