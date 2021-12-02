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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4552455345544555 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135 Мені вже зробили щеплення 57% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 26 Найближчим часом планую вакцинацію 1% 2 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 135 Додано: Чет 02 гру, 2021 22:18 uaprofi написав: Вкладчик1234 написав:



https://t.me/perepichka_news/20969



https://gordonua.com/news/society/nakleyka-na-shlem-ili-odezhdu-v-minzdrave-nazvali-usloviya-raboty-gornolyzhnyh-kurortov-1584165.html





ну шо QR-код на лоб уже не выглядит как "горячечный бред"?

или ляшику можно? ну шоуже не выглядит как ""?или ляшику можно?

Горячечный бред нашего зиц-председателя МОЗ лучше не распространять. Заразно. Горячечный бред нашего зиц-председателя МОЗ лучше не распространять. Заразно. antey1969 1

Повідомлень: 11010 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1457 раз. Подякували: 3227 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 гру, 2021 23:56 ЛАД написав: Есть достаточно много ситуаций, когда насилие необходимо и оправдано. Даже морально.

Нельзя однозначно одобрять или осуждать. Вся история человечества это история насилия. Без него не обходилось и не обходится ни одно общество. Можно по этому поводу распускать розовые слюни и сопли, но это так. Есть достаточно много ситуаций, когда насилие необходимо и оправдано. Даже морально.Нельзя однозначно одобрять или осуждать. Вся история человечества это история насилия. Без него не обходилось и не обходится ни одно общество. Можно по этому поводу распускать розовые слюни и сопли, но это так.



Тоесть Вы всётаки считаете правонарушения оправданными ради идеи? Cчитаете, что преступления могут принести выгоду?



Когда Вы говорите, что насилие присутствовало во всей истории человечества, Вы правы. Да, преступники всегда были. Но пока никогда за всю историю человечества преступления никому не приносили пользы, они всегда приносили только разрушения и всегда заводили в ловушку тех, кто их применял. И Вам это должно быть тоже известно из истории человечества и книг, не так-ли?



Но по какой-то неведомой причине те кто идет на преступления наивно верят, что те кто были до них были глупее, а уж у них-то получится с помощью преступлений достигнуть успеха.



Та-же программа Т4 оправдывала преступления якобы пользой для общества. И когда доктора совершали преступления - это оправдывалось и поощрялось руководством. При этом практически все из них прекрасно осознавали, что совершают преступления, но по разным причинам считали, что так будет лучше. Однако Вы ведь знаете чем это закончилось?



PS: я не обвиняю тех кто оправдывает преступления. Но хотелось бы понять, осознанный ли это выбор человека или навязанный средой и условиями жизни, без осознания последствий и причнно-следственных связей. Тоесть Вы всётаки считаете правонарушения оправданными ради идеи? Cчитаете, что преступления могут принести выгоду?Когда Вы говорите, что насилие присутствовало во всей истории человечества, Вы правы. Да, преступники всегда были. Но пока никогда за всю историю человечества преступления никому не приносили пользы, они всегда приносили только разрушения и всегда заводили в ловушку тех, кто их применял. И Вам это должно быть тоже известно из истории человечества и книг, не так-ли?Но по какой-то неведомой причине те кто идет на преступления наивно верят, что те кто были до них были глупее, а уж у них-то получится с помощью преступлений достигнуть успеха.Та-жеоправдывала преступления якобы пользой для общества. И когда доктора совершали преступления - это оправдывалось и поощрялось руководством. При этом практически все из них прекрасно осознавали, что совершают преступления, но по разным причинам считали, что так будет лучше. Однако Вы ведь знаете чем это закончилось?PS: я не обвиняю тех кто оправдывает преступления. Но хотелось бы понять, осознанный ли это выбор человека или навязанный средой и условиями жизни, без осознания последствий и причнно-следственных связей. Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 03 гру, 2021 00:17, всього редагувалось 5 разів. Цитрин

Повідомлень: 833 З нами з: 26.06.21 Подякував: 126 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 гру, 2021 00:05 Цитрин написав: ЛАД написав: Есть достаточно много ситуаций, когда насилие необходимо и оправдано. Даже морально.

