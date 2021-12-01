Так в доковидные периоды - это было вообще в порядке вещей.
Люди с соплами и температурой в офис ходили.
До того момента, когда уже помутнение и работать не способен.
И никто особо не парился тем, что заражает всех вокруг.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 09:43
Так в доковидные периоды - это было вообще в порядке вещей.
Люди с соплами и температурой в офис ходили.
До того момента, когда уже помутнение и работать не способен.
И никто особо не парился тем, что заражает всех вокруг.
Додано: Чет 02 гру, 2021 09:44
А без принуждения в нашей реальности просто ничего не работает.
Даже принуждение при "развитой демократии" часто не работает
Додано: Чет 02 гру, 2021 09:48
Ну вот не факт.
У меня сейчас брат и отец (живут вместе) - болеют.
Так врач вызывается по телефону и приезжает.
Не сразу конечно.
Запись дня за три, но приезжает.
Тест на дому, предписания на дому или в мессенджере после осмотра дома.
И это маленький городок, население тысяч 20.
Походу все по разному устроено.
Но конечно можно и самому к семейному пойти было.
Если есть желание в очереди потусоваться - никто не запрещает.
Додано: Чет 02 гру, 2021 09:52
Сатурацию дома мерять.
Я думал, что приборы уже все себе купили в это нелегкое время.
"а какую модель выбрать есть по 100 а есть по 800, не подскажете?" - это уже сам человек решает.
ИМХО погрешность и у тех и у других.
У меня тот, что "по 100". Делаю 2-3 замера за раз и все.
Хрипы - это да.
В принципе прибор для измерения давления тоже наверное у каждого есть, а там стетоскоп, и по идее родственник может послушать...
Но однозначно лучше ренген, и придется куда-то ехать....
Это какой-то парадокс.
В моем городе куча частных клиник.
Декларацию оформлял не выходя из дому и никаких проблем.
Додано: Чет 02 гру, 2021 10:02
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 02 гру, 2021 10:07
Ну это относится не только к ним.
А ко многим.
В интернет дискуссиях намного чаще возникает ситуация: "Я не понял оппонента. точней понял его как я того хотел и тут же начинаю доказывать, что он неумный..."
А ведь иногда просто достаточно переспросить и уточнить.
Но многие этим пренебрегают.
Это ИМХО основа срачей
Додано: Чет 02 гру, 2021 10:14
Так я в областном и живу.
Клиник частных, и кабинетов за последние 5 лет открылось очень много.
Вплоть до такого: "Идешь по проспекту - на 1-м этаже хрущевки (или новостройки) вывеска "Dr. Name Surname. Сімейний лікар. Підписання декларацій. Терапевт...""
Больше только аптек и стоматологов.
И в каждой можно на сайте клиники заключить декларацию.
Только один нюанс.
Там, в той клинике бесплатно только прием семейного.
За все остальное придется платить.
Или, как вариант такой "частный" семейный отправит допустим на тест или на ренген в госполиклинику. Это будет бесплатно, но в порядке очереди.
Недостатка во врачах не наблюдается.
Население областного центра, ну тысяч 200 наверное. Точно не скажу.
Однозначно получается, что везде по-разному в нашей стране все устроено.
p.s. Вот в городке рядом. Где брат и отец. Там такого нет. Есть только госполиклиника.
Но не слыхал, чтоб люди без деклараций были. Только отпетые пофигисты наверное.
Додано: Чет 02 гру, 2021 10:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не все так просто.
Масса персонажей намеренно манипулятивно подают информацию.
Например говорят А, но не говорят Б.
Или игнорят неудобную реальность, выбирая удобную.
Или подгоняют условия задачи и рассчеты под заранее выдуманный результат.
Вы давно на ветке и видели множество таких примеров.
- В стране (или городе,не важно) N смертность почти не выросла, значит Ковида нет. Все выдумано .
- В стране M вакцинация почти не помогла, значит вакцина не работает нигде в мире.
- смертность от Ковид небольшая,а все остальное это от чего-то другого, может от вакцины
и многое другое по 100500 раз транслируется. Всякий раз это надо
?
Нет на это столько ресурсов. Их просто надо выпиливать по закону военного времени, хоть они и визжат "линия партии".
628/525 четверг к четвергу.
Свой прогноз не меняю, 100-120 тыс избыточных смертей в 2021 году.
Додано: Чет 02 гру, 2021 10:43
Додано: Чет 02 гру, 2021 10:50
Це не парадокс, а недореформа.
Тобто -- по суті хаос, віддання ситуації на власний розсуд місцевим феодалам (влади, медицини і навіть військовим).
Коли кожен завідувач лікарні, комбриг, ректор встановлює такі правила, які йому схотілося, а не згідно визначених законів, інструкцій і т.д.
В мене, так само, як у vitallan, в полікліниці в натовпі, що у метро, до сімейного по 5!!!!!!! годин і більше!!!!!! можна-то сидіти в черзі з температурою, Ковідом і тощо.
Запис зменшує цей час до 30-60 хв., але запис днів через 9 мінімум, коли той лікар вже й не потрібен буде. До ендокринолога запис за місяць+ і то, якщо встигнеш записатися в момент появи розкладу на новий місяць. Не встиг, то чекай шансу на інший.
Тому тільки гроші... для приватних лікарів.
Але в ситуаціях, коли потрібен саме державний, капець...
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