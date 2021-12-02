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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 20:50

  fler написав:Сегодня с утра уже писали про уколы в Британии каждые три месяца. Hello, IgA))
КАЖДЫЕ три месяца, Хотаб.


Немного не так, там доктора кривопереводческих наук поработали. А Вы это так пишете как будто в этом есть какая то проблема )
Ну и так да, если омикрон хоть наполовину такой страшный как в им пугают, та Вам еще минимум один локдаун предстоит
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 20:59

  IgA написав:Ну и так да, если омикрон хоть наполовину такой страшный как им пугают, та Вам еще минимум один локдаун предстоит


246 выявленных омикронов за ДВА дня в Британии – это почти как во всех странах вместе взятых. :shock:
В Британии все хорошо (с) :roll:

ПС. Хотаб, я - здывована, а пэрэляканый - то вы.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 21:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:ПС. Хотаб, я - здывована, а пэрэляканый - то вы


Ааааааа, то бровки домиком??
А что же они были ровненькие , когда в Украине жмурилось по 800+ только официальных, а график суточных смертей в некоторые дни уже достигал 3050-3300 , при нормативной доковидныой суточной смертности 1600-1800? Там все хорошо с бровками?? Или вы ожидали такого, а нас обманывали "нет и не будет"?)))
А тут Омикрон, который пока никого, говорят, не убил. Или просто то ж Британия... Да?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 21:20

  fler написав:
  IgA написав:Ну и так да, если омикрон хоть наполовину такой страшный как им пугают, та Вам еще минимум один локдаун предстоит


246 выявленных омикронов за ДВА дня в Британии – это почти как во всех странах вместе взятых. :shock:
В Британии все хорошо (с) :roll:

ПС. Хотаб, я - здывована, а пэрэляканый - то вы.

В Британии, возможно, все хорошо.
Но 2 вероятных варианта:
1. слишком большое общение с ЮАР;
2. массовое тестирование/отслеживание.

Между прочим, в Израиле
Из всех 35 случаев (подтвержденных и с высоким подозрением на «омикрон»):
Среди непривитых: 9 болеют с симптомами и 10 – бессимптомно.
Среди привитых: 3 болеют с симптомами, 11 – без симптомов, в отношении еще двоих минздрав пока не получил информации.

https://detaly.co.il/minzdrav-raskryl-skolko-v-izraile-nositelej-shtamma-omikron-i-skolko-iz-nih-privity/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 21:38

ЛАД а как болеющих бессимптомно выявили?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 21:39

  Hotab написав:Ааааааа, то бровки домиком??
А что же они были ровненькие , когда в Украине жмурилось по 800+ только официальных, а график суточных смертей в некоторые дни уже достигал 3050-3300 , при нормативной доковидныой суточной смертности 1600-1800? Там все хорошо с бровками?? Или вы ожидали такого, а нас обманывали "нет и не будет"?)))
А тут Омикрон, который пока никого, говорят, не убил. Или просто то ж Британия... Да?


Потому что про Украину мне все ясно. К ранее высказанному могу добавить, что более 80% летальных – то 60+ со своими сопутствующими болезнями, а также те, кто поздно обратился/сам лечился, привился и шастал без маски по стадионам и т.п. и потому что эпидсезон по ОРВИ никто не отменял.
Нам сказали, что омикрон нашли в Африке не случайно, а потому что вирус мутирует там, где якобы мало ваксов. А в Британии их шо мало? И в масках ходят, и тесты по прилету делают :roll:
В Британии все хорошо (с)
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 21:52

  fler написав:246 выявленных омикронов за ДВА дня в Британии – это почти как во всех странах вместе взятых.
В Британии все хорошо (с)


не переживайте, до Вас тоже доберется )
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:57

  vitaliian написав:ЛАД а как болеющих бессимптомно выявили?

В Израиле при прилёте обязателен ПЦР. Прилетевших, видимо, так и выявили. + контактировавших.
Но вот "12 не были в последнее время за рубежом и не контактировали с прилетевшими". Не знаю, то ли среди них нет бессимптомных, то ли как? Могу только гадать. Часть из них (непривитые) могли делать ПЦР для попадания куда-либо. От привитых на сегодня в Израиле ПЦР, вроде, не требуется.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 00:25

Довольно интересная беседа: "Психиатр Михаил Козал: "Антипрививочная позиция – способ борьбы со своими страхами" https://www.9tv.co.il/item/37132.
Понравился конец:
— В последние годы создается ощущение, что мир сошел с ума. Вы, как психиатр, можете поставить диагноз: наш мир действительно сошел с ума или сохранились какие-то остатки рассудка?

— Нет, конечно. Наш мир не сошел с ума. И это пройдет. Пандемия, какой бы ужасной она ни была, рано или поздно проходит. Мир не исчезнет и не разрушится, все вернется на круги своя. Возникнет новая реальность, но мы и к ней приспособимся. Человеческая психика вообще очень гибкая.
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 02:24

flyman
И вы тоже обратили внимание на необъяснимую агрессию вакцинированных особей? При чем не только в виртуальном мире, а так же в реальном.

Забавляют граждане Украины, утверждающие, что антваксы агенты РФ, так же как и забавные граждане РФ утверждают, что антиваксеры агенты Обамы.
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