yanyura написав:Верить надо тому специалисту, который реально работает в той отрасли, о которой пишет. И не просто работает, а хорошо разбирается в нюансах.
Например, такому, как вы, тоже биологу, который пишет здесь о нюансах юриспруденции?
Или вам, человеку неизвестной специальности, но прекрасно разбирающемуся в нюансах иммунологии, соотв. приводя "полезные" цитаты.
который пишет здесь о нюансах юриспруденции
Как мы любим переврать чужие посты! (с) fler
Примитивное мышление и узкий кругозор позволяют вам только перекрутить мой пост (с) fler
Я пишу не о нюансах, я привожу цитаты из нормативных документов, естественно с обязательной ссылкой на страницу, где этот документ находится, в отличие от вас, которая приводит ссылки только в особо исключительных случаях.
Последний пример этого - ваш пост
Добавлено: Ср 01 дек, 2021 17:56
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 01 гру, 2021 22:11, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:то есть я не должен проходить обследование чтобы никого не заразить, дождаться тяжёлой фазы и сразу лечь в реанимацию?
В поликлинику ходить лишний раз смысла нет. Рецепт можно получить у Врача по телефону. Но Вы не переживайте. Думаю 90% тех людей что в поликлинике - это болеющие ковидом или переболевшие. По крайней мере из тех что общался в очереди - практически все были такие. Иногда встречаются пришедшие на вакцинацию или за сертификатом.
Я дома переболел, никого заражать не ходил, только на рентген сходил, оказалось двухсторонняя пневмония.
Если будут проблемы с дыханием - вызывайте скорую, они вас в больницу отвезут. Но концентратором не балуйтесь, как только получается дышать самостоятельно - дышите без него, если долго дышать на концентраторе потом будут проблемы.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 01 гру, 2021 22:35, всього редагувалось 2 разів.
Врач сделал то, что он обязан был сделать - лично осмотреть больного, отправить, если надо, для уточнения диагноза на соотв. процедуры (рентген, МРТ), оценить его состояние и или выписать необходимые для лечения лекарства и отправить лечиться дома, или вызвать скорую для отправки в больницу.
Раньше, терапевты половину своего рабочего времени ходили к больным домой, чтоб больные не разносили заразу. Так это придумали за много десятилетий до появления ковида. Забытая технология?)) Есть инфекционные больницы, где делают рентген больным, отдельно от здоровых
yanyura написав:Вы считаете, что vitaliian не должен был идти к врачу, а лечится самостоятельно, по советам из Инета? Ну-ну!
safonovstanislav написав:Раньше, терапевты половину своего рабочего времени ходили к больным домой, чтоб больные не разносили заразу. Так это придумали за много десятилетий до появления ковида. Забытая технология?))
vitaliian написав:сатурацию дистанционно тоже можно послушать/замерить?
Купите пульсоксиметр и сможете замерять сатурацию сами.
Вместо похода в поликлинику пойти купить пульсоксиметр? Очень дельный совет а какую модель выбрать есть по 100 а есть по 800, не подскажете?
Не вместо похода в поликлинику, а чтобы был дома. Пульсоксиметр сейчас должен быть дома в аптечке, как и другие медицинские средства для оказания первой помощи. Я покупал такой Пульсоксиметр (пульсометр) OX-832 TFT дисплей напалечный. Он по акции стоил 221 грн. в Эпике. У семейного врача какой-то похожий по виду.
vitaliian написав:хрипы в груди и сатурацию дистанционно тоже можно послушать/замерить? Включите мозг вы на финансовом форуме.
Нужно было сразу после создания этой ветки перенести ее из раздела "Валютный рынок" в раздел, связанный с медициной (здоровьем), а если его нет, то создать, поскольку удивительно читать о хрипах и сатурации в разделе "Валютном рынок".
Цитрин написав:ЛАД, Мне показалось или Вы одобрительно пишете про "палки" и насилие? Вы сторонник принуждения?
Одобрять насилие нельзя но вот пример ребенка с самоагрессией https://youtu.be/VxiziMbY588 Оставить его таким как есть или применить насилие и убрать самоагрессию?
