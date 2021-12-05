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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4602460346044605

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:якщо в нас пенсіонерів більше чим працюючих, тобто піраміда торцем догори, то як ти думаєш, що буде із "надлишковою сметртністю" при кризі?



В период январь 2020 г. — апрель 2021 г. страны Европейского Союза зафиксировали несколько пиков значений избыточной смертности по сравнению со средним количеством смертей в том же месяце за период 2016–2019 гг. Так, в марте 2020 г. наиболее значительное повышение наблюдали в Испании (53%) и Италии (50%), в апреле — в Испании (80%), Бельгии (73%), Нидерландах (54%), Швеции (38%) и Франции (36%).

В ноябре 2020 г. печальная пальма первенства принадлежала Польше (97%), Болгарии (94%), Словении (93%), Чехии (76%) (рис. 1). В марте–апреле, когда ситуация в других странах Европы, казалось, стабилизировалась, избыточная смертность в Болгарии составила 76%, в Польше — 66%, Чехии — 62%, Словакии — 53%, Румынии и Венгрии — 48%. Таким образом, во время второго и продолжавшегося в апреле 2021 г. третьего пика избыточной смертности худшие показатели наблюдают в структурно слабых восточно-европейских странах (рис. 2). Средний показатель по ЕС за этот период составил 20,9%.

https://www.apteka.ua/article/599540

(По материалам ec.europa.eu)

Какие там пирамиды, кто и чем там стоит "догоры"?? Там с голоду тоже мрут??
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 гру, 2021 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:06

  Hotab написав:
  flyman написав:якщо в нас пенсіонерів більше чим працюючих, тобто піраміда торцем догори, то як ти думаєш, що буде із "надлишковою сметртністю" при кризі?



В период январь 2020 г. — апрель 2021 г. страны Европейского Союза зафиксировали несколько пиков значений избыточной смертности по сравнению со средним количеством смертей в том же месяце за период 2016–2019 гг. Так, в марте 2020 г. наиболее значительное повышение наблюдали в Испании (53%) и Италии (50%), в апреле — в Испании (80%), Бельгии (73%), Нидерландах (54%), Швеции (38%) и Франции (36%).

В ноябре 2020 г. печальная пальма первенства принадлежала Польше (97%), Болгарии (94%), Словении (93%), Чехии (76%) (рис. 1). В марте–апреле, когда ситуация в других странах Европы, казалось, стабилизировалась, избыточная смертность в Болгарии составила 76%, в Польше — 66%, Чехии — 62%, Словакии — 53%, Румынии и Венгрии — 48%. Таким образом, во время второго и продолжавшегося в апреле 2021 г. третьего пика избыточной смертности худшие показатели наблюдают в структурно слабых восточно-европейских странах (рис. 2). Средний показатель по ЕС за этот период составил 20,9%.

https://www.apteka.ua/article/599540
Какие там пирамиды, кто и чем там стоит "догоры"?? Там с голоду тоже мрут??

якщо скрізь надлишкова, то в чому зрада?
де рука Кремля?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:де рука Кремля?

Ты случайно нажал "голосовой набор" разговаривая сам с собой?
Слишком много ошибок в фразе "простите меня бестолкового, я думал то у нас от старости".
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:15

  flyman написав:а потім Бергамо...


«Труффальди́но из Берга́мо» — советский двухсерийный художественный телефильм, музыкальная комедия режиссёра Владимира Воробьёва, снятая на киностудии «Ленфильм» в 1976 году. Экранизация пьесы Карло Гольдони «Слуга двух господ» (1749), написанной по канонам комедии дель арте. Телевизионная премьера состоялась 27 августа 1977 года[1].
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