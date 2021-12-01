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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4545454645474548> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135 Мені вже зробили щеплення 57% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 26 Найближчим часом планую вакцинацію 1% 2 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 135 Додано: Сер 01 гру, 2021 22:09 fler написав: yanyura написав: Верить надо тому специалисту, который реально работает в той отрасли, о которой пишет. И не просто работает, а хорошо разбирается в нюансах. Верить надо тому специалисту, который реально работает в той отрасли, о которой пишет. И не просто работает, а



Например, такому, как вы, тоже биологу, который пишет здесь о нюансах юриспруденции? Например, такому, как вы, тоже биологу, который пишет здесь о нюансах юриспруденции?

Или вам, человеку неизвестной специальности, но прекрасно разбирающемуся в нюансах иммунологии , соотв. приводя "полезные" цитаты.





который пишет здесь о нюансах юриспруденции

Как мы любим переврать чужие посты! (с) fler

Примитивное мышление и узкий кругозор позволяют вам только перекрутить мой пост (с) fler

Я пишу не о нюансах, я привожу цитаты из нормативных документов, естественно с обязательной ссылкой на страницу, где этот документ находится , в отличие от вас, которая приводит ссылки только в особо исключительных случаях.



Последний пример этого - ваш пост

Добавлено: Ср 01 дек, 2021 17:56 Или вам, человекуспециальности, но прекрасно разбирающемуся в, соотв. приводя "полезные" цитаты.Я пишу не о нюансах, я привожу цитаты из нормативных документов, естественно, в отличие от вас, которая приводит ссылки только в особо исключительных случаях.Последний пример этого - ваш пост Востаннє редагувалось yanyura в Сер 01 гру, 2021 22:11, всього редагувалось 1 раз. yanyura Повідомлень: 6359 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1983 раз. Подякували: 1479 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 22:10 vitaliian написав: то есть я не должен проходить обследование чтобы никого не заразить, дождаться тяжёлой фазы и сразу лечь в реанимацию? то есть я не должен проходить обследование чтобы никого не заразить, дождаться тяжёлой фазы и сразу лечь в реанимацию?



В поликлинику ходить лишний раз смысла нет. Рецепт можно получить у Врача по телефону. Но Вы не переживайте. Думаю 90% тех людей что в поликлинике - это болеющие ковидом или переболевшие. По крайней мере из тех что общался в очереди - практически все были такие. Иногда встречаются пришедшие на вакцинацию или за сертификатом.



Я дома переболел, никого заражать не ходил, только на рентген сходил, оказалось двухсторонняя пневмония.



Если будут проблемы с дыханием - вызывайте скорую, они вас в больницу отвезут. Но концентратором не балуйтесь, как только получается дышать самостоятельно - дышите без него, если долго дышать на концентраторе потом будут проблемы. В поликлинику ходить лишний раз смысла нет. Рецепт можно получить у Врача по телефону. Но Вы не переживайте. Думаю 90% тех людей что в поликлинике - это болеющие ковидом или переболевшие. По крайней мере из тех что общался в очереди - практически все были такие. Иногда встречаются пришедшие на вакцинацию или за сертификатом.Я дома переболел, никого заражать не ходил, только на рентген сходил, оказалось двухсторонняя пневмония.Если будут проблемы с дыханием - вызывайте скорую, они вас в больницу отвезут. Но концентратором не балуйтесь, как только получается дышать самостоятельно - дышите без него, если долго дышать на концентраторе потом будут проблемы. Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 01 гру, 2021 22:35, всього редагувалось 2 разів. Цитрин

Заблокований Повідомлень: 828 З нами з: 26.06.21 Подякував: 126 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 22:18 yanyura написав: safonovstanislav



Врач сделал то, что он обязан был сделать - лично осмотреть больного, отправить, если надо, для уточнения диагноза на соотв. процедуры (рентген, МРТ), оценить его состояние и или выписать необходимые для лечения лекарства и отправить лечиться дома, или вызвать скорую для отправки в больницу. Врач сделал то, что он обязан был сделать - лично осмотреть больного, отправить, если надо, для уточнения диагноза на соотв. процедуры (рентген, МРТ), оценить его состояние и или выписать необходимые для лечения лекарства и отправить лечиться дома, или вызвать скорую для отправки в больницу.

