vitaliian написав:хорошо, если я живу на 2 города по 3 месяца там и здесь, мне каждые 3 месяца перезаключать декларацию
Частный случай. Очевидное решение: В одном городе семейный - в другом, если что - платный. В мире, где отсутствует страховая медицина (ИМХО первое, что должна была пробивать Супрун) иначе просто никак не получится
vitaliian написав:Не знаю что вы называете наглеть
Ну вот конкретный пример. Знакомая барышня заключает декларацию в частной клинике. Семейник няшка,приняла, переговорили, дала Вайбер,чтобы по любой мелочи не ехать к ней, а можно проконсультироваться было для дальнейшего принятия решения. Очень скоро она перестала отвечать на Вайбер. Сначала в нерабочее время (что логично), потом и вообще в любое. Хотя все сообщения прочитаны. Опять таки,если бы уведомила,что лавочка с вайбером закрылась, больше не беспокрйте - то ладно. Но просто игнор. Тут либо она продолжает консультировать только тех,кто дополнительно стимулирует, либо....
justit написав: страховая медицина ([b]ИМХО первое, что должна была пробивать Супрун(
Она есть и сейчас. У той же барышни работа оплатила 7 т, она сама 2 т - это на год. Уника страхует. Она за первый квартал уже услуг получила на 3-4 тысячи (бесплатно). Но люди не готовы платить по 9 т. грн за страховку.
13 апреля 2018 "Пациент звонит в амбулаторию, или к совоему врачу и вместе с врачом решает, едет к нему врач, или он едет к врачу. Это неправда, что мы отменяем вызов врача, просто теперь это будет решаться напрямую между врачом и пациентом ...", - сообщила Супрун.
На вопрос Укринформа о том, как сейчас все это регулируется, в пресс-службе Минздрава ответили: «Вызовы на дом семейного врача, терапевта и педиатра есть в перечне услуг первичной медицинской помощи, но решение о выезде на дом врач принимает самостоятельно. Врач по медицинским показаниям определяет, есть ли необходимость ехать на вызов, или он может решить проблему пациента по телефону или пригласить его в амбулаторию».
Первинна медична допомога може надаватися в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
vitaliian написав:Не знаю что вы называете наглеть
Ну вот конкретный пример. Знакомая барышня заключает декларацию в частной клинике. Семейник няшка,приняла, переговорили, дала Вайбер,чтобы по любой мелочи не ехать к ней, а можно проконсультироваться было для дальнейшего принятия решения. Очень скоро она перестала отвечать на Вайбер. Сначала в нерабочее время (что логично), потом и вообще в любое. Хотя все сообщения прочитаны. Опять таки,если бы уведомила,что лавочка с вайбером закрылась, больше не беспокрйте - то ладно. Но просто игнор. Тут либо она продолжает консультировать только тех,кто дополнительно стимулирует, либо....
justit написав: страховая медицина ([b]ИМХО первое, что должна была пробивать Супрун(
Она есть и сейчас. У той же барышни работа оплатила 7 т, она сама 2 т - это на год. Уника страхует. Она за первый квартал уже услуг получила на 3-4 тысячи (бесплатно). Но люди не готовы платить по 9 т. грн за страховку.
Знакомая барышня декларацию разорвала? -- если нет -- почему? И, вообще, нафига ей та декларация -- при наличии страховки?
Hotab написав:Она есть и сейчас. У той же барышни работа оплатила 7 т, она сама 2 т - это на год. Уника страхует. Она за первый квартал уже услуг получила на 3-4 тысячи (бесплатно). Но люди не готовы платить по 9 т. грн за страховку.
Недостаточно развита/прорекламирована. И потом, у нас нужно обязательную вводить. Иначе не работает
vitaliian написав:Не знаю что вы называете наглеть
Ну вот конкретный пример. Знакомая барышня заключает декларацию в частной клинике. Семейник няшка,приняла, переговорили, дала Вайбер,чтобы по любой мелочи не ехать к ней, а можно проконсультироваться было для дальнейшего принятия решения. Очень скоро она перестала отвечать на Вайбер. Сначала в нерабочее время (что логично), потом и вообще в любое. Хотя все сообщения прочитаны. Опять таки,если бы уведомила,что лавочка с вайбером закрылась, больше не беспокрйте - то ладно. Но просто игнор. Тут либо она продолжает консультировать только тех,кто дополнительно стимулирует, либо....
justit написав: страховая медицина ([b]ИМХО первое, что должна была пробивать Супрун(
Она есть и сейчас. У той же барышни работа оплатила 7 т, она сама 2 т - это на год. Уника страхует. Она за первый квартал уже услуг получила на 3-4 тысячи (бесплатно). Но люди не готовы платить по 9 т. грн за страховку.
Знакомая барышня декларацию разорвала? -- если нет -- почему? И, вообще, нафига ей та декларация -- при наличии страховки?
"Спочатку була кава". (с) Страховка появилась позже. Недавно. С конца лета вроде. РБА решил побаловать своих нищих сотрудников.
Что касается разрыва декларации, так не с кем взамен заключить!! У меня ее вообще нет. Как-то лениво поинтересовался в нескольких местах, так нет свободных врачей для деклараций.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 02 гру, 2021 14:55, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:И, вообще, нафига ей та декларация -- при наличии страховки?
Угадаю? Там сказано "У той же барышни работа оплатила" Страховка значит корпоративная, и, соответственно не всем доступна. Барышня верно решила, что работа сегодня есть, а завтра может быть другая, где страховку не предложат.
Уника наверное индивидуально если и страхует, то условия другие.
_hunter написав:И, вообще, нафига ей та декларация -- при наличии страховки?
Угадаю? Там сказано "У той же барышни работа оплатила" Страховка значит корпоративная, и, соответственно не всем доступна. Барышня верно решила, что работа сегодня есть, а завтра может быть другая, где страховку не предложат.
Уника наверное индивидуально если и страхует, то условия другие.
Но другую же тоже со страховкой найти можно. И декларацию заново заключить после увольнения можно...