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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4546454745484549 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135 Мені вже зробили щеплення 57% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 26 Найближчим часом планую вакцинацію 1% 2 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 135 Додано: Чет 02 гру, 2021 11:01 detroytred написав: Тому тільки гроші... для приватних лікарів.

Але в ситуаціях, коли потрібен саме державний, капець... Тому тільки гроші... для приватних лікарів.Але в ситуаціях, коли потрібен саме державний, капець...



У випадку сімейного ж не суттєво "державний" чи "приватний" У випадку сімейного ж не суттєво "державний" чи "приватний" justit Повідомлень: 5579 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1657 раз. Подякували: 442 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 гру, 2021 11:41 justit написав: detroytred написав: Тому тільки гроші... для приватних лікарів.

Але в ситуаціях, коли потрібен саме державний, капець... Тому тільки гроші... для приватних лікарів.Але в ситуаціях, коли потрібен саме державний, капець...



У випадку сімейного ж не суттєво "державний" чи "приватний" У випадку сімейного ж не суттєво "державний" чи "приватний"

Ситуацій різних може бути багато.

Мені, наприклад, був потрібен саме той лікар, бо я його добре знаю. Вгадувати іншого не було бажання.



Чому ж там постійно отака купа людей, якщо для їх ситуацій все рівно, це питання відкрите.

Але в черзі кого там тільки нема: і заможних, і розумних, і спритних, і посадовців, і т.д.

Чомусь товкуться до отих держ. сімейних. Як медом змазано. Ситуацій різних може бути багато.Мені, наприклад, був потрібен саме той лікар, бо я його добре знаю. Вгадувати іншого не було бажання.Чому ж там постійно отака купа людей, якщо для їх ситуацій все рівно, це питання відкрите.Але в черзі кого там тільки нема: і заможних, і розумних, і спритних, і посадовців, і т.д.Чомусь товкуться до отих держ. сімейних. Як медом змазано. detroytred

Повідомлень: 24784 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2080 раз. Подякували: 3234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 гру, 2021 12:08 detroytred написав: ...

Чомусь товкуться до отих держ. сімейних. Як медом змазано. ...Чомусь товкуться до отих держ. сімейних. Як медом змазано.

Странно: у нас те семейники, к которым "товкуться" работают на 1/3 ставки в гос-клинике (там им какие-то стажи/заслуженности/халявные курсы капают), а остальные 6 часов -- во всяких Добробутах зарабатывают... Странно: у нас те семейники, к которым "товкуться" работают на 1/3 ставки в гос-клинике (там им какие-то стажи/заслуженности/халявные курсы капают), а остальные 6 часов -- во всяких Добробутах зарабатывают... _hunter Повідомлень: 5630 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 397 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 гру, 2021 12:09 ЛАД написав: Цитрин написав: ЛАД, Мне показалось или Вы действительно одобрительно пишете про "палки" и насилие? , Мне показалось или Вы действительно одобрительно пишете про "палки" и насилие?

Я пишу о реальности , а не о Ваших голубых мечтах.

И о том, что насилие пока что необходимо и является одной из основных функций государства.



Когда людей держат в тюрьмах за преступления это насилие?

Или Вы за то, чтобы преступники гуляли на свободе? Я пишу о, а не о Ваших голубых мечтах.И о том, что насилие пока что необходимо и является одной из основных функций государства.Когда людей держат в тюрьмах за преступления это насилие?Или Вы за то, чтобы преступники гуляли на свободе?

та ваки виглядають як людино ненависники.

Люди особи соціальні, а тут другий рік нав"язують тюремний режим та ваки виглядають як людино ненависники.Люди особи соціальні, а тут другий рік нав"язують тюремний режим flyman

Повідомлень: 26982 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1328 раз. Подякували: 2225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 4546454745484549 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7891 14355222

ЛОБ Чет 02 гру, 2021 10:53