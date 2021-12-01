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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4546454745484549>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:43

  edvardd написав:у меня был случай-еду в маршрутке-какой то скот кашляет в спину-слышу облако вдыхаю-тяжеленный грипп , тяжелейшая пневмония


Так в доковидные периоды - это было вообще в порядке вещей.
Люди с соплами и температурой в офис ходили.
До того момента, когда уже помутнение и работать не способен.
И никто особо не парился тем, что заражает всех вокруг. :?
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:44

  Цитрин написав:ЛАД, Мне показалось или Вы одобрительно пишете про "палки" и насилие? Вы сторонник принуждения?


А без принуждения в нашей реальности просто ничего не работает.
Даже принуждение при "развитой демократии" часто не работает :?
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:48

  Цитрин написав:
  safonovstanislav написав:Ну, вот, откуда такие дибилы берутся, что с ковидом бегут к семейному, чтоб сидеть в очереди?


это и было целью медреформы. Теперь больной должен сам идти к семейному лекарю. Или договариваться с ним по телефону, чтобы лекарь сам пришел, но это только по собственному желанию семейного лекаря.


Ну вот не факт.
У меня сейчас брат и отец (живут вместе) - болеют.
Так врач вызывается по телефону и приезжает.
Не сразу конечно.
Запись дня за три, но приезжает.
Тест на дому, предписания на дому или в мессенджере после осмотра дома.

И это маленький городок, население тысяч 20.

Походу все по разному устроено.

Но конечно можно и самому к семейному пойти было.
Если есть желание в очереди потусоваться - никто не запрещает.
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:52

  vitaliian написав:хрипы в груди и сатурацию дистанционно тоже можно послушать/замерить? Включите мозг вы на финансовом форуме.


Сатурацию дома мерять.
Я думал, что приборы уже все себе купили в это нелегкое время.

"а какую модель выбрать есть по 100 а есть по 800, не подскажете?" - это уже сам человек решает.
ИМХО погрешность и у тех и у других.
У меня тот, что "по 100". Делаю 2-3 замера за раз и все.


Хрипы - это да.
В принципе прибор для измерения давления тоже наверное у каждого есть, а там стетоскоп, и по идее родственник может послушать...
Но однозначно лучше ренген, и придется куда-то ехать....

  vitaliian написав:свободных врачей для подписания декларации нет, хорошо что поймал ковид там где подписал последнюю декларацию иначе вместо вопросов лечения я проходил бы квест где есть свободный врач и ездил бы подписывать декларацию. Вот это был бы головняк


Это какой-то парадокс.
В моем городе куча частных клиник.
Декларацию оформлял не выходя из дому и никаких проблем.
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:Это какой-то парадокс.

В областных центрах сложно с поиском свободного семейника.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:07

  ЛАД написав:Вот просто интересно, почему все антиваксы похожи на ужей - сначала что-нибудь скажут, а потом извиваются, увиливают, "Я такого не говорил, меня не так поняли, не приписывайте мне свои мысли".


Ну это относится не только к ним.
А ко многим.
В интернет дискуссиях намного чаще возникает ситуация: "Я не понял оппонента. точней понял его как я того хотел и тут же начинаю доказывать, что он неумный..."
А ведь иногда просто достаточно переспросить и уточнить.

Но многие этим пренебрегают.
Это ИМХО основа срачей :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:14

  Hotab написав:
  justit написав:Это какой-то парадокс.

В областных центрах сложно с поиском свободного семейника.


Так я в областном и живу.
Клиник частных, и кабинетов за последние 5 лет открылось очень много.
Вплоть до такого: "Идешь по проспекту - на 1-м этаже хрущевки (или новостройки) вывеска "Dr. Name Surname. Сімейний лікар. Підписання декларацій. Терапевт...""

Больше только аптек и стоматологов.

И в каждой можно на сайте клиники заключить декларацию.

Только один нюанс.
Там, в той клинике бесплатно только прием семейного.
За все остальное придется платить.
Или, как вариант такой "частный" семейный отправит допустим на тест или на ренген в госполиклинику. Это будет бесплатно, но в порядке очереди.

Недостатка во врачах не наблюдается.
Население областного центра, ну тысяч 200 наверное. Точно не скажу.

Однозначно получается, что везде по-разному в нашей стране все устроено.

p.s. Вот в городке рядом. Где брат и отец. Там такого нет. Есть только госполиклиника.
Но не слыхал, чтоб люди без деклараций были. Только отпетые пофигисты наверное.
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:Но многие этим пренебрегают

Не все так просто.
Масса персонажей намеренно манипулятивно подают информацию.
Например говорят А, но не говорят Б.
Или игнорят неудобную реальность, выбирая удобную.
Или подгоняют условия задачи и рассчеты под заранее выдуманный результат.
Вы давно на ветке и видели множество таких примеров.
- В стране (или городе,не важно) N смертность почти не выросла, значит Ковида нет. Все выдумано .
- В стране M вакцинация почти не помогла, значит вакцина не работает нигде в мире.
- смертность от Ковид небольшая,а все остальное это от чего-то другого, может от вакцины


и многое другое по 100500 раз транслируется. Всякий раз это надо
достаточно просто спросить и уточнить
?

Нет на это столько ресурсов. Их просто надо выпиливать по закону военного времени, хоть они и визжат "линия партии".

628/525 четверг к четвергу.
Свой прогноз не меняю, 100-120 тыс избыточных смертей в 2021 году.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:43

  Hotab написав:и многое другое по 100500 раз транслируется. Всякий раз это надо
достаточно просто спросить и уточнить
?


Игнорить тогда.
Выпилить не выйдет никак.
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:50

  justit написав:Это какой-то парадокс.

Це не парадокс, а недореформа.
Тобто -- по суті хаос, віддання ситуації на власний розсуд місцевим феодалам (влади, медицини і навіть військовим).
Коли кожен завідувач лікарні, комбриг, ректор встановлює такі правила, які йому схотілося, а не згідно визначених законів, інструкцій і т.д.

В мене, так само, як у vitallan, в полікліниці в натовпі, що у метро, до сімейного по 5!!!!!!! годин і більше!!!!!! можна-то сидіти в черзі з температурою, Ковідом і тощо.
Запис зменшує цей час до 30-60 хв., але запис днів через 9 мінімум, коли той лікар вже й не потрібен буде. До ендокринолога запис за місяць+ і то, якщо встигнеш записатися в момент появи розкладу на новий місяць. Не встиг, то чекай шансу на інший.

Тому тільки гроші... для приватних лікарів.
Але в ситуаціях, коли потрібен саме державний, капець...
detroytred
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