Раньше, терапевты половину своего рабочего времени ходили к больным домой, чтоб больные не разносили заразу. Так это придумали за много десятилетий до появления ковида. Забытая технология?))

Есть инфекционные больницы, где делают рентген больным, отдельно от здоровых





yanyura написав: Вы считаете, что vitaliian не должен был идти к врачу, а лечится самостоятельно, по советам из Инета? Ну-ну! Вы считаете, чтоне должен был идти к врачу, а лечится самостоятельно, по советам из Инета? Ну-ну!

Разве я где-то хоть что-то подобное писал? Раньше, терапевты половину своего рабочего времени ходили к больным домой, чтоб больные не разносили заразу. Так это придумали за много десятилетий до появления ковида. Забытая технология?))Есть инфекционные больницы, где делают рентген больным, отдельно от здоровыхРазве я где-то хоть что-то подобное писал? safonovstanislav Заблокований Повідомлень: 3348 З нами з: 10.05.14 Подякував: 329 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 22:21 Re: Эпидемия коронавируса в мире safonovstanislav написав: Раньше, терапевты половину своего рабочего времени ходили к больным домой, чтоб больные не разносили заразу. Так это придумали за много десятилетий до появления ковида. Забытая технология?)) Раньше, терапевты половину своего рабочего времени ходили к больным домой, чтоб больные не разносили заразу. Так это придумали за много десятилетий до появления ковида. Забытая технология?)) с тех пор много чего испортилось. с тех пор много чего испортилось. vitaliian

Повідомлень: 9355 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1641 раз. Подякували: 2399 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 23:33 vitaliian написав: velvet написав: vitaliian написав: сатурацию дистанционно тоже можно послушать/замерить? сатурацию дистанционно тоже можно послушать/замерить?

Купите пульсоксиметр и сможете замерять сатурацию сами. Купите пульсоксиметр и сможете замерять сатурацию сами.

Вместо похода в поликлинику пойти купить пульсоксиметр? Очень дельный совет а какую модель выбрать есть по 100 а есть по 800, не подскажете? Вместо похода в поликлинику пойти купить пульсоксиметр? Очень дельный совет а какую модель выбрать есть по 100 а есть по 800, не подскажете?

Не вместо похода в поликлинику, а чтобы был дома. Пульсоксиметр сейчас должен быть дома в аптечке, как и другие медицинские средства для оказания первой помощи. Я покупал такой Пульсоксиметр (пульсометр) OX-832 TFT дисплей напалечный. Он по акции стоил 221 грн. в Эпике. У семейного врача какой-то похожий по виду. Не вместо похода в поликлинику, а чтобы был дома. Пульсоксиметр сейчас должен быть дома в аптечке, как и другие медицинские средства для оказания первой помощи. Я покупал такой Пульсоксиметр (пульсометр) OX-832 TFT дисплей напалечный. Он по акции стоил 221 грн. в Эпике. У семейного врача какой-то похожий по виду. velvet Повідомлень: 4097 З нами з: 06.03.09 Подякував: 34 раз. Подякували: 629 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 23:37 vitaliian написав: хрипы в груди и сатурацию дистанционно тоже можно послушать/замерить? Включите мозг вы на финансовом форуме. хрипы в груди и сатурацию дистанционно тоже можно послушать/замерить? Включите мозг вы на финансовом форуме.

