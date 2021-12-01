Додано: Чет 02 гру, 2021 14:02

vitaliian написав: Или перечень бесплатных услуг куда входит узи с очередью на 1-2 месяца вперёд. Вся реформа огромный обман. Или перечень бесплатных услуг куда входит узи с очередью на 1-2 месяца вперёд. Вся реформа огромный обман.

vitaliian написав: Говорилось вы можете выбрать любого врача , снова ложь, правило работает только если у врача не достигнут лимит подписанных деклараций. Говорилось вы можете выбрать любого врача , снова ложь, правило работает только если у врача не достигнут лимит подписанных деклараций.

Я, почитывая форумы о жизни "там", очень часто встречал описания медицины в Канаде например.Где точно так же.Если помираешь - сразу будут спасать.Если же не критично - то будешь сидеть в очереди до посинения.Кстати гляньте сериал КанадскийХроника эпидемии (2020) (Épidémie)Так одна из героинь с Ковидом в тот момент, когда он только еще зарождался, так померла.Ожидая очереди к госврачу....То есть Супрун ничего нового не придумывала, а хотела сделать как "у них".но скорей всего и как всегда, начали и... не закончили, а пустили на самотек...Ну это логично.Врач не резиновый.Просто когда началось внедрение деклараций мы решили: "А че спешить. Нафиг оно надо...."А когда наступило время "Все занято", то печаль-беда.Что поделать.Я сам трех врачей сменил за месяц.Просто по териториальному признаку. Кто ближе.Реально думал, что так везде возможно.Теперь знаю, что вовсе и не везде.