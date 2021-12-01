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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:30

yanyura Он наверное имел в виду, что семейный врач должна была прийти с рентгеном сама. Или приехать скорая.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:41

  vitaliian написав:хорошо, если я живу на 2 города по 3 месяца там и здесь, мне каждые 3 месяца перезаключать декларацию


Частный случай.
Очевидное решение:
В одном городе семейный - в другом, если что - платный.
В мире, где отсутствует страховая медицина (ИМХО первое, что должна была пробивать Супрун) иначе просто никак не получится :-(
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:Не знаю что вы называете наглеть

Ну вот конкретный пример.
Знакомая барышня заключает декларацию в частной клинике. Семейник няшка,приняла, переговорили, дала Вайбер,чтобы по любой мелочи не ехать к ней, а можно проконсультироваться было для дальнейшего принятия решения. Очень скоро она перестала отвечать на Вайбер. Сначала в нерабочее время (что логично), потом и вообще в любое. Хотя все сообщения прочитаны. Опять таки,если бы уведомила,что лавочка с вайбером закрылась, больше не беспокрйте - то ладно. Но просто игнор.
Тут либо она продолжает консультировать только тех,кто дополнительно стимулирует, либо....

  justit написав: страховая медицина ([b]ИМХО первое, что должна была пробивать Супрун(

Она есть и сейчас. У той же барышни работа оплатила 7 т, она сама 2 т - это на год. Уника страхует.
Она за первый квартал уже услуг получила на 3-4 тысячи (бесплатно).
Но люди не готовы платить по 9 т. грн за страховку.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:50

То, что врач не обязан приходить на дом к больному (даже заключившему с ним договор) известно уже давно:
Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк:
09 февраля 2018

Итого: система вызова на дом перестанет работать в ближайшее время. В экстренных случаях нужно вызывать скорую. В других случаях решение о том, ехать ли к пациенту домой, принимает лечащий врач.

https://antikor.com.ua/articles/220166- ... rimeneniju

13 апреля 2018
"Пациент звонит в амбулаторию, или к совоему врачу и вместе с врачом решает, едет к нему врач, или он едет к врачу. Это неправда, что мы отменяем вызов врача, просто теперь это будет решаться напрямую между врачом и пациентом ...", - сообщила Супрун.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1725148- ... -pro-zmini
Вызов врача по-новому: придет или нет?
08.11.2018

На вопрос Укринформа о том, как сейчас все это регулируется, в пресс-службе Минздрава ответили: «Вызовы на дом семейного врача, терапевта и педиатра есть в перечне услуг первичной медицинской помощи, но решение о выезде на дом врач принимает самостоятельно. Врач по медицинским показаниям определяет, есть ли необходимость ехать на вызов, или он может решить проблему пациента по телефону или пригласить его в амбулаторию».

https://www.ukrinform.ru/rubric-society ... i-net.html
ЗАКОН УКРАЇНИ

Основи законодавства України про охорону здоров'я

Стаття 35-1. Первинна медична допомога

Первинна медична допомога може надаватися в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:50

  Hotab написав:
  vitaliian написав:Не знаю что вы называете наглеть

Ну вот конкретный пример.
Знакомая барышня заключает декларацию в частной клинике. Семейник няшка,приняла, переговорили, дала Вайбер,чтобы по любой мелочи не ехать к ней, а можно проконсультироваться было для дальнейшего принятия решения. Очень скоро она перестала отвечать на Вайбер. Сначала в нерабочее время (что логично), потом и вообще в любое. Хотя все сообщения прочитаны. Опять таки,если бы уведомила,что лавочка с вайбером закрылась, больше не беспокрйте - то ладно. Но просто игнор.
Тут либо она продолжает консультировать только тех,кто дополнительно стимулирует, либо....

  justit написав: страховая медицина ([b]ИМХО первое, что должна была пробивать Супрун(

Она есть и сейчас. У той же барышни работа оплатила 7 т, она сама 2 т - это на год. Уника страхует.
Она за первый квартал уже услуг получила на 3-4 тысячи (бесплатно).
Но люди не готовы платить по 9 т. грн за страховку.

Знакомая барышня декларацию разорвала? -- если нет -- почему? И, вообще, нафига ей та декларация -- при наличии страховки?
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:52

  Hotab написав:Она есть и сейчас. У той же барышни работа оплатила 7 т, она сама 2 т - это на год. Уника страхует.
Она за первый квартал уже услуг получила на 3-4 тысячи (бесплатно).
Но люди не готовы платить по 9 т. грн за страховку.


Недостаточно развита/прорекламирована.
И потом, у нас нужно обязательную вводить.
Иначе не работает :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:54

  _hunter написав:
  Hotab написав:
  vitaliian написав:Не знаю что вы называете наглеть

Ну вот конкретный пример.
Знакомая барышня заключает декларацию в частной клинике. Семейник няшка,приняла, переговорили, дала Вайбер,чтобы по любой мелочи не ехать к ней, а можно проконсультироваться было для дальнейшего принятия решения. Очень скоро она перестала отвечать на Вайбер. Сначала в нерабочее время (что логично), потом и вообще в любое. Хотя все сообщения прочитаны. Опять таки,если бы уведомила,что лавочка с вайбером закрылась, больше не беспокрйте - то ладно. Но просто игнор.
Тут либо она продолжает консультировать только тех,кто дополнительно стимулирует, либо....

  justit написав: страховая медицина ([b]ИМХО первое, что должна была пробивать Супрун(

Она есть и сейчас. У той же барышни работа оплатила 7 т, она сама 2 т - это на год. Уника страхует.
Она за первый квартал уже услуг получила на 3-4 тысячи (бесплатно).
Но люди не готовы платить по 9 т. грн за страховку.

Знакомая барышня декларацию разорвала? -- если нет -- почему? И, вообще, нафига ей та декларация -- при наличии страховки?

"Спочатку була кава". (с)
Страховка появилась позже. Недавно. С конца лета вроде. РБА решил побаловать своих нищих сотрудников.

Что касается разрыва декларации, так не с кем взамен заключить!! У меня ее вообще нет. Как-то лениво поинтересовался в нескольких местах, так нет свободных врачей для деклараций.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 02 гру, 2021 14:55, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:54

_hunter страховка работает когда платят все, то что продают человеку с улицы это фикция. Заплатив за страховку 9 тыс вы получите услуг максимум на те же 9 тысяч, или не получите если не заболеете.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:55

  _hunter написав:И, вообще, нафига ей та декларация -- при наличии страховки?


Угадаю?
Там сказано "У той же барышни работа оплатила"
Страховка значит корпоративная, и, соответственно не всем доступна.
Барышня верно решила, что работа сегодня есть, а завтра может быть другая, где страховку не предложат.

Уника наверное индивидуально если и страхует, то условия другие.
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:59

  justit написав:
  _hunter написав:И, вообще, нафига ей та декларация -- при наличии страховки?


Угадаю?
Там сказано "У той же барышни работа оплатила"
Страховка значит корпоративная, и, соответственно не всем доступна.
Барышня верно решила, что работа сегодня есть, а завтра может быть другая, где страховку не предложат.

Уника наверное индивидуально если и страхует, то условия другие.

Но другую же тоже со страховкой найти можно. И декларацию заново заключить после увольнения можно...
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