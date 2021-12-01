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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 гру, 2021 13:31
justit написав: vitaliian написав:
Например рентген, плановый ....
И такое есть?
Про плановый - это нужно в лоб семейного спросить?
Ибо я даже не знал, что такое где-то есть. Ну кроме там учителей, которым медосмотр обязательно раз в год....
Спросите, мне прислали в смс код, я пошёл с ним в рентген кабинет, мне там сказали ваш рентген плановый поэтому бесплатный, но можем вас записать на 21.12 спасибо не надо. Я рентгены для профилактики не делаю, а когда оно нужно, то как правило очень срочно. Вот такая реформа.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 13:36
antey1969 написав:
от Супрун. Многие тут ее очень хвалили. Добро пожаловать на борт.
ни одного плюса не нашёл, говорилось деньги ходят за пациентом, в то же время в моей поликлинике врачей для подписания декларации нет. Алё где логика, получается деньги которые ходят за пациентом поликлинике не нужны? Или перечень бесплатных услуг куда входит узи с очередью на 1-2 месяца вперёд. Вся реформа огромный обман. Стало хуже и платно, что противоречит здравому смыслу. А то что бесплатно невозможно получить. Говорилось вы можете выбрать любого врача , снова ложь, правило работает только если у врача не достигнут лимит подписанных деклараций.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 02 гру, 2021 13:49, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 13:37
justit написав: ЛАД написав:
Когда Флер, например, приводит данные/цитаты (как правило, без ссылок), явно подводящие к совершенно однозначным логическим выводам, но принципиально не высказывает своё мнение прямо, чтобы иметь возможность сказать: "Вы неправильно поняли, не приписывайте мне свои мысли", Ваш совет не работает.
А игнорировать её (?) посты нельзя, т.к. идеи продвигаются вредные.
Так что...
А что если цитата - это просто цитата?
Я ведь тоже когда написал о профессоре, умершем от Ковида несмотря на 2 дозы вакцины, получил здесь тапками
А ведь это была просто инфа. Без каких-либо суждений
1. "Без суждений" даже бабки на лавочке не разговаривают.
2. У Вас был единичный случай, у Флер и других - система.
3. В том, что Вы высказываетесь не очень ясно. Вас уже упрекали. Никто не обязывает Вас становиться ярым сторонником той или другой позиции, но высказывать яснее свою желательно.
4. Со словами надо аккуратнее. Тем более, не в разговоре на кухне, а на публике/на форуме.
"Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется..."
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Додано: Чет 02 гру, 2021 13:53
antey1969 написав:
Реформа от Супрун. Многие тут ее очень хвалили. Добро пожаловать на борт.
Мой вариант
- Реформа от Супрун, которую начали и закопали в ходе выполнения.
Получили то что получили.
Впрочем как всегда.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 13:55
ЛАД написав:
3. В том, что Вы высказываетесь не очень ясно.
Так это намеренно.
Проверка теории о "переспросить/уточнить"
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:02
vitaliian написав:
Или перечень бесплатных услуг куда входит узи с очередью на 1-2 месяца вперёд. Вся реформа огромный обман.
Я, почитывая форумы о жизни "там", очень часто встречал описания медицины в Канаде например.
Где точно так же.
Если помираешь - сразу будут спасать.
Если же не критично - то будешь сидеть в очереди до посинения.
Кстати гляньте сериал Канадский
Хроника эпидемии (2020) (Épidémie)
Так одна из героинь с Ковидом в тот момент, когда он только еще зарождался, так померла.
Ожидая очереди к госврачу....
То есть Супрун ничего нового не придумывала, а хотела сделать как "у них".
но скорей всего и как всегда, начали и... не закончили, а пустили на самотек...
vitaliian написав:
Говорилось вы можете выбрать любого врача , снова ложь, правило работает только если у врача не достигнут лимит подписанных деклараций.
Ну это логично.
Врач не резиновый.
Просто когда началось внедрение деклараций мы решили: "А че спешить. Нафиг оно надо...."
А когда наступило время "Все занято", то печаль-беда.
Что поделать.
Я сам трех врачей сменил за месяц.
Просто по териториальному признаку. Кто ближе.
Реально думал, что так везде возможно.
Теперь знаю, что вовсе и не везде.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:06
Часто читал тут о плохой реформе. Видимо пока сам не столкнусь, не соглашусь до конца. Но я пока не болею.
Мне кажется реформу просто надо допилить.
С ходу вижу первую проблему: из-за дефицита семейников, они начинают наглеть. Зная, что убежать нема к кому. И я , по отзывам других людей, прям заметил, что наглеть врачи начали тогда, когда появилась проблема найти свободного семейника. На начальном этапе, когда врачи набивали себе клиентов, отношение было иным.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:10
justit написав:
не резиновый.
Просто когда началось внедрение деклараций мы решили: "А че спешить. Нафиг оно надо...."
А когда наступило время "Все занято", то печаль-беда.
Что поделать.
Я сам трех врачей сменил за месяц.
Просто по териториальному признаку. Кто ближе.
хорошо, если я живу на 2 города по 3 месяца там и здесь, мне каждые 3 месяца перезаключать декларацию или если что с ковидом/температурой/другой проблемой ехать в другой город к своему врачу? Прописку отменили и снова вернули, но уже в виде декларации и я снова привязан к какой то локации. Шаг вперёд, два назад.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 02 гру, 2021 14:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:15
Hotab написав:
Часто читал тут о плохой реформе. Видимо пока сам не столкнусь, не соглашусь до конца. Но я пока не болею.
Мне кажется реформу просто надо допилить.
С ходу вижу первую проблему: из-за дефицита семейников, они начинают наглеть. Зная, что убежать нема к кому. И я , по отзывам других людей, прям заметил, что наглеть врачи начали тогда, когда появилась проблема найти свободного семейника. На начальном этапе, когда врачи набивали себе клиентов, отношение было иным.
Не знаю что вы называете наглеть, прихОдите в поликлинику без декларации, ноу проблем, вас примут но через кассу. Естественно врачей для подписания не будет, поликлиника заинтересована чтобы пациент шел через кассу , поэтому не расширяет штат семейных. Те что есть получают свой положенный количеством деклараций максимум, запись на прием очередь на неделю, поликлиника получает доход через кассу, крайним остается пациент.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:26
safonovstanislav написав: yanyura написав:
Вы считаете, что vitaliian
не должен был идти к врачу, а лечится самостоятельно, по советам из Инета? Ну-ну!
Разве я где-то хоть что-то подобное писал?
А как иначе понять ваш ответ на
vitaliian
Перед визитом я позвонил семейному и спросил что делать если у меня признаки ковида, она сказала срочно явиться в поликлинику. Какие ко мне вопросы?
safonovstanislav
Значит семейного нужно или в дурку, если дурак, или в тюрьму, если осознанно такие советы даёт
?
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