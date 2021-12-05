Додано: Пон 06 гру, 2021 14:56

flyman написав: якщо в нас пенсіонерів більше чим працюючих, тобто піраміда торцем догори, то як ти думаєш, що буде із "надлишковою сметртністю" при кризі? якщо в нас пенсіонерів більше чим працюючих, тобто піраміда торцем догори, то як ти думаєш, що буде із "надлишковою сметртністю" при кризі?

В период январь 2020 г. — апрель 2021 г. страны Европейского Союза зафиксировали несколько пиков значений избыточной смертности по сравнению со средним количеством смертей в том же месяце за период 2016–2019 гг. Так, в марте 2020 г. наиболее значительное повышение наблюдали в Испании (53%) и Италии (50%), в апреле — в Испании (80%), Бельгии (73%), Нидерландах (54%), Швеции (38%) и Франции (36%).



В ноябре 2020 г. печальная пальма первенства принадлежала Польше (97%), Болгарии (94%), Словении (93%), Чехии (76%) (рис. 1). В марте–апреле, когда ситуация в других странах Европы, казалось, стабилизировалась, избыточная смертность в Болгарии составила 76%, в Польше — 66%, Чехии — 62%, Словакии — 53%, Румынии и Венгрии — 48%. Таким образом, во время второго и продолжавшегося в апреле 2021 г. третьего пика избыточной смертности худшие показатели наблюдают в структурно слабых восточно-европейских странах (рис. 2). Средний показатель по ЕС за этот период составил 20,9%.



(По материалам ec.europa.eu)Какие там пирамиды, кто и чем там стоит "догоры"?? Там с голоду тоже мрут??