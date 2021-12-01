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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4550455145524553 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135 Мені вже зробили щеплення 57% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 26 Найближчим часом планую вакцинацію 1% 2 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 135 Додано: Чет 02 гру, 2021 15:04 Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав: Ну вот конкретный пример.

Знакомая барышня заключает декларацию в частной клинике. Семейник няшка,приняла, переговорили, дала Вайбер,чтобы по любой мелочи не ехать к ней, а можно проконсультироваться было для дальнейшего принятия решения. Очень скоро она перестала отвечать на Вайбер. Сначала в нерабочее время (что логично), потом и вообще в любое. Хотя все сообщения прочитаны. Опять таки,если бы уведомила,что лавочка с вайбером закрылась, больше не беспокрйте - то ладно. Но просто игнор.

Тут либо она продолжает консультировать только тех,кто дополнительно стимулирует, либо....



Она есть и сейчас. У той же барышни работа оплатила 7 т, она сама 2 т - это на год. Уника страхует.

Она за первый квартал уже услуг получила на 3-4 тысячи (бесплатно).

Но люди не готовы платить по 9 т. грн за страховку. Ну вот конкретный пример.Знакомая барышня заключает декларацию в частной клинике. Семейник няшка,приняла, переговорили, дала Вайбер,чтобы по любой мелочи не ехать к ней, а можно проконсультироваться было для дальнейшего принятия решения. Очень скоро она перестала отвечать на Вайбер. Сначала в нерабочее время (что логично), потом и вообще в любое. Хотя все сообщения прочитаны. Опять таки,если бы уведомила,что лавочка с вайбером закрылась, больше не беспокрйте - то ладно. Но просто игнор.Тут либо она продолжает консультировать только тех,кто дополнительно стимулирует, либо....Она есть и сейчас. У той же барышни работа оплатила 7 т, она сама 2 т - это на год. Уника страхует.Она за первый квартал уже услуг получила на 3-4 тысячи (бесплатно).Но люди не готовы платить по 9 т. грн за страховку.

Знакомая барышня декларацию разорвала? -- если нет -- почему? И, вообще, нафига ей та декларация -- при наличии страховки? Знакомая барышня декларацию разорвала? -- если нет -- почему? И, вообще, нафига ей та декларация -- при наличии страховки?

"Спочатку була кава". (с)

Страховка появилась позже. Недавно. С конца лета вроде. РБА решил побаловать своих нищих сотрудников.



Что касается разрыва декларации, так не с кем взамен заключить!! У меня ее вообще нет. Как-то лениво поинтересовался в нескольких местах, так нет свободных врачей для деклараций. "Спочатку була кава". (с)Страховка появилась позже. Недавно. С конца лета вроде. РБА решил побаловать своих нищих сотрудников.Что касается разрыва декларации,Как-то лениво поинтересовался в нескольких местах, так нет свободных врачей для деклараций.

Так я ж про это же: зачем ее вообще заключать? -- при наличии страховки-то: какие уникальные услуги та барышня получает от семейника?

Т.е. как РБА решил побаловать своих нищих сотрудников -- спокойно можно писать врачихе "ах, вы так! -- тогда я ухожу" -- и уходить



У меня тоже нет (точнее уже нет): всю жизнь не было, как понадобилась для ковид-вакциинации -- пошел, заключил. После второй дозы -- разорвал... Так я ж про это же: зачем ее вообще заключать? -- при наличии страховки-то: какие уникальные услуги та барышня получает от семейника?Т.е. как РБА решил побаловать своих нищих сотрудников -- спокойно можно писать врачихе "ах, вы так! -- тогда я ухожу" -- и уходитьУ меня тоже нет (точнее уже нет): всю жизнь не было, как понадобилась для ковид-вакциинации -- пошел, заключил. После второй дозы -- разорвал... _hunter Повідомлень: 5637 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 398 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 гру, 2021 15:05 vitaliian написав: _hunter страховка работает когда платят все, то что продают человеку с улицы это фикция. Заплатив за страховку 9 тыс вы получите услуг максимум на те же 9 тысяч, или не получите если не заболеете. страховка работает когда платят все, то что продают человеку с улицы это фикция. Заплатив за страховку 9 тыс вы получите услуг максимум на те же 9 тысяч, или не получите если не заболеете.

Звучит, мягко говоря, странно -- экстраполируя опыт КАСКО... Звучит, мягко говоря, странно -- экстраполируя опыт КАСКО... _hunter Повідомлень: 5637 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 398 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 гру, 2021 15:09 _hunter написав: vitaliian написав: _hunter страховка работает когда платят все, то что продают человеку с улицы это фикция. Заплатив за страховку 9 тыс вы получите услуг максимум на те же 9 тысяч, или не получите если не заболеете. страховка работает когда платят все, то что продают человеку с улицы это фикция. Заплатив за страховку 9 тыс вы получите услуг максимум на те же 9 тысяч, или не получите если не заболеете.

Звучит, мягко говоря, странно -- экстраполируя опыт КАСКО... Звучит, мягко говоря, странно -- экстраполируя опыт КАСКО...

События по каско встречаются на порядок реже чем по медицине, к тому же полностью здоровые мед.страховок не покупают, запросите условия в страховой компании там или перечень услуг будет как спичечный коробок, или перечень исключений как война и мир. События по каско встречаются на порядок реже чем по медицине, к тому же полностью здоровые мед.страховок не покупают, запросите условия в страховой компании там или перечень услуг будет как спичечный коробок, или перечень исключений как война и мир. vitaliian

Повідомлень: 9366 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1642 раз. Подякували: 2401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 гру, 2021 15:28 _hunter написав: После второй дозы -- разорвал... После второй дозы -- разорвал...



Это не понятно.

Зачем? Она же вроде как не жмет. Это не понятно.Зачем? Она же вроде как не жмет. justit Повідомлень: 5589 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1657 раз. Подякували: 442 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4550455145524553 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 02 гру, 2021 10:53