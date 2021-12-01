Додано: Чет 02 гру, 2021 14:43

vitaliian написав: Не знаю что вы называете наглеть Не знаю что вы называете наглеть

justit написав: страховая медицина ([b]ИМХО первое, что должна была пробивать Супрун( страховая медицина ([b]ИМХО первое, что должна была пробивать Супрун(

Ну вот конкретный пример.Знакомая барышня заключает декларацию в частной клинике. Семейник няшка,приняла, переговорили, дала Вайбер,чтобы по любой мелочи не ехать к ней, а можно проконсультироваться было для дальнейшего принятия решения. Очень скоро она перестала отвечать на Вайбер. Сначала в нерабочее время (что логично), потом и вообще в любое. Хотя все сообщения прочитаны. Опять таки,если бы уведомила,что лавочка с вайбером закрылась, больше не беспокрйте - то ладно. Но просто игнор.Тут либо она продолжает консультировать только тех,кто дополнительно стимулирует, либо....Она есть и сейчас. У той же барышни работа оплатила 7 т, она сама 2 т - это на год. Уника страхует.Она за первый квартал уже услуг получила на 3-4 тысячи (бесплатно).Но люди не готовы платить по 9 т. грн за страховку.