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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4599460046014602

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 02:30

  IgA написав:такие предложения я готов выслушивать от получивших как минимум две дозы вакцины. А то пока Вы на первую дозу решитесь то греческий алфавит закончится. Не в мутациях вируса проблема того что коллективного иммунитета нету.

уважаю Ваше право. да, и пишут шо какя-то анча баранова в качестве одной из причин отсуствия коллективного иммунитета указывает на изменчивость вируса. изменчивость, мутация в чем разница не знаю.
Востаннє редагувалось pilker в Пон 06 гру, 2021 02:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 02:35

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