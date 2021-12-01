У випадку сімейного ж не суттєво "державний" чи "приватний"
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:01
Додано: Чет 02 гру, 2021 11:41
Ситуацій різних може бути багато.
Мені, наприклад, був потрібен саме той лікар, бо я його добре знаю. Вгадувати іншого не було бажання.
Чому ж там постійно отака купа людей, якщо для їх ситуацій все рівно, це питання відкрите.
Але в черзі кого там тільки нема: і заможних, і розумних, і спритних, і посадовців, і т.д.
Чомусь товкуться до отих держ. сімейних. Як медом змазано.
Додано: Чет 02 гру, 2021 12:08
Додано: Чет 02 гру, 2021 12:09
та ваки виглядають як людино ненависники.
Люди особи соціальні, а тут другий рік нав"язують тюремний режим
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