Нельзя однозначно одобрять или осуждать. Вся история человечества это история насилия. Без него не обходилось и не обходится ни одно общество. Можно по этому поводу распускать розовые слюни и сопли, но это так. Есть достаточно много ситуаций, когда насилие необходимо и оправдано. Даже морально.Нельзя однозначно одобрять или осуждать. Вся история человечества это история насилия. Без него не обходилось и не обходится ни одно общество. Можно по этому поводу распускать розовые слюни и сопли, но это так.



Тоесть Вы всётаки считаете правонарушения оправданными ради идеи? Cчитаете, что преступления могут принести выгоду?



Когда Вы говорите, что насилие присутствовало во всей истории человечества, Вы правы. Да, преступники всегда были. Но пока никогда за всю историю человечества преступления никому не приносили пользы, они всегда приносили только разрушения и всегда заводили в ловушку тех, кто их применял. И Вам это должно быть тоже известно из истории человечества и книг, не так-ли?



Но по какой-то неведомой причине те кто идет на преступления наивно верят, что те кто были до них были глупее, а уж у них-то получится с помощью преступлений достигнуть успеха.



Та-же программа Т4 оправдывала преступления якобы пользой для общества. И когда доктора совершали преступления - это оправдывалось и поощрялось руководством. При этом практически все из них прекрасно осознавали, что совершают преступления, но по разным причинам считали, что так будет лучше. Однако Вы ведь знаете чем это закончилось? Тоесть Вы всётаки считаете правонарушения оправданными ради идеи? Cчитаете, что преступления могут принести выгоду?Когда Вы говорите, что насилие присутствовало во всей истории человечества, Вы правы. Да, преступники всегда были. Но пока никогда за всю историю человечества преступления никому не приносили пользы, они всегда приносили только разрушения и всегда заводили в ловушку тех, кто их применял. И Вам это должно быть тоже известно из истории человечества и книг, не так-ли?Но по какой-то неведомой причине те кто идет на преступления наивно верят, что те кто были до них были глупее, а уж у них-то получится с помощью преступлений достигнуть успеха.Та-жеоправдывала преступления якобы пользой для общества. И когда доктора совершали преступления - это оправдывалось и поощрялось руководством. При этом практически все из них прекрасно осознавали, что совершают преступления, но по разным причинам считали, что так будет лучше. Однако Вы ведь знаете чем это закончилось?

Да. Гитлер и его последователи тоже действовали за идею. Чтоб создать высшую рассу, нужно было всего лишь убить всех представителей иных расс. Великая цель.

Также и сейчас происходит - мировое помутнение рассудка у людей. Ради "великой цели" готовы разрушить все достижения демократии Да. Гитлер и его последователи тоже действовали за идею. Чтоб создать высшую рассу, нужно было всего лишь убить всех представителей иных расс. Великая цель.Также и сейчас происходит - мировое помутнение рассудка у людей. Ради "великой цели" готовы разрушить все достижения демократии safonovstanislav Повідомлень: 3353 З нами з: 10.05.14 Подякував: 329 раз. Подякували: 581 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 гру, 2021 00:18 vitaliian написав: _hunter написав: vitaliian написав: _hunter страховка работает когда платят все, то что продают человеку с улицы это фикция. Заплатив за страховку 9 тыс вы получите услуг максимум на те же 9 тысяч, или не получите если не заболеете. страховка работает когда платят все, то что продают человеку с улицы это фикция. Заплатив за страховку 9 тыс вы получите услуг максимум на те же 9 тысяч, или не получите если не заболеете.

Звучит, мягко говоря, странно -- экстраполируя опыт КАСКО... Звучит, мягко говоря, странно -- экстраполируя опыт КАСКО...

События по каско встречаются на порядок реже чем по медицине, к тому же полностью здоровые мед.страховок не покупают, запросите условия в страховой компании там или перечень услуг будет как спичечный коробок, или перечень исключений как война и мир. События по каско встречаются на порядок реже чем по медицине, к тому же полностью здоровые мед.страховок не покупают, запросите условия в страховой компании там или перечень услуг будет как спичечный коробок, или перечень исключений как война и мир.

