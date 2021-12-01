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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4545454645474548 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135 Мені вже зробили щеплення 57% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 26 Найближчим часом планую вакцинацію 1% 2 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 135 Додано: Чет 02 гру, 2021 01:02 Igneus

Вы настоящий "юрист". Правда, думали слишком долго.

Много слов, напустили тумана и всё ради того, чтобы не признать свою вину в клевете. И не начинайте доказывать, что у Вас не было клеветы, а было... не знаю что. В быту это называется - оклеветать. Тем более, что Вы использовали факт отказа Бурлы от вакцинации в декабре 2020 для "доказательства" неэффективности вакцины.



Вот просто интересно, почему все антиваксы похожи на ужей - сначала что-нибудь скажут, а потом извиваются, увиливают, "Я такого не говорил, меня не так поняли, не приписывайте мне свои мысли".

Видимо, зашита неправедного дела вынуждает его адептов прибегать к неправедному поведению. Вы настоящий "юрист". Правда, думали слишком долго.Много слов, напустили тумана и всё ради того, чтобы не признать свою вину в клевете. И не начинайте доказывать, что у Вас не было клеветы, а было... не знаю что. В быту это называется - оклеветать. Тем более, что Вы использовали факт отказа Бурлы от вакцинации вдля "доказательства" неэффективности вакцины.Вот просто интересно, почему все антиваксы похожи на ужей - сначала что-нибудь скажут, а потом извиваются, увиливают, "Я такого не говорил, меня не так поняли, не приписывайте мне свои мысли".Видимо, зашита неправедного дела вынуждает его адептов прибегать к неправедному поведению. ЛАД 2 Повідомлень: 20893 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4977 раз. Подякували: 4609 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 гру, 2021 01:42 ЛАД написав: Igneus

Вы настоящий "юрист". Правда, думали слишком долго.

Много слов, напустили тумана и всё ради того, чтобы не признать свою вину в клевете. И не начинайте доказывать, что у Вас не было клеветы, а было... не знаю что. В быту это называется - оклеветать. Вы настоящий "юрист". Правда, думали слишком долго.Много слов, напустили тумана и всё ради того, чтобы не признать свою вину в клевете. И не начинайте доказывать, что у Вас не было клеветы, а было... не знаю что. Вэто называется - оклеветать.

Я готовил Вам ответ не более десяти минут.

Ваш вопрос о Бурле я увидел почти сразу после его размещения Вами, но у меня уже не было времени на него отвечать. В частности, у меня нет столько свободного время, как у Вас, чтобы проводить его в социальных сетях.

При этом Вам и еще кое-кому на этом форуме противопоказано употреблять юридическую терминологию. Разберитесь сначала в том, что такое вина, ее формы, а потом уже клевета, и, в частности, наказание за нее в США, Европе, России, Украине и так далее, особенно, за высказывания в адрес публичных деятелей: https://zib.com.ua/ru/127708-za_klevetu ... razdo.html



А Бурла не частное лицо, и, тем более, если он публично дает интервью, в котором, в том числе, рекламирует свой товар, чем соглашается на его критику со стороны гражданского общества. При этом в спорах о защите прав потребителей, в частности в Украине, бремя доказывания в большей степени находится на продавце и производителе товара, исполнителе услуги.



Наконец, следите, прежде всего, за своими высказываниями, чтобы они не нарушали хотя бы правила форума, не говоря уже о нормах законодательства. Я готовил Вам ответ не более десяти минут.Ваш вопрос о Бурле я увидел почти сразу после его размещения Вами, но у меня уже не было времени на него отвечать. В частности, у меня нет столько свободного время, как у Вас, чтобы проводить его в социальных сетях.При этом Вам и еще кое-кому на этом форуме противопоказано употреблять юридическую терминологию. Разберитесь сначала в том, что такое, ее, а потом уже, и, в частности, наказание за нее в США, Европе, России, Украине и так далее, особенно, за высказывания в адресА Бурла не, и, тем более, если он публично дает интервью, в котором, в том числе, рекламирует свой товар, чем соглашается на его критику со стороны гражданского общества. При этом в спорах о защите прав потребителей, в частности в Украине, бремя доказывания в бльшей степени находится на продавце и производителе товара, исполнителе услуги.Наконец, следите, прежде всего, за своими высказываниями, чтобы они не нарушали хотя бы правила форума, не говоря уже о нормах законодательства. Igneus Повідомлень: 1194 З нами з: 29.08.18 Подякував: 780 раз. Подякували: 589 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 гру, 2021 02:57 Igneus написав: Наконец, следите, прежде всего, за своими высказываниями, чтобы они не нарушали хотя бы правила форума, Наконец, следите, прежде всего, за своими высказываниями, чтобы они не нарушали хотя бы правила форума,



Igneus написав: Нужно было сразу после создания этой ветки перенести ее из раздела "Валютный рынок" в раздел, связанный с медициной (здоровьем), а если его нет, то Нужно было сразу после создания этой ветки перенести ее из раздела "Валютный рынок" в раздел, связанный с медициной (здоровьем), а если его нет, то





2. У форумі ДУЖЕ не бажані:



2.4. Offtopic - ведення обговорення за рамками початкової теми;





кашель Hotab

Повідомлень: 5899 З нами з: 15.02.09 Подякував: 314 раз. Подякували: 1548 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 гру, 2021 03:47 Igneus написав: vitaliian написав: хрипы в груди и сатурацию дистанционно тоже можно послушать/замерить? Включите мозг вы на финансовом форуме. хрипы в груди и сатурацию дистанционно тоже можно послушать/замерить? Включите мозг вы на финансовом форуме.

