fler написав:

(Почему я не удивляюсь? )



Проведенные в Израиле опыты показали, что иммунитет против COVID-19, приобретенный благодаря мРНК-вакцинам, максимально эффективным остается только в первые три месяца.После этого периода риск заражения постепенно начинает расти. (Неужели? А как же исследования про «дольше, чем природный иммунитет, которого хватает на год», позже «2х доз хватает на 9 месяцев», еще позже «2х доз хватает на 6 месяцев», потом «бустера хватит на целый год» ?)…как считают исследователи, это ярко демонстрирует необходимость внедрения ревакцинации через 5 месяцев после того, как была сделана вторая прививка.Приехали…А как красиво все начиналось! Раз в год, потом раз в полгода, потом раз в полгода и бустер, сейчас бустер через три месяца (Греция, Британия) и каждые пять месяцев все сначала (Израиль) …