уважаю Ваше право. да, и пишут шо какя-то анча баранова в качестве одной из причин отсуствия коллективного иммунитета указывает на изменчивость вируса. изменчивость, мутация в чем разница не знаю.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 02:30
уважаю Ваше право. да, и пишут шо какя-то анча баранова в качестве одной из причин отсуствия коллективного иммунитета указывает на изменчивость вируса. изменчивость, мутация в чем разница не знаю.
Востаннє редагувалось pilker в Пон 06 гру, 2021 02:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 гру, 2021 02:35
Volos
существует и второй подвид: который достаточно добродушен и готов помочь - например купить маску, отдать свою и провести разъяснительную работу "тезисами с телевизора"
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