В США, где обязательная страховая медицина уже давно, хорошая страховка будет стоить эквивалент 30 000 грн в месяц. Но, в основном там покупают минимальную за эквивалент 9 000 грн в месяц, которая покрывает только самую жесть, и то, не полностью.

Люди, наивно думают, что за пару тысяч гривен в месяц получат хорошую страховую медицину.

Откладывая 30 000 грн/месяц с человека на здоровье, то, и без страховой, сможете лечится в лучших клиниках мира. А если нет таких денег в зарплате, то и нет смысла мечтать о хорошем здравоохранении. 710 грн/год государство платит семейному врачу, вот и надо радоваться, что за такие деньги хоть какие-то медуслуги можно получить В США, где обязательная страховая медицина уже давно, хорошая страховка будет стоить эквивалент 30 000 грн в месяц. Но, в основном там покупают минимальную за эквивалент 9 000 грн в месяц, которая покрывает только самую жесть, и то, не полностью.Люди, наивно думают, что за пару тысяч гривен в месяц получат хорошую страховую медицину.Откладывая 30 000 грн/месяц с человека на здоровье, то, и без страховой, сможете лечится в лучших клиниках мира. А если нет таких денег в зарплате, то и нет смысла мечтать о хорошем здравоохранении. 710 грн/год государство платит семейному врачу, вот и надо радоваться, что за такие деньги хоть какие-то медуслуги можно получить safonovstanislav Повідомлень: 3353 З нами з: 10.05.14 Подякував: 329 раз. Подякували: 581 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 гру, 2021 00:36 safonovstanislav написав: 710 грн/год государство платит семейному врачу, вот и надо радоваться, что за такие деньги хоть какие-то медуслуги можно получить 710 грн/год государство платит семейному врачу, вот и надо радоваться, что за такие деньги хоть какие-то медуслуги можно получить



У семейных лекарей еще пару лет назад зарплаты были от 15 тыс. грн. Это было в два раза выше, чем у профессиональных специализированных врачей с большим опытом. Как сейчас не знаю. Но думаю мало что поменялось.



Большинство семейных лекарей - это девочки без опыта или бабки которые числятся лекарем только формально, т.к. врачами работать не умеют из-за недостатка знаний и умений.



Любопытно, что семейным лекарем можно выбрать и специализированного врача с опытом, но они почему-то для выбора по умолчанию не предлагаются. Когда приходишь в поликилинку, чтобы обратиться к какому-то врачу, нужно обязательно подписать декларацию с семейным лекарем. И на выбор предлагают как-раз тех кто на терапевта не тянет.



Т.е. по сути реформа добавила бесполезную прокладку-посредников между пациентом и врачами в виде девочек-лекарей, задача которых вбивать данные в комп и мерять температуру, выписывая стандартный набор плацебо. В обход которых нельзя обратиться к профессиональным специализированным врачам.



И почему-то эти бесполезные прокладки-посредники, получают зарплату выше опытных специализированных врачей.



Реформа превратила медицину в бизнес. Теперь, если Вы обращаетесь в поликлинику, Вам окажут большой список бесполезных и ненужных, но порой обязательных услуг, под которые можно списать денег из бюджета, но вот помогать и лечить никто из врачей уже не заинтересован. У семейных лекарей еще пару лет назад зарплаты были от 15 тыс. грн. Это было в два раза выше, чем у профессиональных специализированных врачей с большим опытом. Как сейчас не знаю. Но думаю мало что поменялось.Большинство семейных лекарей - это девочки без опыта или бабки которые числятся лекарем только формально, т.к. врачами работать не умеют из-за недостатка знаний и умений.Любопытно, что семейным лекарем можно выбрать и специализированного врача с опытом, но они почему-то для выбора по умолчанию не предлагаются. Когда приходишь в поликилинку, чтобы обратиться к какому-то врачу, нужно обязательно подписать декларацию с семейным лекарем. И на выбор предлагают как-раз тех кто на терапевта не тянет.Т.е. по сути реформа добавила бесполезную прокладку-посредников между пациентом и врачами в виде девочек-лекарей, задача которых вбивать данные в комп и мерять температуру, выписывая стандартный набор плацебо. В обход которых нельзя обратиться к профессиональным специализированным врачам.И почему-то эти бесполезные прокладки-посредники, получают зарплату выше опытных специализированных врачей.Реформа превратила медицину в бизнес. Теперь, если Вы обращаетесь в поликлинику, Вам окажут большой список бесполезных и ненужных, но порой обязательных услуг, под которые можно списать денег из бюджета, но вот помогать и лечить никто из врачей уже не заинтересован. Цитрин

