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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4545454645474548

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 01:02

Igneus
Вы настоящий "юрист". Правда, думали слишком долго. :)
Много слов, напустили тумана и всё ради того, чтобы не признать свою вину в клевете. И не начинайте доказывать, что у Вас не было клеветы, а было... не знаю что. В быту это называется - оклеветать. Тем более, что Вы использовали факт отказа Бурлы от вакцинации в декабре 2020 для "доказательства" неэффективности вакцины.

Вот просто интересно, почему все антиваксы похожи на ужей - сначала что-нибудь скажут, а потом извиваются, увиливают, "Я такого не говорил, меня не так поняли, не приписывайте мне свои мысли".
Видимо, зашита неправедного дела вынуждает его адептов прибегать к неправедному поведению.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 01:42

  ЛАД написав:Igneus
Вы настоящий "юрист". Правда, думали слишком долго. :)
Много слов, напустили тумана и всё ради того, чтобы не признать свою вину в клевете. И не начинайте доказывать, что у Вас не было клеветы, а было... не знаю что. В быту это называется - оклеветать.

Я готовил Вам ответ не более десяти минут.
Ваш вопрос о Бурле я увидел почти сразу после его размещения Вами, но у меня уже не было времени на него отвечать. В частности, у меня нет столько свободного время, как у Вас, чтобы проводить его в социальных сетях.
При этом Вам и еще кое-кому на этом форуме противопоказано употреблять юридическую терминологию. Разберитесь сначала в том, что такое вина, ее формы, а потом уже клевета, и, в частности, наказание за нее в США, Европе, России, Украине и так далее, особенно, за высказывания в адрес публичных деятелей: https://zib.com.ua/ru/127708-za_klevetu ... razdo.html

А Бурла не частное лицо, и, тем более, если он публично дает интервью, в котором, в том числе, рекламирует свой товар, чем соглашается на его критику со стороны гражданского общества. При этом в спорах о защите прав потребителей, в частности в Украине, бремя доказывания в большей степени находится на продавце и производителе товара, исполнителе услуги.

Наконец, следите, прежде всего, за своими высказываниями, чтобы они не нарушали хотя бы правила форума, не говоря уже о нормах законодательства.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 02:57

  Igneus написав:Наконец, следите, прежде всего, за своими высказываниями, чтобы они не нарушали хотя бы правила форума,


  Igneus написав:Нужно было сразу после создания этой ветки перенести ее из раздела "Валютный рынок" в раздел, связанный с медициной (здоровьем), а если его нет, то



2. У форумі ДУЖЕ не бажані:

2.4. Offtopic - ведення обговорення за рамками початкової теми;


кашель
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 03:47

  Igneus написав:
  vitaliian написав:хрипы в груди и сатурацию дистанционно тоже можно послушать/замерить? Включите мозг вы на финансовом форуме.

Нужно было сразу после создания этой ветки перенести ее из раздела "Валютный рынок" в раздел, связанный с медициной (здоровьем), а если его нет, то создать, поскольку удивительно читать о хрипах и сатурации в разделе "Валютном рынок".

Когда человек без принуждения делает то чего делать не хочет возникают серьезные сомнения в его адекватности,

какая разница в какой теме ветка, хоть про инопланетян, тематика либо вам интересна (читаете) либо не интересна (не читаете).
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 02 гру, 2021 03:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 03:48

  Hotab написав:2. У форумі ДУЖЕ не бажані:

2.4. Offtopic - ведення обговорення за рамками початкової теми;

кашель

Первоначальная тема:

  Corpocrator написав:Какие последствия в самой ближайшей перспективе?

Рынки уже успели отреагировать минимальной просадкой в пятницу во второй половине дня, в понедельник, когда СМИ во всю обработают общественное сознание паническими сводками - нас ждет очень жесткий обвал (будь у меня акции любых компаний, кроме фармацевтических - продавал бы при первой же возможности)


viewtopic.php?p=4852318#p4852318

  Corpocrator написав:Рынки как и ожидалось продолжили падение, через несколько часов штаты проснуться и врядли мы увидим меньше -3% за день по основным биржам
https://finviz.com/futures.ashx
Зображення

viewtopic.php?p=4853489#p4853489

Однако, далее пошло:
  ЛАД написав:Прошу прощения за оффтоп, но тут вчера разгоняли панику по поводу эпидемии. Две ссылки, чтобы успокоить народ.


viewtopic.php?p=4853614#p4853614

Что продолжается "ширками", "жмурами" и так далее, то есть при полном отсутствии главного, а именно влияния на падения и взлет рынков...
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 03:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Что продолжается "ширками", "жмурами" и так далее, то есть при полном отсутствии главного, а именно влияния на падения и взлет рынков...

Нужно ещё раз "покашлять"?
Кнопку "жалоба" вы изучили до мозоля на пальце, а куда слать предложения - пока нет? Минимум четвертый раз вы рассказываете в этом топике, куда его надо перенести.
В то же время вы всегда можете покинуть как ветку, так и форум, если вам невыносима структура последнего, а давать предложения по ее изменениям вам мешают какие-либо убеждения.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 02 гру, 2021 03:58, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 03:55

Igneus рынки перестали реагировать на вирус, так же как в поликлинике всем врачам абсолютно пофиг что у вас подозрение на ковид, со всеми с кем общался я сразу об этом сообщал. Реакции ровно ноль. По наблюдениям вакцинации народ боится намного больше.
vitaliian
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