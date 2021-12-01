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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4546454745484549

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:01

  detroytred написав:Тому тільки гроші... для приватних лікарів.
Але в ситуаціях, коли потрібен саме державний, капець...


У випадку сімейного ж не суттєво "державний" чи "приватний"
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:41

  justit написав:
  detroytred написав:Тому тільки гроші... для приватних лікарів.
Але в ситуаціях, коли потрібен саме державний, капець...


У випадку сімейного ж не суттєво "державний" чи "приватний"

Ситуацій різних може бути багато.
Мені, наприклад, був потрібен саме той лікар, бо я його добре знаю. Вгадувати іншого не було бажання.

Чому ж там постійно отака купа людей, якщо для їх ситуацій все рівно, це питання відкрите.
Але в черзі кого там тільки нема: і заможних, і розумних, і спритних, і посадовців, і т.д.
Чомусь товкуться до отих держ. сімейних. Як медом змазано.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 12:08

  detroytred написав:...
Чомусь товкуться до отих держ. сімейних. Як медом змазано.

Странно: у нас те семейники, к которым "товкуться" работают на 1/3 ставки в гос-клинике (там им какие-то стажи/заслуженности/халявные курсы капают), а остальные 6 часов -- во всяких Добробутах зарабатывают...
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 12:09

  ЛАД написав:
  Цитрин написав:ЛАД, Мне показалось или Вы действительно одобрительно пишете про "палки" и насилие?

Я пишу о реальности, а не о Ваших голубых мечтах.
И о том, что насилие пока что необходимо и является одной из основных функций государства.

Когда людей держат в тюрьмах за преступления это насилие?
Или Вы за то, чтобы преступники гуляли на свободе?

та ваки виглядають як людино ненависники.
Люди особи соціальні, а тут другий рік нав"язують тюремний режим
flyman
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