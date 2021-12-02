Додано: Нед 05 гру, 2021 21:39

Hotab написав: Ааааааа, то бровки домиком??

А что же они были ровненькие , когда в Украине жмурилось по 800+ только официальных, а график суточных смертей в некоторые дни уже достигал 3050-3300 , при нормативной доковидныой суточной смертности 1600-1800? Там все хорошо с бровками?? Или вы ожидали такого, а нас обманывали "нет и не будет"?)))

А тут Омикрон, который пока никого, говорят, не убил. Или просто то ж Британия... Да? Ааааааа, то бровки домиком??А что же они были ровненькие , когда в Украине жмурилось по 800+ только официальных, а график суточных смертей в некоторые дни уже достигал 3050-3300 , при нормативной доковидныой суточной смертности 1600-1800? Там все хорошо с бровками?? Или вы ожидали такого, а нас обманывали "нет и не будет"?)))А тут Омикрон, который пока никого, говорят, не убил. Или просто то ж Британия... Да?

Потому что про Украину мне все ясно. К ранее высказанному могу добавить, что более 80% летальных – то 60+ со своими сопутствующими болезнями, а также те, кто поздно обратился/сам лечился, привился и шастал без маски по стадионам и т.п. и потому что эпидсезон по ОРВИ никто не отменял.Нам сказали, что омикрон нашли в Африке не случайно, а потому что вирус мутирует там, где якобы мало ваксов. А в Британии их шо мало? И в масках ходят, и тесты по прилету делаютВ Британии все хорошо (с)