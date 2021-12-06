Банковая отказалась сообщить привита ли первая леди Елена Зеленская.
Об этом свидетельствует ответ Офиса президента агенству «Украинские новости».
Руководитель агенства Денис Иванеско напомнил, что хотя леди Зе и не работает в ОП, но посещает его для подготовки к мероприятиям (о которых указывается и на сайте ОП), а значит, по закону у нее на входе должны спрашивать сертификат о вакцинации или тест.
"Почему Банковая не использовала такой прекрасный повод для рекламы вакцинации как прививка Первой леди? У меня есть 2 версии. Но подожду их варианта ответа", - задается вопросом Денис Иванеско.
«Штам «Дельта» распространялся в Японии очень быстро и не пропускал другие штаммы. Но по мере того, как в нем накапливались мутации, мы полагаем, что в конечном итоге он стал неисправным и не смог производить свои копии», — пояснил профессора Национального института генетики Японии Ицуро Иноуэ. Снижение уровня заболеваемости Covid-19 зафиксировано в Японии через три месяца после пика пандемии с рекордным колличесвом заражений, которое достигало до 26 тыс. человек в сутки. https://svoboda.ua/27165/2021/uchenye-o ... onavirusa/
Чомусь немає ані слова про вакцинацію та її ефективність Невже вірус поламався сам по собі? Може у нас теж так буде?
Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки, -
карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
Поэтому ответ с отказом на предоставление такой информации был предоставлен в полном соответствии с законами Украины.
vitaliian написав:Куда пропал будивельнык? Надеюсь жив, просто за неуплату отключили интернет.
По собі судиш? Поки один тутешній накидувач фекалій на вентилятор - не зрозуміє разом з своїм керівництвом , що в тухлій атмосфері добре себе почувають тільки невдахи - доти будеш мати можливість нюхати те що розбризкує основний розбризкувач А альтернатива тобі і так не потрібна - та що складна і розумна - ти не зрозумієш -а та що примітивна - не цікава мені...
ПС Ще поспостерігаю тиждень другий..а там прийму рішення....чи потрібен я вам...бо такі як головний накидувач - мені точно не потрібні
. Президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман считает, что вариант коронавируса "дельта" с увеличением числа вакцинированных потеряет свою заразность и пандемия пойдет на спад.
"Есть несколько вариантов вирусов, они могут быть заразными и поддающимися вакцинам, либо они могут ускользать от действия вакцин, но они теряют свою заразность. Такое произошло с "альфа"-, "бета"- и "гамма"-вариантами. Сейчас мы имеем дело исключительно с заразным вариантом "дельта". Я все же полагаю, что это последний агрессивный вариант коронавируса, и в дальнейшем пандемия должна пойти на угасание", - сказал Шарман на пресс-конференции в пятницу в Алматы.
По его словам, к примеру, южноафриканский вариант является устойчивым к вакцинам, но вместе с тем он менее заразен. "Дельта"-вариант вытеснил своих предшественников, оказавшись более контагиозным.
"Пока идет угасание "дельта"-варианта, но в будущем в случае низкой доли вакцинированного населения можно ждать появления других вариантов", - добавил Шарман
Оьновили. Нормально так от голода мрут. (ну не от Ковид же, которым все переболели ещё в начале 2020 ) Для насильно уколотых и вследствие этого потерявших когнитивные способности, а также прочих штатных лжецов напомню: нормативная суточная смертность 1600-1800
Также, Вы не ответили, зачем Вы голословно и ложно обвинив меня во лжи, начали безосновательно дискредитировать официальную статистику? Зачем Вы сознательно сравнивали цифры, которые нельзя сравнивать и ссылались на конспирологические статмодели "в разы больше"?
Hotab написав:А 17 млн умерших от Ковид - официальная позиция ВОЗ.
Где ссылка на официальную статистику ВОЗ, где фигурирует 17 млн умерших от ковида? Или Вы написали ложь?