Нужно было сразу после создания этой ветки перенести ее из раздела "Валютный рынок" в раздел, связанный с медициной (здоровьем), а если его нет, то создать, поскольку удивительно читать о хрипах и сатурации в разделе "Валютном рынок". Нужно было сразу после создания этой ветки перенести ее из раздела "Валютный рынок" в раздел, связанный с медициной (здоровьем), а если его нет, то создать, поскольку удивительно читать о хрипах и сатурации в разделе "Валютном рынок". Igneus Повідомлень: 1194 З нами з: 29.08.18 Подякував: 780 раз. Подякували: 589 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 23:42 vitaliian написав: Цитрин написав: ЛАД, Мне показалось или Вы одобрительно , Мне показалось или Вы одобрительно пишете про "палки" и насилие? Вы сторонник принуждения?

Одобрять насилие нельзя но вот пример ребенка с самоагрессией

https://youtu.be/VxiziMbY588

Оставить его таким как есть или применить насилие и убрать самоагрессию? Одобрять насилие нельзя но вот пример ребенка с самоагрессиейОставить его таким как есть или применить насилие и убрать самоагрессию?

Есть достаточно много ситуаций, когда насилие необходимо и оправдано. Даже морально.

Нельзя однозначно одобрять или осуждать. Вся история человечества это история насилия. Без него не обходилось и не обходится ни одно общество. Можно по этому поводу распускать розовые слюни и сопли, но это так. Степень и границы насилия со временем меняются, но само насилие остаётся. Без насилия пока что не может существовать ни одно общество, оно скатится к анархии и просто развалится.

Что будет при коммунизме (если будет), не знаю. Пусть решают потомки.

На этом считаю обсуждение вопроса насилия на данной ветке закрытой. По крайней мере, для меня. Есть достаточно много ситуаций, когда насилие необходимо и оправдано. Даже морально.Нельзя однозначно одобрять или осуждать. Вся история человечества это история насилия. Без него не обходилось и не обходится ни одно общество. Можно по этому поводу распускать розовые слюни и сопли, но это так. Степень и границы насилия со временем меняются, но само насилие остаётся. Без насилия пока что не может существовать ни одно общество, оно скатится к анархии и просто развалится.Что будет при коммунизме (если будет), не знаю. Пусть решают потомки.На этом считаю обсуждение вопроса насилия на данной ветке закрытой. По крайней мере, для меня. ЛАД 2 Повідомлень: 20893 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4977 раз. Подякували: 4609 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 23:44 Igneus

Так что насчёт Бурлы? ЛАД 2 Повідомлень: 20893 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4977 раз. Подякували: 4609 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 гру, 2021 00:41 ЛАД написав: Igneus

Так что насчёт Бурлы? Так что насчёт Бурлы?

А ничего.



В 2020 году он, по-моему, правильно высказался о том, что в случае хорошего состояния здоровья вакцинация от коронавируса не является показанной.



А в 2021 году в социальной сети, насколько я понял, была размещена фотография, где ему осуществляется, предположительно, какое-то медицинское вмешательство.



В статье 1 Закона Украины "О рекламе" установлено, что реклама - это информация о личности или товаре, которая распространена в какой-либо форме и каким-либо способом и предназначенная сформировать или поддержать обознанность потребителей рекламы и их интерес, что касается этой личности или товара.



Компания Pfizer, генеральным директором которой является господин Бурла, производит, в том числе, насколько я понял, вакцины. Я с пониманием могу отнестись к желанию господина Бурлы прорекламировать товар своей компании и не более того.



В частности, лично я ничем не смогу материально помочь не только его, но и любой другой компании - производителю вакцины от коронавируса, и в этом нет никакой дискриминации компании Pfizer. У меня нет для этого соответствующих медицинских показаний, что подтверждают уже семь отрицательных результатов тестирования в 2020-2021 годах в военном госпитале.



Наконец, это кажется и Вы критикуете конспирологические теории. И здесь я с Вами ситуативно могу согласиться, для чего приведу ссылку на нижеследующее мнение:



Кроме того, в туманной области конспирологических теорий фотографиям отводится ключевая роль.

Многие строят свои аргументы на основе бесконечно анализируемых и обсуждаемых "доказательств", которые они видят на опубликованных в широком доступе фотографиях.