Повідомлень: 833 З нами з: 26.06.21 Подякував: 126 раз. Подякували: 274 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 гру, 2021 01:11 Цитрин написав: safonovstanislav написав: 710 грн/год государство платит семейному врачу, вот и надо радоваться, что за такие деньги хоть какие-то медуслуги можно получить 710 грн/год государство платит семейному врачу, вот и надо радоваться, что за такие деньги хоть какие-то медуслуги можно получить



У семейных лекарей еще пару лет назад зарплаты были от 15 тыс. грн. Это было в два раза выше, чем у профессиональных специализированных врачей с большим опытом. Как сейчас не знаю. Но думаю мало что поменялось.



Большинство семейных лекарей - это девочки без опыта или бабки которые числятся лекарем только формально, т.к. врачами работать не умеют из-за недостатка знаний и умений.



Любопытно, что семейным лекарем можно выбрать и специализированного врача с опытом, но они почему-то для выбора по умолчанию не предлагаются. Когда приходишь в поликилинку, чтобы обратиться к какому-то врачу, нужно обязательно подписать декларацию с семейным лекарем. И на выбор предлагают как-раз тех кто на терапевта не тянет.



Т.е. по сути реформа добавила бесполезную прокладку-посредников между пациентом и врачами в виде девочек-лекарей, задача которых вбивать данные в комп и мерять температуру, выписывая стандартный набор плацебо. В обход которых нельзя обратиться к профессиональным специализированным врачам.



И почему-то эти бесполезные прокладки-посредники, получают зарплату выше опытных специализированных врачей.



Реформа превратила медицину в бизнес. Теперь, если Вы обращаетесь в поликлинику, Вам окажут большой список бесполезных и ненужных, но порой обязательных услуг, под которые можно списать денег из бюджета, но вот помогать и лечить никто из врачей уже не заинтересован. У семейных лекарей еще пару лет назад зарплаты были от 15 тыс. грн. Это было в два раза выше, чем у профессиональных специализированных врачей с большим опытом. Как сейчас не знаю. Но думаю мало что поменялось.Большинство семейных лекарей - это девочки без опыта или бабки которые числятся лекарем только формально, т.к. врачами работать не умеют из-за недостатка знаний и умений.Любопытно, что семейным лекарем можно выбрать и специализированного врача с опытом, но они почему-то для выбора по умолчанию не предлагаются. Когда приходишь в поликилинку, чтобы обратиться к какому-то врачу, нужно обязательно подписать декларацию с семейным лекарем. И на выбор предлагают как-раз тех кто на терапевта не тянет.Т.е. по сути реформа добавила бесполезную прокладку-посредников между пациентом и врачами в виде девочек-лекарей, задача которых вбивать данные в комп и мерять температуру, выписывая стандартный набор плацебо. В обход которых нельзя обратиться к профессиональным специализированным врачам.И почему-то эти бесполезные прокладки-посредники, получают зарплату выше опытных специализированных врачей.Реформа превратила медицину в бизнес. Теперь, если Вы обращаетесь в поликлинику, Вам окажут большой список бесполезных и ненужных, но порой обязательных услуг, под которые можно списать денег из бюджета, но вот помогать и лечить никто из врачей уже не заинтересован.

Причина такого плачевного положения в медструктурах - коррупция в госклиниках. Частные клиники не могут развиваться и инвестировать деньги в покупку дорогого оборудования, когда процедура в госклинике за взятку в карман врачу стоит 500 грн, а на купленном частной клиникой за свои деньги оборудовании такая процедура не может стоить меньше 1200 грн.

