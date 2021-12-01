Додано: Чет 02 гру, 2021 10:14

Hotab написав: justit написав: Это какой-то парадокс. Это какой-то парадокс.

В областных центрах сложно с поиском свободного семейника. В областных центрах сложно с поиском свободного семейника.

Так я в областном и живу.Клиник частных, и кабинетов за последние 5 лет открылось очень много.Вплоть до такого: "Идешь по проспекту - на 1-м этаже хрущевки (или новостройки) вывеска "Dr. Name Surname. Сімейний лікар. Підписання декларацій. Терапевт...""Больше только аптек и стоматологов.И в каждой можно на сайте клиники заключить декларацию.Только один нюанс.Там, в той клинике бесплатно только прием семейного.За все остальное придется платить.Или, как вариант такой "частный" семейный отправит допустим на тест или на ренген в госполиклинику. Это будет бесплатно, но в порядке очереди.Недостатка во врачах не наблюдается.Население областного центра, ну тысяч 200 наверное. Точно не скажу.Однозначно получается, что везде по-разному в нашей стране все устроено.p.s. Вот в городке рядом. Где брат и отец. Там такого нет. Есть только госполиклиника.Но не слыхал, чтоб люди без деклараций были. Только отпетые пофигисты наверное.