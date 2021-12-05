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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4602460346044605>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 12:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:А как же исследования про «дольше, чем природный иммунитет, которого хватает на год»,


Как "на год"? Было ж всю жизнь,ну как минимум 10 лет,за исключением 0.1%?? Помните, или надо найти и ткнуть в ваши слова? :D

И ,если можно,пруф, что на год)
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 12:33

  Hotab написав:
  fler написав:А как же исследования про «дольше, чем природный иммунитет, которого хватает на год»,


Как "на год"? Было ж всю жизнь,ну как минимум 10 лет,за исключением 0.1%?? Помните, или надо найти и ткнуть в ваши слова? :D

И ,если можно,пруф, что на год)

Никто не знает иммунитет на сколько, надо смотреть по антителам.
Куда пропал будивельнык? Надеюсь жив, просто за неуплату отключили интернет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 12:40

  Hotab написав:
  Ой+ написав:А калюжі пам'ятаємо. Наприклад, про зменшення тривалості життя в розвинутих країнах на 5-10

А хто сидів в цій калюжі? Ви? Бо більше нікого не бачив.
Мова йшла про кількість років,недожитих померлими (а не зменшення ОСТЖ) . І я свою думку не міняв з цього приводу. У вас є заперечення щодо цієї цифри - давайте аргументи, розглянемо.

З.І. Щодо "мопед не мой,я просто продаю" - це я почув. З Мироненко ми звичайно питати не будемо. Проте спитаємо з того, хто його приніс)).

якщо в нас пенсіонерів більше чим працюючих, тобто піраміда торцем догори, то як ти думаєш, що буде із "надлишковою сметртністю" при кризі?

низька народжуваність теж від ковіду і антиваків?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 12:46

  fler написав:Проведенные в Израиле опыты показали, что иммунитет против COVID-19, приобретенный благодаря мРНК-вакцинам, максимально эффективным остается только в первые три месяца. :roll: После этого периода риск заражения постепенно начинает расти. (Неужели? А как же исследования про «дольше, чем природный иммунитет, которого хватает на год», позже «2х доз хватает на 9 месяцев», еще позже «2х доз хватает на 6 месяцев», потом «бустера хватит на целый год» ?)
…как считают исследователи, это ярко демонстрирует необходимость внедрения ревакцинации через 5 месяцев после того, как была сделана вторая прививка. (Почему я не удивляюсь? :twisted: )

https://enovosty.com/news/zdorove/full/ ... ie-uchenye

Приехали…А как красиво все начиналось! Раз в год, потом раз в полгода, потом раз в полгода и бустер, сейчас бустер через три месяца (Греция, Британия) и каждые пять месяцев все сначала (Израиль) …


В больнице "Шиба" в Тель а-Шомере проводится исследование эффективности вакцинации бустерной дозой вакцины Pfizer. Сайт "Мако" сообщил о первых результатах исследования, ссылаясь на свой источник.

"Мако" пишет, по словам источника, ознакомившегося с предварительными данными, в данный момент у исследователей имеются свидетельства того, что после третьей дозы вакцины Pfizer высокий уровень антител сохраняется не менее 9-10 месяцев.


Источник отметил, что, исследование продолжается, и, возможно, выяснится, что "бустерная доза" защищает в течение более длительного периода, например, в течение года.

https://newsru.co.il/health/07nov2021/antibody_007.html
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:низька народжуваність теж від ковіду і антиваків

Хорошо, что наконец разобрался, почему твои таблиц уменьшения количества населения последние 20 лет не причем. Хороо,что заметил "рождаемость".
Но пока не понимаешь куда ее лепить. Тебе надо время, мы подождем. Только кушай!! Без этого не осилишь.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:А хто сидів в цій калюжі? Ви? Бо більше нікого не бачив.
Мова йшла про кількість років,недожитих померлими (а не зменшення ОСТЖ) . І я свою думку не міняв з цього приводу. У вас є заперечення щодо цієї цифри - давайте аргументи, розглянемо.

Прийдеться до першоджерел вернутись. Повна цитата:

  Hotab написав:
  budivelnik написав:що вірус є відносно небезпечними і не приведе до тотальної смертності.

Ну он точно не бубонная чума))
Но сократить среднюю продолжительность жизни у буржуев на 10, а у нас на 5 лет - вполне может. При отпускании ситуации "как есть". Вспоминаем вот те слабые потрёпанные окончания ниточек. Которые он обрывает. Ну или , проще говоря, отправляет умирать в более раннем возрасте,чем человек мог бы.

Виявляється ті 5-10 років стосуються тільки померлих? А де це в тексті? Так будь яка хвороба для померлого може ще і більше вриває життя. А для цілої популяції скільки 0,х?
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:54

при отпускании ситуации "как есть"



[/b]]Ой+[/b] , а что, кто-то кроме РФ (да и та привила уже 30%) отпустил ситуацию "как есть", как предлагали антиваксы??
Но и они свои 3 года ОСПЖ при рождении УЖЕ!! потеряли (73,3 года было в 2019, год закрывают ниже 70. (если оспорите, то на виски, иначе не принимается трындеж без дела!) И это для них ещё ничего и близко не закончилось.
Буржуи так не дали своим умирать.
  Ой+ написав:для цілої популяції скільки 0,х?

Если дикой северной популяции, проводящей эксперимент, уже 3+!



Так чтовылезайте из лужи и не лепите горбатого.

Upd: мышебратья ширнули даже 45+
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 гру, 2021 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:18

  flyman написав:пригадай як в Ухані падали замертво,


Там з кулеметів слріляли? :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:24

  justit написав:
  flyman написав:пригадай як в Ухані падали замертво,


Там з кулеметів слріляли? :shock:

не знаю, але було дуже страшно, а потім Бергамо...
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:26

  Ой+ написав:Перш ніж боятись самому та залякувати інших подивіться з 6:33 проф. Мироненко.


Ну я не боюсь, але і кумирів "проф. Мироненко" собі не створюю :)
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