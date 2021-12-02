ЛАД написав:Есть достаточно много ситуаций, когда насилие необходимо и оправдано. Даже морально. Нельзя однозначно одобрять или осуждать. Вся история человечества это история насилия. Без него не обходилось и не обходится ни одно общество. Можно по этому поводу распускать розовые слюни и сопли, но это так.
Тоесть Вы всётаки считаете правонарушения оправданными ради идеи? Cчитаете, что преступления могут принести выгоду?
Когда Вы говорите, что насилие присутствовало во всей истории человечества, Вы правы. Да, преступники всегда были. Но пока никогда за всю историю человечества преступления никому не приносили пользы, они всегда приносили только разрушения и всегда заводили в ловушку тех, кто их применял. И Вам это должно быть тоже известно из истории человечества и книг, не так-ли?
Но по какой-то неведомой причине те кто идет на преступления наивно верят, что те кто были до них были глупее, а уж у них-то получится с помощью преступлений достигнуть успеха.
Та-же программа Т4 оправдывала преступления якобы пользой для общества. И когда доктора совершали преступления - это оправдывалось и поощрялось руководством. При этом практически все из них прекрасно осознавали, что совершают преступления, но по разным причинам считали, что так будет лучше. Однако Вы ведь знаете чем это закончилось?
PS: я не обвиняю тех кто оправдывает преступления. Но хотелось бы понять, осознанный ли это выбор человека или навязанный средой и условиями жизни, без осознания последствий и причнно-следственных связей.
Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 03 гру, 2021 00:17, всього редагувалось 5 разів.
ЛАД написав:Есть достаточно много ситуаций, когда насилие необходимо и оправдано. Даже морально. Нельзя однозначно одобрять или осуждать. Вся история человечества это история насилия. Без него не обходилось и не обходится ни одно общество. Можно по этому поводу распускать розовые слюни и сопли, но это так.
Тоесть Вы всётаки считаете правонарушения оправданными ради идеи? Cчитаете, что преступления могут принести выгоду?
Когда Вы говорите, что насилие присутствовало во всей истории человечества, Вы правы. Да, преступники всегда были. Но пока никогда за всю историю человечества преступления никому не приносили пользы, они всегда приносили только разрушения и всегда заводили в ловушку тех, кто их применял. И Вам это должно быть тоже известно из истории человечества и книг, не так-ли?
Но по какой-то неведомой причине те кто идет на преступления наивно верят, что те кто были до них были глупее, а уж у них-то получится с помощью преступлений достигнуть успеха.
Та-же программа Т4 оправдывала преступления якобы пользой для общества. И когда доктора совершали преступления - это оправдывалось и поощрялось руководством. При этом практически все из них прекрасно осознавали, что совершают преступления, но по разным причинам считали, что так будет лучше. Однако Вы ведь знаете чем это закончилось?
Да. Гитлер и его последователи тоже действовали за идею. Чтоб создать высшую рассу, нужно было всего лишь убить всех представителей иных расс. Великая цель. Также и сейчас происходит - мировое помутнение рассудка у людей. Ради "великой цели" готовы разрушить все достижения демократии
vitaliian написав:_hunter страховка работает когда платят все, то что продают человеку с улицы это фикция. Заплатив за страховку 9 тыс вы получите услуг максимум на те же 9 тысяч, или не получите если не заболеете.
Звучит, мягко говоря, странно -- экстраполируя опыт КАСКО...
События по каско встречаются на порядок реже чем по медицине, к тому же полностью здоровые мед.страховок не покупают, запросите условия в страховой компании там или перечень услуг будет как спичечный коробок, или перечень исключений как война и мир.
В США, где обязательная страховая медицина уже давно, хорошая страховка будет стоить эквивалент 30 000 грн в месяц. Но, в основном там покупают минимальную за эквивалент 9 000 грн в месяц, которая покрывает только самую жесть, и то, не полностью. Люди, наивно думают, что за пару тысяч гривен в месяц получат хорошую страховую медицину. Откладывая 30 000 грн/месяц с человека на здоровье, то, и без страховой, сможете лечится в лучших клиниках мира. А если нет таких денег в зарплате, то и нет смысла мечтать о хорошем здравоохранении. 710 грн/год государство платит семейному врачу, вот и надо радоваться, что за такие деньги хоть какие-то медуслуги можно получить
safonovstanislav написав:710 грн/год государство платит семейному врачу, вот и надо радоваться, что за такие деньги хоть какие-то медуслуги можно получить
У семейных лекарей еще пару лет назад зарплаты были от 15 тыс. грн. Это было в два раза выше, чем у профессиональных специализированных врачей с большим опытом. Как сейчас не знаю. Но думаю мало что поменялось.