Есть достаточно много ситуаций, когда насилие необходимо и оправдано. Даже морально. Нельзя однозначно одобрять или осуждать. Вся история человечества это история насилия. Без него не обходилось и не обходится ни одно общество. Можно по этому поводу распускать розовые слюни и сопли, но это так. Степень и границы насилия со временем меняются, но само насилие остаётся. Без насилия пока что не может существовать ни одно общество, оно скатится к анархии и просто развалится. Что будет при коммунизме (если будет), не знаю. Пусть решают потомки. На этом считаю обсуждение вопроса насилия на данной ветке закрытой. По крайней мере, для меня.
В 2020 году он, по-моему, правильно высказался о том, что в случае хорошего состояния здоровья вакцинация от коронавируса не является показанной.
А в 2021 году в социальной сети, насколько я понял, была размещена фотография, где ему осуществляется, предположительно, какое-то медицинское вмешательство.
В статье 1 Закона Украины "О рекламе" установлено, что реклама - это информация о личности или товаре, которая распространена в какой-либо форме и каким-либо способом и предназначенная сформировать или поддержать обознанность потребителей рекламы и их интерес, что касается этой личности или товара.
Компания Pfizer, генеральным директором которой является господин Бурла, производит, в том числе, насколько я понял, вакцины. Я с пониманием могу отнестись к желанию господина Бурлы прорекламировать товар своей компании и не более того.
В частности, лично я ничем не смогу материально помочь не только его, но и любой другой компании - производителю вакцины от коронавируса, и в этом нет никакой дискриминации компании Pfizer. У меня нет для этого соответствующих медицинских показаний, что подтверждают уже семь отрицательных результатов тестирования в 2020-2021 годах в военном госпитале.
Наконец, это кажется и Вы критикуете конспирологические теории. И здесь я с Вами ситуативно могу согласиться, для чего приведу ссылку на нижеследующее мнение:
Кроме того, в туманной области конспирологических теорий фотографиям отводится ключевая роль. Многие строят свои аргументы на основе бесконечно анализируемых и обсуждаемых "доказательств", которые они видят на опубликованных в широком доступе фотографиях. "Дело в том, что фотография - самая общепризнанная форма свидетельства, - поясняет куратор выставки "Противоречивые моменты" Гордон Макдональд. - Для съемки фотографии используется фотоаппарат, то есть механизм, что создает иллюзию объективного наблюдения". "И, конечно, фотографии очень легко распространять: вы гораздо легче воспринимаете изображение, чем текст", - считает он. Разумеется, утверждение, что фотоаппарат не лжет, ошибочно, и это легко подтвердить.
ЕС должен рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации в ответ на распространение «очень заразного» варианта Omicron Covid по Европе , заявил президент Европейской комиссии.
В призыве к действию Урсула фон дер Ляйен заявила, что 27 стран-членов ЕС должны быстро развернуть бустерные дозы, а страны поддержали коммюнике комиссии, решив временно ввести в действие тесты ПЦР перед поездкой даже в пределах границ блока. ....... На вопрос, поддержала ли она правительство Греции в наложении ежемесячного штрафа в размере 100 евро (85 фунтов стерлингов) на лиц в возрасте 60 лет и старше, которым не удалось сделать прививку от Covid, фон дер Ляйен ответила, что распространение болезни и отсутствие вакцинации в некоторых частях ЕС это означало, что обязательная вакцинация должна была стать политическим ответом. ...... Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поддержал решение своего правительства о наложении ежемесячного штрафа на граждан в возрасте 60 лет и старше, отказывающихся от вакцинации. В обращении к парламенту Греции перед голосованием по закону, предусматривающему наказание, от 16 января, правоцентристский лидер назвал этот шаг «абсолютно конституционным». Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поддержал решение своего правительства о наложении ежемесячного штрафа на граждан в возрасте 60 лет и старше, отказывающихся от вакцинации. В обращении к парламенту Греции перед голосованием по закону, предусматривающему наказание, от 16 января, правоцентристский лидер назвал этот шаг «абсолютно конституционным». Призрак штрафа, в дополнение к обязательным экспресс-тестам два раза в неделю, по-видимому, произвел драматический эффект. Согласно государственной статистике, за первые 24 часа с момента объявления о решительном шаге около 17 500 человек из демографической группы зарегистрировались для получения первой прививки по сравнению со средним показателем прививки в возрастной группе 2600 человек в день.