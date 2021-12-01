Igneus Вы настоящий "юрист". Правда, думали слишком долго. Много слов, напустили тумана и всё ради того, чтобы не признать свою вину в клевете. И не начинайте доказывать, что у Вас не было клеветы, а было... не знаю что. В быту это называется - оклеветать. Тем более, что Вы использовали факт отказа Бурлы от вакцинации в декабре 2020 для "доказательства" неэффективности вакцины.
Вот просто интересно, почему все антиваксы похожи на ужей - сначала что-нибудь скажут, а потом извиваются, увиливают, "Я такого не говорил, меня не так поняли, не приписывайте мне свои мысли". Видимо, зашита неправедного дела вынуждает его адептов прибегать к неправедному поведению.
ЛАД написав:Igneus Вы настоящий "юрист". Правда, думали слишком долго. Много слов, напустили тумана и всё ради того, чтобы не признать свою вину в клевете. И не начинайте доказывать, что у Вас не было клеветы, а было... не знаю что. В быту это называется - оклеветать.
Я готовил Вам ответ не более десяти минут. Ваш вопрос о Бурле я увидел почти сразу после его размещения Вами, но у меня уже не было времени на него отвечать. В частности, у меня нет столько свободного время, как у Вас, чтобы проводить его в социальных сетях. При этом Вам и еще кое-кому на этом форуме противопоказано употреблять юридическую терминологию. Разберитесь сначала в том, что такое вина, ее формы, а потом уже клевета, и, в частности, наказание за нее в США, Европе, России, Украине и так далее, особенно, за высказывания в адрес публичных деятелей: https://zib.com.ua/ru/127708-za_klevetu ... razdo.html
А Бурла не частное лицо, и, тем более, если он публично дает интервью, в котором, в том числе, рекламирует свой товар, чем соглашается на его критику со стороны гражданского общества. При этом в спорах о защите прав потребителей, в частности в Украине, бремя доказывания в большей степени находится на продавце и производителе товара, исполнителе услуги.
Наконец, следите, прежде всего, за своими высказываниями, чтобы они не нарушали хотя бы правила форума, не говоря уже о нормах законодательства.
vitaliian написав:хрипы в груди и сатурацию дистанционно тоже можно послушать/замерить? Включите мозг вы на финансовом форуме.
Нужно было сразу после создания этой ветки перенести ее из раздела "Валютный рынок" в раздел, связанный с медициной (здоровьем), а если его нет, то создать, поскольку удивительно читать о хрипах и сатурации в разделе "Валютном рынок".
Когда человек без принуждения делает то чего делать не хочет возникают серьезные сомнения в его адекватности,
какая разница в какой теме ветка, хоть про инопланетян, тематика либо вам интересна (читаете) либо не интересна (не читаете).
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 02 гру, 2021 03:48, всього редагувалось 1 раз.
2.4. Offtopic - ведення обговорення за рамками початкової теми;
кашель
Первоначальная тема:
Corpocrator написав:Какие последствия в самой ближайшей перспективе?
Рынки уже успели отреагировать минимальной просадкой в пятницу во второй половине дня, в понедельник, когда СМИ во всю обработают общественное сознание паническими сводками - нас ждет очень жесткий обвал (будь у меня акции любых компаний, кроме фармацевтических - продавал бы при первой же возможности)
Igneus написав:Что продолжается "ширками", "жмурами" и так далее, то есть при полном отсутствии главного, а именно влияния на падения и взлет рынков...
Нужно ещё раз "покашлять"? Кнопку "жалоба" вы изучили до мозоля на пальце, а куда слать предложения - пока нет? Минимум четвертый раз вы рассказываете в этом топике, куда его надо перенести. В то же время вы всегда можете покинуть как ветку, так и форум, если вам невыносима структура последнего, а давать предложения по ее изменениям вам мешают какие-либо убеждения.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 02 гру, 2021 03:58, всього редагувалось 1 раз.
Igneus рынки перестали реагировать на вирус, так же как в поликлинике всем врачам абсолютно пофиг что у вас подозрение на ковид, со всеми с кем общался я сразу об этом сообщал. Реакции ровно ноль. По наблюдениям вакцинации народ боится намного больше.