"Дело в том, что фотография - самая общепризнанная форма свидетельства, - поясняет куратор выставки "Противоречивые моменты" Гордон Макдональд. - Для съемки фотографии используется фотоаппарат, то есть механизм, что создает иллюзию объективного наблюдения".

"И, конечно, фотографии очень легко распространять: вы гораздо легче воспринимаете изображение, чем текст", - считает он.

Разумеется, утверждение, что фотоаппарат не лжет, ошибочно, и это легко подтвердить.



https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-russian-40473253 А ничего.В 2020 году он, по-моему, правильно высказался о том, что в случае хорошего состояния здоровья вакцинация от коронавируса не является показанной.А в 2021 году в социальной сети, насколько я понял, была размещена фотография, где ему осуществляется, предположительно, какое-то медицинское вмешательство.В статье 1 Закона Украины "О рекламе" установлено, что реклама - это информация о личности или товаре, которая распространена в какой-либо форме и каким-либо способом и предназначенная сформировать или поддержать обознанность потребителей рекламы и их интерес, что касается этой личности или товара.Компания Pfizer, генеральным директором которой является господин Бурла, производит, в том числе, насколько я понял, вакцины. Я с пониманием могу отнестись к желанию господина Бурлы прорекламировать товар своей компании и не более того.В частности, лично я ничем не смогу материально помочь не только его, но и любой другой компании - производителю вакцины от коронавируса, и в этом нет никакой дискриминации компании Pfizer. У меня нет для этого соответствующих медицинских показаний, что подтверждают уже семь отрицательных результатов тестирования в 2020-2021 годах в военном госпитале.Наконец, это кажется и Вы критикуете конспирологические теории. И здесь я с Вами ситуативно могу согласиться, для чего приведу ссылку на нижеследующее мнение: Igneus Повідомлень: 1194 З нами з: 29.08.18 Подякував: 780 раз. Подякували: 589 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 гру, 2021 00:45 ЕС должен рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации в ответ на распространение «очень заразного» варианта Omicron Covid по Европе , заявил президент Европейской комиссии.



В призыве к действию Урсула фон дер Ляйен заявила, что 27 стран-членов ЕС должны быстро развернуть бустерные дозы, а страны поддержали коммюнике комиссии, решив временно ввести в действие тесты ПЦР перед поездкой даже в пределах границ блока.

.......

На вопрос, поддержала ли она правительство Греции в наложении ежемесячного штрафа в размере 100 евро (85 фунтов стерлингов) на лиц в возрасте 60 лет и старше, которым не удалось сделать прививку от Covid, фон дер Ляйен ответила, что распространение болезни и отсутствие вакцинации в некоторых частях ЕС это означало, что обязательная вакцинация должна была стать политическим ответом.

......

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поддержал решение своего правительства о наложении ежемесячного штрафа на граждан в возрасте 60 лет и старше, отказывающихся от вакцинации. В обращении к парламенту Греции перед голосованием по закону, предусматривающему наказание, от 16 января, правоцентристский лидер назвал этот шаг «абсолютно конституционным».

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поддержал решение своего правительства о наложении ежемесячного штрафа на граждан в возрасте 60 лет и старше, отказывающихся от вакцинации. В обращении к парламенту Греции перед голосованием по закону, предусматривающему наказание, от 16 января, правоцентристский лидер назвал этот шаг «абсолютно конституционным».

Призрак штрафа , в дополнение к обязательным экспресс-тестам два раза в неделю, по-видимому, произвел драматический эффект. Согласно государственной статистике, за первые 24 часа с момента объявления о решительном шаге около 17 500 человек из демографической группы зарегистрировались для получения первой прививки по сравнению со средним показателем прививки в возрастной группе 2600 человек в день .

https://www.theguardian.com/world/2021/dec/01/eu-must-consider-mandatory-covid-jabs-says-von-der-leyen ЛАД 2 Повідомлень: 20893 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4977 раз. Подякували: 4609 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4545454645474548> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7889 14349290

ЛОБ Сер 01 гру, 2021 09:20