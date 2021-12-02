fler написав:Сегодня с утра уже писали про уколы в Британии каждые три месяца. Hello, IgA)) КАЖДЫЕ три месяца, Хотаб.
Немного не так, там доктора кривопереводческих наук поработали. А Вы это так пишете как будто в этом есть какая то проблема ) Ну и так да, если омикрон хоть наполовину такой страшный как в им пугают, та Вам еще минимум один локдаун предстоит
fler написав:ПС. Хотаб, я - здывована, а пэрэляканый - то вы
Ааааааа, то бровки домиком?? А что же они были ровненькие , когда в Украине жмурилось по 800+ только официальных, а график суточных смертей в некоторые дни уже достигал 3050-3300 , при нормативной доковидныой суточной смертности 1600-1800? Там все хорошо с бровками?? Или вы ожидали такого, а нас обманывали "нет и не будет"?))) А тут Омикрон, который пока никого, говорят, не убил. Или просто то ж Британия... Да?
IgA написав:Ну и так да, если омикрон хоть наполовину такой страшный как им пугают, та Вам еще минимум один локдаун предстоит
246 выявленных омикронов за ДВА дня в Британии – это почти как во всех странах вместе взятых. В Британии все хорошо (с)
ПС. Хотаб, я - здывована, а пэрэляканый - то вы.
В Британии, возможно, все хорошо. Но 2 вероятных варианта: 1. слишком большое общение с ЮАР; 2. массовое тестирование/отслеживание.
Между прочим, в Израиле
Из всех 35 случаев (подтвержденных и с высоким подозрением на «омикрон»): Среди непривитых: 9 болеют с симптомами и 10 – бессимптомно. Среди привитых: 3 болеют с симптомами, 11 – без симптомов, в отношении еще двоих минздрав пока не получил информации.
Hotab написав:Ааааааа, то бровки домиком?? А что же они были ровненькие , когда в Украине жмурилось по 800+ только официальных, а график суточных смертей в некоторые дни уже достигал 3050-3300 , при нормативной доковидныой суточной смертности 1600-1800? Там все хорошо с бровками?? Или вы ожидали такого, а нас обманывали "нет и не будет"?))) А тут Омикрон, который пока никого, говорят, не убил. Или просто то ж Британия... Да?
Потому что про Украину мне все ясно. К ранее высказанному могу добавить, что более 80% летальных – то 60+ со своими сопутствующими болезнями, а также те, кто поздно обратился/сам лечился, привился и шастал без маски по стадионам и т.п. и потому что эпидсезон по ОРВИ никто не отменял. Нам сказали, что омикрон нашли в Африке не случайно, а потому что вирус мутирует там, где якобы мало ваксов. А в Британии их шо мало? И в масках ходят, и тесты по прилету делают В Британии все хорошо (с)
vitaliian написав:ЛАД а как болеющих бессимптомно выявили?
В Израиле при прилёте обязателен ПЦР. Прилетевших, видимо, так и выявили. + контактировавших. Но вот "12 не были в последнее время за рубежом и не контактировали с прилетевшими". Не знаю, то ли среди них нет бессимптомных, то ли как? Могу только гадать. Часть из них (непривитые) могли делать ПЦР для попадания куда-либо. От привитых на сегодня в Израиле ПЦР, вроде, не требуется.
Довольно интересная беседа: "Психиатр Михаил Козал: "Антипрививочная позиция – способ борьбы со своими страхами"https://www.9tv.co.il/item/37132. Понравился конец:
— В последние годы создается ощущение, что мир сошел с ума. Вы, как психиатр, можете поставить диагноз: наш мир действительно сошел с ума или сохранились какие-то остатки рассудка?
— Нет, конечно. Наш мир не сошел с ума. И это пройдет. Пандемия, какой бы ужасной она ни была, рано или поздно проходит. Мир не исчезнет и не разрушится, все вернется на круги своя. Возникнет новая реальность, но мы и к ней приспособимся. Человеческая психика вообще очень гибкая.