Нужно было сразу после создания этой ветки перенести ее из раздела "Валютный рынок" в раздел, связанный с медициной (здоровьем), а если его нет, то создать, поскольку удивительно читать о хрипах и сатурации в разделе "Валютном рынок". Нужно было сразу после создания этой ветки перенести ее из раздела "Валютный рынок" в раздел, связанный с медициной (здоровьем), а если его нет, то создать, поскольку удивительно читать о хрипах и сатурации в разделе "Валютном рынок".

Когда человек без принуждения делает то чего делать не хочет возникают серьезные сомнения в его адекватности,



какая разница в какой теме ветка, хоть про инопланетян, тематика либо вам интересна (читаете) либо не интересна (не читаете). Когда человек без принуждения делает то чего делать не хочет возникают серьезные сомнения в его адекватности,какая разница в какой теме ветка, хоть про инопланетян, тематика либо вам интересна (читаете) либо не интересна (не читаете). Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 02 гру, 2021 03:48, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 9355 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1641 раз. Подякували: 2399 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 гру, 2021 03:48 Hotab написав: 2. У форумі ДУЖЕ не бажані:



2.4. Offtopic - ведення обговорення за рамками початкової теми;



кашель 2. У форумі ДУЖЕ не бажані:2.4. Offtopic - ведення обговорення за рамками початкової теми;кашель

Первоначальная тема:



Corpocrator написав: Какие последствия в самой ближайшей перспективе?



Рынки уже успели отреагировать минимальной просадкой в пятницу во второй половине дня, в понедельник, когда СМИ во всю обработают общественное сознание паническими сводками - нас ждет очень жесткий обвал (будь у меня акции любых компаний, кроме фармацевтических - продавал бы при первой же возможности) Какие последствия в самой ближайшей перспективе?Рынки уже успели отреагировать минимальной просадкой в пятницу во второй половине дня, в понедельник, когда СМИ во всю обработают общественное сознание паническими сводками - нас ждет очень жесткий обвал (будь у меня акции любых компаний, кроме фармацевтических - продавал бы при первой же возможности)



viewtopic.php?p=4852318#p4852318



Corpocrator написав: Рынки как и ожидалось продолжили падение, через несколько часов штаты проснуться и врядли мы увидим меньше -3% за день по основным биржам

https://finviz.com/futures.ashx



Рынки как и ожидалось продолжили падение, через несколько часов штаты проснуться и врядли мы увидим меньше -3% за день по основным биржам

viewtopic.php?p=4853489#p4853489



Однако, далее пошло:

ЛАД написав: Прошу прощения за оффтоп, но тут вчера разгоняли панику по поводу эпидемии. Две ссылки, чтобы успокоить народ. Прошу прощения за оффтоп, но тут вчера разгоняли панику по поводу эпидемии. Две ссылки, чтобы успокоить народ.



viewtopic.php?p=4853614#p4853614



Что продолжается "ширками", "жмурами" и так далее, то есть при полном отсутствии главного, а именно влияния на падения и взлет рынков... Однако, далее пошло:Что продолжается "ширками", "жмурами" и так далее, то есть при полном отсутствии главного, а именно влияния на падения и взлет рынков... Igneus Повідомлень: 1194 З нами з: 29.08.18 Подякував: 780 раз. Подякували: 589 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 гру, 2021 03:55 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: Что продолжается "ширками", "жмурами" и так далее, то есть при полном отсутствии главного, а именно влияния на падения и взлет рынков... Что продолжается "ширками", "жмурами" и так далее, то есть при полном отсутствии главного, а именно влияния на падения и взлет рынков...

Нужно ещё раз "покашлять"?

Кнопку "жалоба" вы изучили до мозоля на пальце, а куда слать предложения - пока нет? Минимум четвертый раз вы рассказываете в этом топике, куда его надо перенести.

В то же время вы всегда можете покинуть как ветку, так и форум, если вам невыносима структура последнего, а давать предложения по ее изменениям вам мешают какие-либо убеждения. Нужно ещё раз "покашлять"?Кнопку "жалоба" вы изучили до мозоля на пальце, а куда слать предложения - пока нет? Минимум четвертый раз вы рассказываете, куда его надо перенести.В то же время вы всегда можете покинуть как ветку, так и форум, если вам невыносима структура последнего, а давать предложения по ее изменениям вам мешают какие-либо убеждения. Востаннє редагувалось Hotab в Чет 02 гру, 2021 03:58, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 5899 З нами з: 15.02.09 Подякував: 314 раз. Подякували: 1548 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 гру, 2021 03:55 Igneus рынки перестали реагировать на вирус, так же как в поликлинике всем врачам абсолютно пофиг что у вас подозрение на ковид, со всеми с кем общался я сразу об этом сообщал. Реакции ровно ноль. По наблюдениям вакцинации народ боится намного больше. vitaliian

Повідомлень: 9355 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1641 раз. Подякували: 2399 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4545454645474548 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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