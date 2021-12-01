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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4550455145524553

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:04

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Ну вот конкретный пример.
Знакомая барышня заключает декларацию в частной клинике. Семейник няшка,приняла, переговорили, дала Вайбер,чтобы по любой мелочи не ехать к ней, а можно проконсультироваться было для дальнейшего принятия решения. Очень скоро она перестала отвечать на Вайбер. Сначала в нерабочее время (что логично), потом и вообще в любое. Хотя все сообщения прочитаны. Опять таки,если бы уведомила,что лавочка с вайбером закрылась, больше не беспокрйте - то ладно. Но просто игнор.
Тут либо она продолжает консультировать только тех,кто дополнительно стимулирует, либо....

Она есть и сейчас. У той же барышни работа оплатила 7 т, она сама 2 т - это на год. Уника страхует.
Она за первый квартал уже услуг получила на 3-4 тысячи (бесплатно).
Но люди не готовы платить по 9 т. грн за страховку.

Знакомая барышня декларацию разорвала? -- если нет -- почему? И, вообще, нафига ей та декларация -- при наличии страховки?

"Спочатку була кава". (с)
Страховка появилась позже. Недавно. С конца лета вроде. РБА решил побаловать своих нищих сотрудников.

Что касается разрыва декларации, так не с кем взамен заключить!! У меня ее вообще нет. Как-то лениво поинтересовался в нескольких местах, так нет свободных врачей для деклараций.

Так я ж про это же: зачем ее вообще заключать? -- при наличии страховки-то: какие уникальные услуги та барышня получает от семейника?
Т.е. как РБА решил побаловать своих нищих сотрудников -- спокойно можно писать врачихе "ах, вы так! -- тогда я ухожу" -- и уходить :)

У меня тоже нет (точнее уже нет): всю жизнь не было, как понадобилась для ковид-вакциинации -- пошел, заключил. После второй дозы -- разорвал...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:05

  vitaliian написав:_hunter страховка работает когда платят все, то что продают человеку с улицы это фикция. Заплатив за страховку 9 тыс вы получите услуг максимум на те же 9 тысяч, или не получите если не заболеете.

Звучит, мягко говоря, странно -- экстраполируя опыт КАСКО...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:09

  _hunter написав:
  vitaliian написав:_hunter страховка работает когда платят все, то что продают человеку с улицы это фикция. Заплатив за страховку 9 тыс вы получите услуг максимум на те же 9 тысяч, или не получите если не заболеете.

Звучит, мягко говоря, странно -- экстраполируя опыт КАСКО...

События по каско встречаются на порядок реже чем по медицине, к тому же полностью здоровые мед.страховок не покупают, запросите условия в страховой компании там или перечень услуг будет как спичечный коробок, или перечень исключений как война и мир.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:28

  _hunter написав:После второй дозы -- разорвал...


Это не понятно.
Зачем? Она же вроде как не жмет.
justit
 
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