По итогу, и в госклиниках - беда, т. к. на купленном государством оборудовании, в государственных стенах, получающие госзарплату работники зарабатывают себе сверхзарплаты, фактически обворовывая государство. А, когда везде продают ворованное за пол цены, легально развивать медбизнес практически невозможно.

Вот и получается, что нормальной медицины у нас нет от слова совсем. Ни гос, ни частной. Причина такого плачевного положения в медструктурах - коррупция в госклиниках. Частные клиники не могут развиваться и инвестировать деньги в покупку дорогого оборудования, когда процедура в госклинике за взятку в карман врачу стоит 500 грн, а на купленном частной клиникой за свои деньги оборудовании такая процедура не может стоить меньше 1200 грн.По итогу, и в госклиниках - беда, т. к. на купленном государством оборудовании, в государственных стенах, получающие госзарплату работники зарабатывают себе сверхзарплаты, фактически обворовывая государство. А, когда везде продают ворованное за пол цены, легально развивать медбизнес практически невозможно.Вот и получается, что нормальной медицины у нас нет от слова совсем. Ни гос, ни частной. safonovstanislav Повідомлень: 3353 З нами з: 10.05.14 Подякував: 329 раз. Подякували: 581 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 гру, 2021 01:23 Цитрин написав: У семейных лекарей еще пару лет назад зарплаты были от 15 тыс. грн. Это было в два раза выше, чем у профессиональных специализированных врачей с большим опытом. Как сейчас не знаю. Но думаю мало что поменялось У семейных лекарей еще пару лет назад зарплаты были от 15 тыс. грн. Это было в два раза выше, чем у профессиональных специализированных врачей с большим опытом. Как сейчас не знаю. Но думаю мало что поменялось

Консультация у врача в Днепре стоит в среднем 400-500 грн за 30 минут. Запись обычно на несколько дней вперёд. Это 130 000 - 170 000 грн выручки в месяц. Хоть какую-то часть забирает сама клиника, но врачи получают далеко не 15 000 грн/месяц.

А те, у кого зарплата 15 000 грн, домонетизируют зарплату взятками, или квалификация соответствует зарплате Консультация у врача в Днепре стоит в среднем 400-500 грн за 30 минут. Запись обычно на несколько дней вперёд. Это 130 000 - 170 000 грн выручки в месяц. Хоть какую-то часть забирает сама клиника, но врачи получают далеко не 15 000 грн/месяц.А те, у кого зарплата 15 000 грн, домонетизируют зарплату взятками, или квалификация соответствует зарплате safonovstanislav Повідомлень: 3353 З нами з: 10.05.14 Подякував: 329 раз. Подякували: 581 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 гру, 2021 01:27 safonovstanislav написав: Консультация у врача в Днепре стоит в среднем 400-500 грн за 30 минут. Консультация у врача в Днепре стоит в среднем 400-500 грн за 30 минут.



это в частных платных клиниках, а я про государственные, про бесплатную медицину. это в частных платных клиниках, а я про государственные, про бесплатную медицину. Цитрин

Повідомлень: 833 З нами з: 26.06.21 Подякував: 126 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 гру, 2021 01:33 Цитрин написав: safonovstanislav написав: Консультация у врача в Днепре стоит в среднем 400-500 грн за 30 минут. Консультация у врача в Днепре стоит в среднем 400-500 грн за 30 минут.



это в частных платных клиниках, а я про государственные, про бесплатную медицину. это в частных платных клиниках, а я про государственные, про бесплатную медицину.

По какой причине, я, например, как врач, могу пойти работать в госклинику за зарплату меньше, чем в соседней частной?

Или с квалификацией - беда, или планирую домонетизировать должность в госклинике взятками По какой причине, я, например, как врач, могу пойти работать в госклинику за зарплату меньше, чем в соседней частной?Или с квалификацией - беда, или планирую домонетизировать должность в госклинике взятками safonovstanislav Повідомлень: 3353 З нами з: 10.05.14 Подякував: 329 раз. Подякували: 581 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4552455345544555 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7891 14420832

ЛОБ Чет 02 гру, 2021 10:53