Большинство семейных лекарей - это девочки без опыта или бабки которые числятся лекарем только формально, т.к. врачами работать не умеют из-за недостатка знаний и умений.
Любопытно, что семейным лекарем можно выбрать и специализированного врача с опытом, но они почему-то для выбора по умолчанию не предлагаются. Когда приходишь в поликилинку, чтобы обратиться к какому-то врачу, нужно обязательно подписать декларацию с семейным лекарем. И на выбор предлагают как-раз тех кто на терапевта не тянет.
Т.е. по сути реформа добавила бесполезную прокладку-посредников между пациентом и врачами в виде девочек-лекарей, задача которых вбивать данные в комп и мерять температуру, выписывая стандартный набор плацебо. В обход которых нельзя обратиться к профессиональным специализированным врачам.
И почему-то эти бесполезные прокладки-посредники, получают зарплату выше опытных специализированных врачей.
Реформа превратила медицину в бизнес. Теперь, если Вы обращаетесь в поликлинику, Вам окажут большой список бесполезных и ненужных, но порой обязательных услуг, под которые можно списать денег из бюджета, но вот помогать и лечить никто из врачей уже не заинтересован.
safonovstanislav написав:710 грн/год государство платит семейному врачу, вот и надо радоваться, что за такие деньги хоть какие-то медуслуги можно получить
У семейных лекарей еще пару лет назад зарплаты были от 15 тыс. грн. Это было в два раза выше, чем у профессиональных специализированных врачей с большим опытом. Как сейчас не знаю. Но думаю мало что поменялось.
Большинство семейных лекарей - это девочки без опыта или бабки которые числятся лекарем только формально, т.к. врачами работать не умеют из-за недостатка знаний и умений.
Любопытно, что семейным лекарем можно выбрать и специализированного врача с опытом, но они почему-то для выбора по умолчанию не предлагаются. Когда приходишь в поликилинку, чтобы обратиться к какому-то врачу, нужно обязательно подписать декларацию с семейным лекарем. И на выбор предлагают как-раз тех кто на терапевта не тянет.
Т.е. по сути реформа добавила бесполезную прокладку-посредников между пациентом и врачами в виде девочек-лекарей, задача которых вбивать данные в комп и мерять температуру, выписывая стандартный набор плацебо. В обход которых нельзя обратиться к профессиональным специализированным врачам.
И почему-то эти бесполезные прокладки-посредники, получают зарплату выше опытных специализированных врачей.
Реформа превратила медицину в бизнес. Теперь, если Вы обращаетесь в поликлинику, Вам окажут большой список бесполезных и ненужных, но порой обязательных услуг, под которые можно списать денег из бюджета, но вот помогать и лечить никто из врачей уже не заинтересован.
Причина такого плачевного положения в медструктурах - коррупция в госклиниках. Частные клиники не могут развиваться и инвестировать деньги в покупку дорогого оборудования, когда процедура в госклинике за взятку в карман врачу стоит 500 грн, а на купленном частной клиникой за свои деньги оборудовании такая процедура не может стоить меньше 1200 грн. По итогу, и в госклиниках - беда, т. к. на купленном государством оборудовании, в государственных стенах, получающие госзарплату работники зарабатывают себе сверхзарплаты, фактически обворовывая государство. А, когда везде продают ворованное за пол цены, легально развивать медбизнес практически невозможно. Вот и получается, что нормальной медицины у нас нет от слова совсем. Ни гос, ни частной.
Цитрин написав:У семейных лекарей еще пару лет назад зарплаты были от 15 тыс. грн. Это было в два раза выше, чем у профессиональных специализированных врачей с большим опытом. Как сейчас не знаю. Но думаю мало что поменялось
Консультация у врача в Днепре стоит в среднем 400-500 грн за 30 минут. Запись обычно на несколько дней вперёд. Это 130 000 - 170 000 грн выручки в месяц. Хоть какую-то часть забирает сама клиника, но врачи получают далеко не 15 000 грн/месяц. А те, у кого зарплата 15 000 грн, домонетизируют зарплату взятками, или квалификация соответствует зарплате
safonovstanislav написав:Консультация у врача в Днепре стоит в среднем 400-500 грн за 30 минут.
это в частных платных клиниках, а я про государственные, про бесплатную медицину.
По какой причине, я, например, как врач, могу пойти работать в госклинику за зарплату меньше, чем в соседней частной? Или с квалификацией - беда, или планирую домонетизировать должность в госклинике взятками