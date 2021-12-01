Hotab написав:_hunter написав:Hotab написав:Ну вот конкретный пример.
Знакомая барышня заключает декларацию в частной клинике. Семейник няшка,приняла, переговорили, дала Вайбер,чтобы по любой мелочи не ехать к ней, а можно проконсультироваться было для дальнейшего принятия решения. Очень скоро она перестала отвечать на Вайбер. Сначала в нерабочее время (что логично), потом и вообще в любое. Хотя все сообщения прочитаны. Опять таки,если бы уведомила,что лавочка с вайбером закрылась, больше не беспокрйте - то ладно. Но просто игнор.
Тут либо она продолжает консультировать только тех,кто дополнительно стимулирует, либо....
Она есть и сейчас. У той же барышни работа оплатила 7 т, она сама 2 т - это на год. Уника страхует.
Она за первый квартал уже услуг получила на 3-4 тысячи (бесплатно).
Но люди не готовы платить по 9 т. грн за страховку.
Знакомая барышня декларацию разорвала? -- если нет -- почему? И, вообще, нафига ей та декларация -- при наличии страховки?
"Спочатку була кава". (с)
Страховка появилась позже. Недавно. С конца лета вроде. РБА решил побаловать своих нищих сотрудников.
Что касается разрыва декларации, так не с кем взамен заключить!! У меня ее вообще нет. Как-то лениво поинтересовался в нескольких местах, так нет свободных врачей для деклараций.
Так я ж про это же: зачем ее вообще заключать? -- при наличии страховки-то: какие уникальные услуги та барышня получает от семейника?
Т.е. как РБА решил побаловать своих нищих сотрудников -- спокойно можно писать врачихе "ах, вы так! -- тогда я ухожу" -- и уходить
У меня тоже нет (точнее уже нет): всю жизнь не было, как понадобилась для ковид-вакциинации -- пошел, заключил. После второй дозы -- разорвал...